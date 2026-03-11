Ni delfines ni primates: científicos confirman qué especie va a heredar la Tierra tras la extinción humana

Ni delfines ni chimpancés: científicos confirman qué especie va a heredar la Tierra tras la extinción humana

Las claves nuevo Generado con IA El científico Tim Coulson, de la Universidad de Oxford, propone que los pulpos podrían heredar la Tierra tras la extinción humana. Los pulpos destacan por su capacidad para resolver problemas, usar herramientas y manipular objetos con precisión, gracias a sus ocho brazos y su cerebro distribuido. Su adaptabilidad a diferentes entornos marinos les otorga una ventaja evolutiva en un mundo post-humano, aunque su escasa longevidad y carácter solitario son desventajas. Coulson sugiere que los pulpos podrían desarrollar civilizaciones acuáticas, aunque sus limitaciones para vivir fuera del agua serían un desafío importante.

Aunque aún falta bastante para que esto ocurra, algunos expertos ya están analizando qué especie podría ser capaz de heredar la Tierra tras la extinción humana, y Tim Coulson, de la Universidad de Oxford, ha realizado una teoría que ha provocado todo tipo de opiniones al respecto.

El científico se inclina a pensar que los pulpos pueden ser los sucesores perfectos para tomar las riendas del planeta una vez la humanidad ya no esté en la "partida", y lo cierto es que tras leer sus argumentos parece que realmente los cefalópodos son perfectos para tomar el relevo.

A través de su libro, The Universal History of Us, Coulson argumenta que, a diferencia de los primates -que al final comparten nuestras vulnerabilidades y probablemente caerían con nosotros-, los pulpos poseen una combinación única de atributos que los posiciona como "sucesores" ideales -sí, hay que tener la mente abierta-.

Los pulpos pueden ser los herederos perfectos de la Tierra.

Los pulpos pueden heredar la Tierra

Según Coulson, los cefalópodos poseen una capacidad asombrosa para resolver problemas complejos, usar herramientas y manipular objetos con precisión gracias a sus ocho brazos, superando en este aspecto a casi cualquier otro animal no humano.

Además, su cerebro no está en un solo lugar, lo que hace que sea complicado acabar con ellos: dos tercios de sus neuronas están en sus tentáculos, lo que les permite procesar información de manera independiente y eficiente "pensando" a un ritmo acelerado a través de varios puntos de información.

El científico también aborda uno de los puntos más delicados: su factor de supervivencia. Los pulpos pueden sobrevivir en entornos que van desde aguas costeras poco profundas hasta las profundidades del abismo, lo que les da una ventaja evolutiva en un mundo post-humano.

Coulson, incluso, confirma que los pulpos podrían ser capaces de construir grandes civilizaciones acuáticas, no necesariamente como las urbes humanas sino como grandes organizaciones de cefalópodos adaptadas a su hábitat y biología.

No obstante, no todo son puntos positivos para estos seres. El experto de Oxford también destaca puntos negativos, como su longevidad: actualmente viven solo unos pocos años, lo que dificulta la transmisión de conocimientos entre generaciones, y además son animales muy solitarios, lo que complica un poco que puedan llegar a socializar.

Y el punto más importante, realmente, es que no poseen un esqueleto, por lo que la vida fuera del agua sería extremadamente difícil, aunque Coulson no descarta que desarrollen métodos para acabar estableciéndose en tierra firme con el paso de los años.

Evidentemente, este escenario es solamente pura especulación que, no obstante, invita a la reflexión. La evolución es impredecible y cómo, ante un vacío de poder ecológico, la inteligencia y la capacidad de manipulación física son las llaves del éxito biológico