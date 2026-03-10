Arqueólogos descubren en Panamá una tumba de 1.000 años llena de oro anterior a la conquista española

Las claves nuevo Generado con IA Arqueólogos han descubierto en El Caño, Panamá, una tumba de unos 1.000 años de antigüedad repleta de oro, cerámicas y restos humanos. La tumba, conocida como Tumba 3, contenía un individuo principal rodeado de otros cuerpos y ajuares de oro como brazaletes, orejeras y pectorales. Los motivos en los ornamentos, como murciélagos y cocodrilos, reflejan simbolismo de autoridad y creencias sobre el tránsito al más allá. El hallazgo revela la importancia del oro como símbolo de estatus y poder en sociedades prehispánicas panameñas, además de su función ritual y política.

En la provincia panameña de Coclé, en Panamá, el yacimiento de El Caño acaba de ofrecer una de esas escenas que reordenan el relato: una tumba de hace alrededor de mil años repleta de oro, cerámicas y restos humanos, organizada como un escenario de poder.

La sepultura, conocida como Tumba 3, se detectó en 2009 por la concentración de fragmentos cerámicos y metal. Sin embargo, no se abrió hasta la campaña de 2026, cuando el equipo pudo documentar su arquitectura y su contenido con detalle.

En el centro apareció un individuo principal, rodeado por otros restos humanos y por un conjunto de ajuares que funciona casi como una declaración pública. Los informes hablan de brazaletes, orejeras y pectorales de oro, además de vasijas cuidadosamente decoradas.

La lectura arqueológica es clara: no se enterró solo un cuerpo, se enterró una jerarquía. El propio equipo interpreta la exhibición de riqueza como un mecanismo para reforzar autoridad y cohesión social, una coreografía funeraria al servicio de la élite.

Entre los motivos más repetidos destacan murciélagos y cocodrilos en los pectorales, iconografía con peso simbólico en el área. La nota oficial los vincula a ideas de autoridad y tránsito al más allá, más que a simple ornamentación estética.

Simbolismo y metal precioso

Ese lenguaje visual tiene paralelos conocidos. Distintos ensayos de museos sobre el oro panameño explican que las placas y pectorales operaban como objetos de estatus y de orden cosmológico, asociados al papel del cacique como mediador entre mundos.

La comparación con Sitio Conte aparece enseguida porque allí también se documentaron ajuares exuberantes y un repertorio animal similar en oro y cerámica. La idea no es copiar un estilo, sino entender redes políticas y de intercambio dentro de un mismo horizonte cultural.

Los arqueólogos insisten en que el hallazgo no solo es importante por el oro. Importa tanto los objetos como dónde están: posición de los cuerpos, distribución de las piezas, superposiciones, accesos y posibles reutilizaciones. En esos detalles se lee el ritual.

El Ministerio de Cultura de Panamá ha subrayado la dimensión patrimonial del descubrimiento: El Caño no sería solo una vitrina de tesoros, sino un laboratorio de investigación con traducción pública. La excavación, por tanto, se presenta también como política cultural contemporánea.

Imagen del hallazgo. Ministerio de Cultura de Panamá.

A partir de ahora llega el trabajo más lento: análisis de materiales, técnicas metalúrgicas, procedencias y, si el estado de conservación lo permite, estudios bioarqueológicos para perfilar dieta, salud y parentesco. En un cementerio de élite, cualquier dato biológico cambia lecturas sociales.

El contexto cronológico —entre los siglos VIII y XI— es clave porque coincide con sociedades complejas sin escritura, donde el poder se expresa en objetos, rituales y control de artesanos y materiales. El oro no era “dinero”: era prestigio, teología y política.