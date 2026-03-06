Expertos de Israel confirman el gran cambio de Júpiter: "Habrá que actualizar los libros de texto tras este hallazgo"

Júpiter cambia radicalmente tras un estudio publicado en Nature Astronomy a manos de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias: el planeta más grande del sistema solar es en realidad más pequeño de lo que pensábamos.

El estudio, liderado por el profesor Yohai Kaspi y el Dr. Eli Galanti, utilizó datos de la misión Juno de la NASA para determinar que el planeta en cuestión es aproximadamente 4 kilómetros más pequeño en su diámetro ecuatorial y más plano de lo que se estimaba desde las misiones Voyager y Pioneer hace 50 años.

Es decir, que los profesionales de Israel acaban de realizar un hallazgo que obligará a que los libros se actualicen: todo se debe a la rápida rotación del planeta y los vientos de la atmósfera, que producen una deformación en el planeta que complica determinar su tamaño exacto.

Júpiter es en realidad un planeta más pequeño.

"Habrá que actualizar los libros"

Júpiter es el estándar que usan los astrónomos para estudiar gigantes gaseosos en otros sistemas estelares; cualquier error en sus medidas afecta nuestra comprensión de planetas en toda la galaxia, así que realmente es una referencia importante para poder realizar los cálculos correctamente.

Tras este hallazgo, probablemente los expertos se vean obligados a realizar ahora más de algún que otro ajuste en el sistema solar. Para poder realizar el estudio y ver a través de las densas nubes de Júpiter, el equipo del Instituto Weizmann usó una técnica llamada radioocultación.

La sonda Juno envió señales de radio a la Tierra mientras pasaba por detrás del planeta. Al atravesar la atmósfera superior las señales se curvan y se retrasan.

Midiendo estos cambios de frecuencia en 13 sobrevuelos diferentes -frente a los solo 6 puntos de datos que se tenían de las misiones anteriores mencionadas- los científicos calcularon con precisión la presión, densidad y temperatura a distintas profundidades.

"El paso de Juno por detrás de Júpiter brinda la oportunidad de alcanzar nuevos objetivos científicos", explica el Dr. Scott J. Bolton, investigador principal de Juno, del Instituto de Investigación del Suroeste en San Antonio.

"Cuando la nave espacial pasa por detrás del planeta, su señal de radiocomunicación es bloqueada y desviada por la atmósfera de Júpiter. Esto permite una medición precisa del tamaño de Júpiter", añade.

Así pues, el radio ecuatorial de Júpiter es 4 kilómetros más corto de lo que se creía, fijándose en 71,488 km. Y el radio polar es 12 kilómetros más corto, quedándose en 66,842 km.

"Es probable que Júpiter fuera el primer planeta del sistema solar en formarse, y al estudiar lo que ocurre en su interior, nos acercamos a comprender cómo se formaron el sistema solar y los planetas como el nuestro", continúa Yohai Kaspi, otro de los padres del estudio.