Los arqueólogos no dan crédito: hallan un artefacto de 400.000 años que reescribe la historia de la tecnología humana

Un equipo de arqueólogos ha hecho historia al encontrar, en el yacimiento de Marathousa 1, en las proximidades de Megalópolis (Grecia), herramientas creadas con aliso y álamo que fecha de hace unos 430.000 años: son los restos de madera trabajada más antiguos del mundo -y no ha sido sencillo dar con ellos-.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sostiene que los primeros homínidos que manipularon madera para fabricar herramientas lo hicieron 40.000 años antes de lo que hasta ahora indicaba la historia: parece que estábamos equivocados.

Estos utensilios de aliso incluyen un probable palo para cavar y una herramienta de precisión, indicando una compleja tecnología de madera pre-neandertal utilizada junto a herramientas de piedra para el procesamiento de alimentos, un hallazgo que ha dejado a los arqueólogos totalmente impresionados.

Las herramientas de madera portátiles más antiguas del mundo.

"Un punto crucial en la evolución humana"

Los responsables de la investigación localizaron herramientas de piedra y restos de elefantes, junto con otros animales, de la mano de las herramientas de madera que han cambiado para siempre lo que sabíamos sobre la datación de la tecnología humana primitiva.

Katerina Harvati, paleoantropóloga responsable de las excavaciones, asegura que "la época del Pleistoceno medio marcó un punto crucial en la evolución humana, con comportamientos cada vez más sofisticados", añadiendo que "hasta ahora, las primeras evidencias fiables de manipulación tecnológica de plantas también provienen de este periodo".

La pieza de aliso hallada habría servido para excavar en la orilla del lago o retirar corteza de los árboles, mientras que la herramienta de álamo tendría una función reservada para soporte en la fabricación de utensilios de piedra, siendo clave para la evolución de los utensilios de hace más de 400.000 años.

"Las herramientas de madera son extremadamente delicadas y requieren condiciones especiales para conservarse durante siglos", explica Annemieke Milks, experto en instrumentos de madera primitiva de la Universidad de Reading, aportando luz al descubrimiento.

"Tras un examen minucioso con microscopios, identificamos marcas de corte y tallado en dos de los objetos, pruebas inequívocas de que los primeros humanos les dieron forma deliberadamente", añade el profesional.

En corto, las herramientas en cuestión predatan a los humanos modernos y probablemente fueron creadas por ancestros de los Neandertales, demostrando una sofisticada capacidad cognitiva para la talla y uso de madera, algo inusual para el momento.

Este descubrimiento, que no olvidemos que también incluye un palo de excavación, demuestra que los homínidos tempranos utilizaban tecnología orgánica compleja, abriendo la puerta a que el registro arqueológico subestima el uso sistemático de madera frente a la piedra.