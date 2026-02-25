Las claves nuevo Generado con IA El 77% de los españoles apoyaría prohibir las redes sociales a menores de 16 años, según una encuesta de la Fundación BBVA. Existe un amplio consenso social a favor de restringir el uso de móviles en los centros educativos, especialmente en primaria, donde casi nueve de cada diez apoyan la prohibición total. La población identifica como principales problemas del entorno digital el acoso en redes sociales, la seguridad, la privacidad y la veracidad de la información. El móvil es el principal dispositivo para acceder a internet en España, con el 78% de los encuestados usándolo de forma preferente y el 94% conectándose a diario.

La mayoría de los ciudadanos españoles apoyaría la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, y también hay un amplio consenso a favor de restringir el uso de los móviles en los centros escolares, aunque con diferencias entre los de primaria y secundaria.

Así lo indica un estudio de la Fundación BBVA sobre las Actitudes hacia la tecnología y el uso de internet y el teléfono móvil en España, el cual señala que este dispositivo se ha convertido en el centro de coordinación de la vida digital de los ciudadanos.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representan oportunidades y beneficios, pero también hay un debate social sobre sus efectos en distintos planos de la vida pública y privada, en especial su uso en la adolescencia.

Ante la pregunta de "¿en qué medida estaría de acuerdo o en desacuerdo respecto a que se tome en España la medida de prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales?", un 77% se sitúa en el extremo de máximo acuerdo (8 a 10 en una escala de 0 a 10) y de estos un 60 % en el 10.

Ese amplio respaldo social es trasversal a todos los segmentos, aunque son los más jóvenes y los estudiantes (grupo más cercano a la población hipotética que se vería afectada por la medida), quienes se muestran menos inclinados a que se aplique.

La encuesta en que se basa el estudio se realizó antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el 3 de febrero que España prohibirá el acceso a las redes a menores de 16 años, pero después de que esa misma medida fuera adoptada en Australia.

El uso del móvil en los centros educativos es también un eje visible del debate actual y "existe un amplio consenso social" a favor de restringirlo, aunque con diferencias entre primaria y secundaria.

Casi nueve de cada diez españoles apoyan la prohibición total en primaria, cifra que se reduce a seis de cada diez en secundaria.

Apenas supera el 10% quienes se muestran algo más flexibles a su uso en horario no lectivo en primaria y alrededor de un tercio en secundaria.

La preferencia de prohibir los móviles es compartida por todos los segmentos sociodemográficos, aunque se acentúa entre las mujeres y la población adulta de 35 a 64 años.

El apoyo a la prohibición es relativamente menor entre los hombres y, en el caso de los centros escolares de secundaria, entre los jóvenes y estudiantes.

El informe indica, además, que la población "identifica con claridad un conjunto de problemas asociados al entorno digital". Una "amplia mayoría" percibe como "muy importantes" el acoso a través de las redes sociales (media de 8,5 en una escala de 0 a 10); la seguridad, como virus y hackers (8,3), y la privacidad (8,2).

Seguidos de la veracidad de la información (7,8); el acceso a información personal por las autoridades (7,5), el exceso de información (7,1) y la publicidad (6,9).

El centro de la vida digital

El estudio documenta la plena integración de internet en la vida cotidiana y el predominio del móvil como principal centro de coordinación de la vida digital.

La práctica totalidad (98%) lo emplea para conectarse a internet y para el 78% es el dispositivo de uso más frecuente para acceder a la red, frente al ordenador portátil (9%), el ordenador fijo (8%) y la tableta (3%).

A través del móvil, el 58% dedica más de una hora diaria a navegar; el 50% a aplicaciones de mensajería y el 47% a redes sociales, aunque un 21% afirma que estas no las usa nunca.

El uso de internet es "prácticamente universal". El 94% lo hace a diario y el 39% manifiesta estar conectado todo o casi todo el día, en especial los jóvenes, quienes tienen estudios secundarios y terciarios, quienes trabajan y, de forma destacada, entre los estudiantes.

Prácticamente la totalidad de los usuarios accede frecuentemente a la red para la búsqueda de información y para la mensajería instantánea (95 % en ambos casos); y amplias mayorías la usan regularmente para el correo electrónico (90%); gestiones bancarias (82%), uso de navegadores (81%), seguimiento de redes sociales (73%) y descarga de música (72%).

En cuanto a las aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini, "en relativamente poco tiempo han logrado una presencia significativa" y un 43% las usa regularmente.

Los datos se obtuvieron por encuesta telefónica en enero pasado a una muestra de 2.000 personas de 18 y más años, representativa de la población española.