El drama del coste del cáncer en EEUU que revela la muerte de James Van Der Beek: pacientes y familias endeudados

Las claves nuevo Generado con IA La muerte del actor James Van Der Beek por cáncer colorrectal ha dejado a su familia con graves problemas económicos debido al alto coste del tratamiento en EEUU. Amigos del actor han organizado una campaña en GoFundMe, recaudando cerca de un millón y medio de dólares para cubrir deudas médicas y asegurar el futuro de sus seis hijos. El caso ha reavivado el debate sobre la falta de un sistema público de salud en EEUU, ya que incluso pacientes con seguro médico enfrentan dificultades económicas por el coste del cáncer. Estudios muestran que cerca del 75% de los pacientes con cáncer colorrectal avanzado en EEUU tiene problemas económicos en el primer año de tratamiento, debiendo recurrir a préstamos o vender propiedades.

La muerte del actor James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawson crece, con tan sólo 48 años ha conmocionado a todo el mundo. El intérprete anunció en 2024 que padecía cáncer colorrectal, un tipo de tumor que cada vez aparece en pacientes más jóvenes.

El tratamiento que el actor estadounidense recibió en su país, sin embargo, ha dejado a su familia en una posición económica comprometida. Tanto es así, que algunos amigos de Van Der Beek han creado un espacio en la página web GoFundMe para hacer donaciones.

En cuestión de horas la cantidad acumulada se ha acercado al millón y medio de dólares, que se destinarán a pagar las deudas médicas y asegurar en parte la vida y la educación de los seis hijos del actor, que tienen edades comprendidas entre los 4 y los 15 años.

La dura situación de la familia ha desencadenado una ola de mensajes en redes sociales en los que algunos ciudadanos estadounidenses han clamado por un sistema público de salud, al estilo de los europeos, para evitar que más personas se encuentren en esta situación.

Muchos de los estadounidenses que padecen cáncer, incluso aquellos que tienen un seguro médico, terminan por tener problemas económicos debidos a los elevados costes de los tratamientos. Así lo observó el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI).

La institución realizó un estudio con 380 pacientes con cáncer colorrectal avanzado y, de todos ellos, sólo siete no tenían un seguro de salud. "Después de un año de participar en el estudio, casi el 75% de los participantes del estudio tuvieron problemas económicos".

Pero es más, hasta el 25% de los pacientes tuvieron problemas económicos nada más empezar su tratamiento, tan sólo tres meses después de recibir un diagnóstico. Durante el pasado otoño se supo que Van Der Beek había organizado una subasta.

Situación vulnerable

En este evento, el actor ofreció piezas que habían aparecido en la serie Dawson crece con la esperanza de que fueran suficientes para hacer frente al coste de sus tratamientos contra su tumor. El cáncer a pesar de ser frecuente es una de las enfermedades más costosas.

Tal y como detalla el NCI, los pacientes con cáncer se suelen someter a múltiples tratamientos como cirugías, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida e inmunología. Pero, además, también tienen otros gastos asociados a la enfermedad.

El transporte hasta los centros de tratamiento, sumado al hecho de que muchos deben dejar de trabajar hace que se pongan en una situación de vulnerabilidad. El NCI sostiene que algunas familias llegan a la situación de preguntarse qué gastos deberían hacer frente.

Pausar el tratamiento en favor de poder afrontar la hipoteca, los gastos de alimentación o de la educación de los hijos. Varios usuarios de redes sociales se han sorprendido de que esta situación desfavorable puede afectar incluso a un actor de Hollywood.

El actor James Van Der Beek no pudo vencer al cancer y después de dos años murió



El sistema de salud le exprimió hasta el último centavo y dejó a su familia en bancarrota y perderán hasta la casa



La #SaludUniversal es un derecho humano pic.twitter.com/VQUnhdSX25 — Dr Hector Frisbie © (@HLFrisbie) February 12, 2026

Los datos del estudio del NCI van en este sentido. Este estudio se realizó con pacientes de cáncer colorrectal avanzado, como el Van Der Beek, y el 63% de los participantes también era menor de 65 años, el 58% estaban casados y el 57% cobraba 50.000 dólares al año o menos.

"Cerca del 71% de los participantes informaron que se enfrentaron a dificultades económicas dentro de los 12 meses de comenzar el tratamiento", explica la página del NCI. El organismo tuvo en cuenta ciertos aspectos para determinar una situación económica grave.

La familia afectada debía enfrentarse a, por lo menos, uno de los siguientes obstáculos: "acumular deuda de cualquier monto, pedir préstamos a familiares o amigos, vender o refinanciar la vivienda o tener una disminución del 20% o más de los ingresos personales".

La solidaridad de los fans y amigos de Van Der Beek han conseguido una buena cantidad para proteger a su familia con casi 30.000 donaciones al cierre de este artículo. Sin embargo, otras familias estadounidenses siguen enfrentándose diariamente a este drama.