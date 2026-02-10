El Gobierno confirma que 150 empresas españolas recibirán 139 millones de euros para investigación: el 50% son pymes

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha confirmado que 150 empresas españolas recibirán 139 millones de euros para proyectos de I+D, de los cuales el 58% son pymes. La convocatoria Misiones Ciencia e Innovación 2025 financiará 35 proyectos cooperativos enfocados en retos estratégicos como salud, inteligencia artificial, industria avanzada y defensa. Las ayudas buscan reforzar la cooperación público-privada, mejorar la base tecnológica nacional y reducir la dependencia exterior en tecnologías críticas. La Comunidad de Madrid lidera en volumen de financiación y proyectos, seguida por País Vasco, Cataluña y Galicia, con presupuestos por consorcio entre 3,5 y 15 millones de euros.

La resolución definitiva de la convocatoria 2025 de Misiones Ciencia e Innovación ha sido publicada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Esta convocatoria destina hasta 139 millones de euros a 35 proyectos cooperativos de investigación y desarrollo (I+D) orientados a responder a grandes retos estratégicos del país. Está integrada en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.

Esta línea de ayudas es uno de los principales instrumentos públicos para apoyar proyectos empresariales de alto impacto tecnológico y científico. Misiones Ciencia e Innovación pretende fomentar la investigación en torno a desafíos transversales.

Pero también mejorar la base de conocimiento y tecnología de las empresas españolas, estimular la cooperación público-privada en I+D+I y reforzar la autonomía estratégica de España en ámbitos clave como la salud o la inteligencia artificial (IA).

También en otros campos como la industria avanzada, la adaptación al cambio climático o la seguridad y la defensa. En la convocatoria de 2025 se han beneficiado 150 empresas, de las cuales 87 son pymes, que representan el 58% del total y concentran 75,8 millones.

Es decir, hasta el 55% del presupuesto adjudicado. De las 35 propuestas que se han alzado con la financiación, 13 están lideradas por pequeñas y medianas empresas, y de esta manera se refuerza su papel en el desarrollo de tecnologías punteras.

Así como en la transferencia de conocimiento al mercado. Los proyectos deben estar estructurados en consorcios de entre tres y seis empresas, y por lo menos deben contar con una pyme. El 15%, además, debe invertirse en subcontratar organismos de investigación.

Seis grandes misiones

Las iniciativas seleccionadas se agrupan en seis misiones: soluciones tecnológicas para reducir las estancias hospitalarias y la presión asistencial, una IA responsable, una industria interconectada y segura que contribuya a una mayor autonomía estratégica.

También sobre planificación y gestión territorial para mejorar la resiliencia y hacer frente a los riesgos climáticos, soberanía estratégica en materias primas minerales fundamentales para la industria y la transición energética y capacitación para la autonomía estratégica en seguridad y defensa.

Los proyectos deben estar orientados a estos grandes retos, pero al menos deben destinar un 40% del presupuesto a actividades de investigación industrial. Del total, 18 proyectos corresponden específicamente a propuestas de carácter dual.

Tienen aplicaciones tanto civiles como de seguridad y defensa, se les destinan 80 millones de euros vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Este plan busca reforzar la base industrial y tecnológica de defensa.

Pero también acelerar el desarrollo de tecnologías críticas y reducir la dependencia exterior en capacidades estratégicas, en línea con los compromisos de España en el marco de la Unión Europea y la OTAN.

En este contexto, Misiones Ciencia e Innovación se convierte en una palanca para impulsar tecnologías duales en ámbitos como la ciberseguridad, los sistemas de mando y control, los sensores avanzados o las plataformas no tripuladas.

En términos territoriales, la Comunidad de Madrid concentra el mayor volumen de financiación y de proyectos liderados, seguida por País Vasco, Cataluña y Galicia, regiones que cuentan con una fuerte especialización en sectores como la aeronáutica, la automoción, las TIC, la energía o la industria manufacturera avanzada.

Los proyectos financiados tendrán un plazo de ejecución de tres o cuatro años. El presupuesto por consorcio oscila entre 3,5 y 15 millones de euros, con un mínimo de 175.000 euros por empresa participante.

Las intensidades de ayuda podrán alcanzar hasta el 65% para grandes empresas, el 75% para medianas y el 80% para pequeñas, en función del tipo de actividad de I+D que desarrollen.