Ya es oficial: Aemet confirma la fecha en la que el sol vuelve a España con subidas hasta 27 ºC y calor anómalo en estas zonas

El Pozo de Los Frailes en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar muestra, tras las últimas lluvias, un paisaje anormalmente lleno de vegetación EFE/Carlos Barba

La segunda semana de febrero seguirá trayendo lluvias a España por el paso de nuevos frentes que dejarán en Galicia y zonas montañosas del interior los acumulados más abundantes. Al mismo tiempo, la subida anómala de las temperaturas y los deshielos añadirán presión a unos ríos y cauces ya saturados.

"Esta semana será lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular", ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. "Serán menos probables y más débiles en el área mediterránea y en Baleares". Sin embargo, la agencia ya señala el próximo domingo como primer día con sol en una publicación en la red X.

Es probable que de cara a finales de semana y comienzos de la siguiente las borrascas circulen por latitudes más altas, quedando el sur peninsular libre de lluvias, "pero habrá que confirmarlo más adelante", según Rubén del Campo.

🌊Temporales en los litorales gallego, cántabro y mediterráneo.



❄️Entre el viernes y el sábado nevadas en cotas bajas en el norte peninsular.



🌞Domingo: predominio de sol sin precipitaciones significativas.



🌡️Temperaturas por encima de lo normal; bajando a partir del jueves. pic.twitter.com/q17rrymgHz — AEMET (@AEMET_Esp) February 9, 2026

Este lunes llegan nuevos frentes que dejarán lluvias en la mayor parte de la península, menos probables en Cataluña y en Baleares. Las más abundantes se darán de nuevo en zonas de la sierra de Cádiz y de Málaga, en el resto de montañas andaluzas y en el oeste de Galicia.

Comenzará nevando a partir de 1.000 metros en el norte, pero la cota subirá rápidamente por encima de 2.500 metros salvo en Pirineos, donde quedará en torno a unos 1.800. Esto supondrá el deshielo de nieve previamente caída.

Por otro lado, soplarán vientos muy fuertes en el área mediterránea y las temperaturas diurnas serán notablemente más altas, salvo en el tercio norte. En la costa mediterránea se superarán los 20 °C en Canarias. Será un día tranquilo, con nubes en el norte y más despejado en el sur.

El martes será una jornada similar, con lluvias en buena parte de la península, menos probables en el área mediterránea y en Baleares. En el sur de Andalucía las lluvias serán menos abundantes que en días previos.

Por otra parte, se incrementarán los acumulados en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineos y entorno del norte de Cáceres y sur de Salamanca y de Ávila. Solo nevará en las cumbres del Pirineo; continuarán los deshielos iniciados el día anterior.

Las temperaturas mínimas serán muy altas para la época del año. Las máximas superarán los 20 °C en el Cantábrico y los 25 °C en puntos del Mediterráneo: en ciudades como Castellón o Murcia se prevén rachas de viento muy fuertes.

El miércoles seguirán las precipitaciones en amplias zonas del territorio, con una distribución similar a las del día anterior. No se esperan lluvias en el Mediterráneo, pero serán intensas en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineos y entorno del sistema central.

Serán lluvias más abundantes que en la jornada anterior en sierras andaluzas y seguirá siendo muy alta la cota de nieve, por lo que seguirán los deshielos. Ciudades como Bilbao o Palma superarán los 20 °C y en Murcia podrían rondarse los 26 o 27 °C.

A partir del jueves aumenta la incertidumbre. Es posible que siga lloviendo, pero de forma más intermitente y dispersa que en días previos. En las horas centrales del día incluso podría dejar de llover y saldría el sol en muchas zonas, según Del Campo.

En Galicia por la tarde un nuevo frente dará lugar a lluvias fuertes, temperaturas más bajas, pero con la cota de nieve alta y heladas solo en montañas. Seguirán superándose los 20 °C a orillas del Mediterráneo.

El viernes podría ser un día de nuevo con lluvias en amplias zonas, probablemente con más precipitaciones que el jueves y que podrían incluso llegar al Mediterráneo y a Baleares.

El sábado es probable que las precipitaciones sean más dispersas e intermitentes y el domingo estarían acotadas a la mitad norte peninsular, con el sur libre de precipitaciones.