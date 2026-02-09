El Gobierno avisa: este es el único trámite en España que convalida tu título universitario según el Decreto 967/2014

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Ciencia aclara que no existe ningún plazo para solicitar la correspondencia de títulos universitarios obtenidos antes del Plan Bolonia. El trámite para obtener el certificado de correspondencia MECES no es obligatorio y la sede electrónica está abierta permanentemente. Las licenciaturas preBolonia pueden acreditar su equivalencia mediante el título y el BOE o descargando un certificado oficial, ambos gratuitos y sin límite temporal. El Gobierno desmiente los mensajes virales que afirman que existe una fecha límite y advierte que la información falsa ha saturado la web oficial.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, bajo la dirección de Diana Morant, ha querido aclarar las informaciones que circulan sobre los trámites para obtener la convalidación de los títulos universitarios obtenidos antes de la implantación del Plan Bolonia.

Antes de la implantación de este sistema para equiparar los títulos al estándar europeo, el sistema universitario español contemplaba diplomaturas de tres años y licenciaturas de cinco. Las carreras pasaron a convertirse en grados de cuatro años y másteres tras la reforma, tal y como estableció el Real Decreto 967/2014, por el que se rige este procedimiento.

Actualmente, en el marco MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), muchas licenciaturas preBolonia se sitúan en el nivel 3, equivalente a grado más máster. Sin embargo, el Ministerio aclara que esta equivalencia no modifica el título original ni exige ningún trámite obligatorio.

Por tanto, es falso que las personas con licenciaturas anteriores a Bolonia deban realizar de forma urgente trámite alguno para evitar que su título “se degrade”, ni existe ningún plazo para la solicitud de correspondencias.

También es falso, asimismo, que exista una fecha límite para solicitar la correspondencia de las licenciaturas universitarias anteriores al plan Bolonia como máster, como aseguran mensajes que circulan por redes sociales. Ese proceso, que es totalmente voluntario, se puede realizar en cualquier momento.

Mensajes difundidos principalmente en WhatsApp afirman que esta es "la última semana" para realizar el trámite a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y que, en caso de no hacerlo, la licenciatura pasará a considerarse un grado.

"Esta semana se termina el plazo. Si no, se equiparará a grado" y "en un minuto me he sacado un máster y sin pagar nada" son algunos de los mensajes a los que ha tenido acceso la agencia EFE y que incluyen un enlace a una página oficial.

La viralización de estas informaciones inveraces ha provocado la saturación y caída de la web oficial ante la avalancha de visitas para realizar los trámites.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) desmiente “rotundamente” estas afirmaciones a través de un comunicado y aclara que no existe ningún plazo para obtener el certificado de correspondencia de los títulos universitarios oficiales de la anterior ordenación universitaria a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

"La sede electrónica donde pueden descargarse los certificados se encuentra abierta permanentemente y no es un trámite obligatorio", apunta el comunicado. Suele tratarse de una gestión reservada a la necesidad de presentar una convalidación del título español preBolonia ante una instancia académica extranjera dentro de la UE

El ministerio también se ha hecho eco en su cuenta oficial de X (@CienciaGob), en el que a través de una publicación ha transmitido de igual manera que "no existe un plazo para obtener el certificado de correspondencia Meces" y que la sede "está abierta permanentemente y el trámite no es obligatorio".

Ante informaciones infundadas, lo aclaramos con rotundidad:



No existe plazo para obtener el certificado de correspondencia MECES de títulos anteriores a grado y máster. La sede electrónica está abierta permanentemente y el trámite no es obligatorio.



👉🏻 https://t.co/2rvj8Gn3wf pic.twitter.com/RZmxW0i4FR — Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (@CienciaGob) February 6, 2026

El ministerio señala que la posesión del nivel Meces correspondiente puede acreditarse de dos maneras. La primera, mediante la presentación del título universitario junto con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que declara su correspondencia.

La segunda, descargando directamente un certificado de correspondencia expedido por la Subdirección General de Títulos y Ordenación Universitaria a través de la sede electrónica.

En ambos casos, subrayan, el procedimiento es gratuito y no está sujeto a ningún límite temporal.