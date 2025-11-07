La silenciosa expansión de la gripe aviar en España: 14 brotes en 4 meses, más de 2,5M de animales afectados e "irá a peor"

Aunque la transmisión del virus H5N1 entre humanos no se ha producido, se han detectado casos aislados en personas y diversas especies de mamíferos en Europa.

La actual temporada muestra un aumento significativo de casos también en aves silvestres, con 73 focos en cuatro meses, y expertos advierten que la situación podría empeorar.

El Ministerio de Agricultura ha prohibido la cría de aves de corral al aire libre y ha impuesto nuevas restricciones para evitar la transmisión del virus desde aves migratorias.

España ha registrado 14 brotes de gripe aviar en los últimos cuatro meses, afectando a más de 2,5 millones de aves de corral, principalmente en Valladolid.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, España no detectó ningún caso de gripe aviar en gallinas, pavos y otras aves de corral. En los últimos cuatro meses, en cambio, ya van 14 brotes y más de 2,5 millones de animales afectados.

La situación es tal que el Ministerio de Agricultura ha anunciado la prohibición de criar aves de corral al aire libre.

Así, se pretende evitar que se mezclen con aves migratorias que puedan ser portadoras del virus de la gripe H5N1, el responsable de la panzootia (similar a la pandemia pero en animales) de gripe en aves y mamíferos.

El organismo que dirige Luis Planas, además, ha anunciado —a partir del 10 de noviembre— la prohibición de la cría de patos y gansos con otras aves de corral, así como dar agua a estas últimas que proceda de depósitos a los que accedan aves silvestres.

En lo que va de temporada 2025-2026 (que va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente) se han detectado brotes de gripe aviar en Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Madrid y Valladolid.

En esta última provincia, la situación es especialmente preocupante, pues siete de los 14 focos proceden de allí.

De Valladolid proceden, además, los mayores brotes: dos de ellos, en los primeros días de octubre, afectaron a más de 700.000 gallinas ponedoras (la principal afectada, además de gallinas reproductoras pesadas y pavos y pollos de engorde) cada uno.

En total, el número de animales afectados supera los 2,5 millones. Cuando se detecta un brote en una explotación avícola, todos los animales deben ser sacrificados, sin excepción.

La situación en las aves silvestres y cautivas también ha empeorado respecto a la temporada 2024-2025. Los 23 focos en 12 meses han pasado a ser 73 en tan solo cuatro de la nueva temporada. Ánades, ocas y gaviotas son las principales aves afectadas.

"Era cuestión de tiempo"

"Era algo esperable, estaba dentro de las predicciones", comenta Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca.

"El virus está circulando a nivel internacional y, por supuesto, europeo. Era cuestión de tiempo que se incrementasen los focos de gripe aviar en nuestro país".

El experto señala, además, que "no tiene pinta de que la situación se vaya a solucionar en el corto-medio plazo" sino que "el aumento de brotes irá a peor".

España es el cuarto país con mayor número de focos de gripe aviar en aves de corral en lo que va de temporada, según los datos de Agricultura.

Alemania, con 59 brotes, es quien más está sufriendo la problemática. Le sigue su vecina Polonia (17 brotes) e Italia (16 brotes).

El país teutón también registra el mayor número de focos en aves silvestres (306, seguido de 103 en Francia; España es tercera, con 68) y cautivas (6 focos; España es segunda con 5).

Rivas explica que la principal razón para la expansión del virus son las aves migratorias. "La península ibérica es una ruta migratoria clave, sobre todo en esta época del año".

Por tanto, si portan el virus, "es fácil que acaben infectando a aves de corral, al acercarse a explotaciones avícolas o ganaderas en busca de agua o alimento".

Por eso tiene sentido confinar gallinas y pavos. "Se minimiza no solo la exposición a otras aves sino también a sus excrementos, mucosidades y otros fluidos" que puedan transmitir el virus.

El microbiólogo recuerda que existen vacunas frente al virus H5N1 en aves pero "no estoy seguro de que haya capacidad para producir tantas dosis como las que hacen falta".

A esto se añade otro problema, esta vez de corte mercantil: "Algunos países no aceptan carne o productos de animales vacunados".

El peor año (hasta llegar 2025) de la gripe aviar en nuestro país fue 2022, cuando se registraron 37 brotes y se sacrificaron más de 800.000 aves. Valladolid fue la principal provincia afectada.

Además, en octubre de dicho año una granja de visones en Carral (A Coruña) registró un brote que obligó a sacrificar a 52.000 animales.

Los mamíferos también se han visto afectados por la expansión de la gripe aviar, si bien en Europa los casos se han dado en animales silvestres y no en vacas de explotaciones lecheras, como en Estados Unidos.

Se ha detectado el virus en zorros, nutrias, focas, linces y, lo más inquietante ya que están en estrecho contacto con humanos, un par de gatos domésticos (uno en Islandia y otro en Polonia).

Transmisión entre humanos

Son 83 las especies de mamíferos en que se ha detectado el virus pero, por suerte, "en primates no ha adquirido la capacidad de transmitirse entre ellos", comenta Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

La gripe H5N1 se identificó hace tres décadas y en los últimos años ha habido un goteo de casos en humanos, principalmente trabajadores de explotaciones afectadas por brotes de gripe aviar.

En lo que va de año, son 29 las personas en que se ha detectado la infección, "principalmente, en Camboya pero también en EEUU, Reino Unido, México y Chile, entre otros", señala. En España no ha habido casos, de momento.

Estos individuos se contagiaron por contacto con animales infectados, pero hasta el momento no se ha observado la transmisión de persona a persona, el principal temor de los epidemiólogos.

"No es algo fácil, no se trata de una única mutación. En 30 años no ha pasado, pero eso no quiere decir que en los próximos seis minutos no pudiera ocurrir", explica Buzón.

El experto recuerda que la situación no es exclusiva de las aves de corral y que en parques urbanos de Madrid y Sevilla se han encontrado animales infectados, "por lo que es importante no acercarse si vemos un cúmulo de aves muertas".

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Sanidad lanzó una infografía para informar sobre qué se debe hacer si se ve uno.

A pesar de que la gripe H5N1 no es un riesgo para la población general, los expertos advierten que no debe subestimarse.

En los últimos años, mientras el virus comenzaba a extenderse de una forma cada vez más masiva y nunca antes vista, ha crecido la concienciación sobre el concepto one health, "una salud".

Quiere decir que la salud humana está estrechamente vinculada a la animal y la ambiental. Si queremos mejorar la nuestra, tenemos que atender a las otras dos.