Magdalena Perelló, 42 años, cardióloga: "Con este alimento poco común en España, evitas cualquier problema de corazón"

En el universo de la alimentación saludable, existen ciertos productos que han pasado de generación en generación, cultivando fama de protectores del corazón.

Pero, ¿de verdad existe ese ingrediente milagroso que pueda marcar la diferencia? La cardióloga Magdalena Perelló lleva años estudiando el impacto de pequeñas decisiones diarias en nuestra salud cardiovascular.

De hecho, existe un alimento en concreto que, según la científica, puede convertirse en el gran aliado de nuestro corazón... y muchos aún lo tienen guardado en la despensa, sin aprovechar su enorme potencial.

"Es habitual pensar en medicamentos, pero hay ingredientes sencillos, presentes en la cocina, que pueden ayudarnos a reducir el colesterol, controlar la inflamación y proteger las arterias", explica Perelló en sus charlas y publicaciones.

Un elemento "muy especial", según ella, destaca del resto por la cantidad de estudios recientes que lo avalan y su capacidad para influir positivamente en los principales factores de riesgo cardiovascular.

La expectación crece cuando la doctora relata cómo este polvillo -de intenso color y sabor exótico- ha pasado de ser una especia minoritaria a encabezar la lista de superalimentos recomendados incluso por sociedades médicas internacionales.

"A menudo, son los gestos más simples los que terminan teniendo el mayor impacto en nuestra salud. Por eso recomiendo a mis pacientes añadirlo poco a poco a su dieta: no hace milagros, pero sus efectos a largo plazo pueden sorprenderte", señala.

Y así, sin perder el rigor científico, Magdalena defiende que la clave no estriba en una sola acción, sino en el conjunto de hábitos cotidianos: moverse más, comer variado y sumar pequeños aliados.

No es casualidad que en algunas de las regiones más longevas del planeta este alimento forme parte habitual de guisos, sopas o bebidas calientes.

La doctora comenta entre anécdotas cómo muchas de esas culturas ni siquiera eran plenamente conscientes de sus beneficios: "Ahora la ciencia nos da la razón retroactivamente: incorporarlo de manera regular marca la diferencia en los valores sanguíneos y el estado de las arterias".

¿Qué hace tan especial a este superalimento dorado? Su capacidad para reducir la inflamación y el colesterol tiene que ver con los compuestos antioxidantes que contiene.

"Ayuda a que nuestras arterias sean más flexibles, a combatir el estrés oxidativo y a prevenir el envejecimiento vascular", resume Perelló.

Diversos estudios citados por la especialista avalan que su consumo se asocia con menores tasas de enfermedad coronaria y mejor salud arterial.

Además, Perelló también revela: "Hablo de la cúrcuma. Su compuesto principal, la curcumina, es el secreto de estos efectos cardioprotectores. Y lo mejor, es que está al alcance de todos y se adapta bien a todo tipo de recetas".

Por último, la experta concluye: "No existe el remedio único, ni la pastilla mágica, pero incorporar cúrcuma a la dieta es una estrategia sencilla y respaldada por la ciencia para cuidar el corazón, especialmente si se acompaña de una vida activa y alimentación equilibrada".

La fórmula de Perelló

En la salud cardiovascular, poco a poco los expertos descubren que el secreto puede estar mucho más cerca de lo que creemos.

En cada despensa podría esconderse un verdadero tesoro, una especia humilde, que según la cardióloga Magdalena Perelló, merece un sitio especial en el podio de los superalimentos.

No se trata de un ingrediente exótico difícil de conseguir, ni de recetas imposibles, sino de algo cotidiano capaz de potenciar la salud del corazón de manera sencilla y natural.