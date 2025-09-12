Doctor Kumar (51 años), el neurólogo que ha perdido 30 kilos con este ejercicio diario: "Es una de las formas más efectivas"

Más de la mitad de la población adulta en España padece sobrepeso u obesidad, y el sedentarismo se ha convertido en una de las principales causas de muerte prevenibles. En este contexto, se ha intensificado el debate sobre cuál es el mejor ejercicio para combatir esta epidemia que avanza silenciosa. Unos defienden el running, otros el levantamiento de pesas.

La realida es que la búsqueda del santo grial del ejercicio para lograr la forma física ideal, las opciones son infinitas. Sin embargo, la solución no siempre está en equipamientos caros o gimnasios exclusivos. Un ejemplo de ello es el caso del Dr. Sudhir Kumar, que perdió 30 kilos subiendo escaleras, una actividad tan eficaz como ignorada.

El Dr. Kumar, neurólogo en India, compartió su experiencia en redes sociales, revelando cómo este simple hábito transformó su salud. "Subir escaleras es una de las formas de ejercicio más efectivas, accesibles y eficientes en cuanto a tiempo", afirmó. De hecho, logró ascender 27 pisos en una sola sesión, demostrando que este ejercicio, a menudo subestimado, combina los beneficios del entrenamiento aeróbico y de fuerza sin necesidad de material específico.

Un ejercicio simple

Los efectos positivos de subir escaleras son muchas más que la pérdida de peso. La Sociedad Española de Cardiología (SEC) insiste en que la actividad física, especialmente el ejercicio aeróbico, es la herramienta más eficaz para prevenir enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en nuestro país. Las personas que no realizan ejercicio físico tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un ataque cardíaco.

Estudios como el de la Universidad de Roehampton (Reino Unido) han cuantificado la eficacia de este hábito. Sus investigaciones muestran que subir cinco pisos a buen ritmo durante cinco días a la semana puede quemar alrededor de 300 calorías, lo que contribuye directamente a la reducción del índice de masa corporal (IMC) y el porcentaje de grasa corporal.

Pero los beneficios van más allá. El Dr. Kumar también destaca su impacto neurológico y cognitivo. Al mejorar el flujo sanguíneo cerebral, "reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y demencia", y "mejora el estado de ánimo y reduce el estrés", gracias a la liberación de endorfinas.

Para los principiantes, el Dr. Kumar sugiere empezar con "1-2 tramos de escaleras (20-40 escalones)". A medida que la forma física mejora, se puede aspirar a "5-10 tramos". La clave es la progresión gradual para hacer del hábito algo sostenible.

Aunque subir escaleras es seguro para la mayoría, ciertas personas deben ser más cautelosas. El neurólogo aconseja precaución a individuos con obesidad, osteoartritis de rodilla, problemas de equilibrio o neuropatía periférica. También a personas mayores, con enfermedades cardíacas o pulmonares graves, y quienes hayan sido operados recientemente. "Si tiene alguna dificultad o sufre alguna enfermedad, consulte a su médico", enfatiza el Dr. Kumar.

La importancia del ejercicio

Más allá del ejercicio concreto, como es el de subir escaleras, la evidencia científica demuestra que el ejercicio es fundameanl para una vida saludable. En este sentido, la Federación Española del Corazón (FEC) señala que es importante incluirlo en nuestra vida diaria. Para ello, sugiere un plan de acción claro para integrar hacerlo posible:

Empieza de forma progresiva. La FEC recomienda empezar de a poco hasta alcanzar un mínimo de 30 minutos de ejercicio diario, casi todos los días de la semana.

Convierte lo cotidiano en un desafío. Opta por las escaleras en lugar del ascensor. Es un gesto simple que acumula beneficios.

Hazlo parte de tu rutina. Establece el objetivo de caminar hasta 10.000 pasos diarios.

El estudio conocido Cardio-RACE respalda que el ejercicio aeróbico, al igual que subir escaleras, es un componente clave. Esta investigación, realizada en 406 adultos con sobrepeso u obesidad, demostró que el ejercicio aeróbico, solo o combinado con ejercicio de resistencia, mejoró el perfil de riesgo cardiovascular significativamente.