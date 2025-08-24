Gonzalo Miró (44), sin rodeos sobre su dieta para adelgazar: "Mi desayuno siempre tiene que tener proteínas y ser de calidad"

Gonzalo Miró es una de las caras más visibles de la televisión de nuestro país, tras haber desarrollado una sólida carrera como colaborador y presentador, especialmente en el ámbito del periodismo deportivo.

Es hijo de la aclamada y fallecida directora de cine Pilar Miró, figura clave de la cultura española, quien lo crio en solitario y nunca desveló públicamente la identidad de su padre.

Más allá de sus destacadas intervenciones en los platós, Miró es una persona que cuida lo que come pero sin obsesionarse. En este sentido, tiene muy claro qué debe contener su desayuno ideal.

“Sea cual sea siempre tiene que tener proteínas”, afirmó, antes de rematar con un criterio que comparte cualquier nutricionista sensato: “Cuanto de mejor calidad sea el producto, mejor será el desayuno y más saludable”, explicó el colaborador de 44 años.

Miró apuntó que su primera comida del día incluye revuelto de huevo con jamón cocido extra bajo en sal, yogur y fruta (suele citar aguacate o kiwi). Esa combinación le aporta proteína saciante, grasas saludables y fibra, y encaja con un estilo de vida activo.

En Espejo Público, uno de los formatos donde ha participado como tertuliano lanzó otro gran mensaje. El madrileño reconoció que nunca había hecho una dieta para perder peso.

Para él, no va de contar calorías ni de pasar hambre: prefiere una alimentación con “criterio”, compensando si un día se ha pasado. La idea, más que perseguir una talla, es sostener hábitos razonables a largo plazo.

Otro de los aspectos clave para mantenerse en forma es acudir al gimnasio. Un elemento con el que bromeó Miró en La Roca: "En los gimnasios se liga un huevo".

Un comentario que, más allá del chascarrillo, confirma que pisa sala de pesas y ambientes fitness con frecuencia. Su estilo de vida incorpora fuerza y actividad regular, el combo que mejor se alinea con ese desayuno alto en proteína.

Un dato que contextualiza su relación con la cocina es cuando participó en MasterChef Celebrity. En el concurso admitió entre risas que "hace dos meses no sabía ni coger una sartén".

Desde entonces ha ido afinando su paladar y su despensa, pero su enfoque sigue siendo directo y sin postureo: producto sencillo, de calidad y constancia.

Gonzalo Miró comenzó su andadura televisiva en programas de actualidad como Las mañanas de Cuatro para luego especializarse en el debate deportivo. Ha formado parte de tertulias en espacios de gran audiencia como Punto Pelota, El Chiringuito de Jugones y Estudio Estadio.

Más allá del deporte, Miró ha demostrado su versatilidad colaborando en magacines de actualidad como Liarla Pardo, Más vale tarde, La Roca o Espejo Público. Ahora, da el salto a TVE para copresentar junto a Marta Flich, el nuevo magacine vespertino Directo al grano.