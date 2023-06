Por qué las mujeres matan a sus hijos tanto como los hombres: el enigma sin resolver de los filicidios

"No existe un crimen de comprensión más compleja que el asesinato de un menor por alguno de sus progenitores". Con esa frase, el psiquiatra forense Phillip J. Resnick sentaba las bases en 1969 del análisis del filicidio, el término que se utiliza en la actualidad para definir la muerte de un hijo a manos de sus padres. 50 años más tarde del considerado 'texto de referencia', una nueva revisión psiquiátrica recoge su testigo, ahondando en el perfil y en la motivación de estos criminales.

Publicada en Current Psychiatry, tarda poco en responder a una de las grandes dudas que rodea al fenómeno. "Cuando un niño muere, los perpetradores más comunes son sus progenitores, y madres y padres matan a sus hijos en tasas similares", sentencia el primer párrafo.

No es nada fácil conocer cómo es el perfil de los filicidas. La falta de registros oficiales que desagreguen esta realidad por género es el principal obstáculo. Así lo resaltaba una investigación de BMJ Paediatrics Open de 2017: "La escasa disponibilidad de datos sobre las relaciones víctima-perpetrador de los homicidios de niños en muchas regiones, incluso en países con sistemas de vigilancia de homicidios bien establecidos, es preocupante".

Aun así, con datos de 33 países que sí ofrecían esta información, consiguieron concluir que las madres cometían la mitad de los homicidios de niños menores de 18 años, con un porcentaje de media del 54,7%.

España, sin datos

España, por ejemplo, no es una de las naciones incluidas en el análisis. No lo es, porque no hay datos. En una pregunta de este medio al Ministerio del Interior por ellos, sólo se ofreció una tabla con el número de estos crímenes clasificados por sexo de la víctima y año. En total, desde 2015 y hasta 2021, se registraron 50.

Victimizaciones de menores de edad en las que la relación víctima/autor es la de hijo/a. Ministerio del Interior.

El otro dato disponible que se tiene procede de una pregunta de la diputada del Partido Popular en el Senado, Cristina Ayala, en junio de 2022. "¿Cuál es el número de progenitores que han asesinado a sus hijos en los últimos 15 años? (definir número de asesinatos y especificar cuántos han sido cometidos por mujeres y cuántos han sido cometidos por varones) ¿Dónde se publican estos datos?".

La contestación fue que el Sistema Estadístico de Criminalidad no dispone de variables estadísticas que puedan ofrecer esa respuesta. Lo único que se tenía era de una tabla con el número de condenados y condenadas por sentencia firme por asesinato de su hijo desde 2007 hasta mayo de 2022. Según se desprende de ahí, fueron 24 hombres y 26 mujeres, aunque esto, sin el contexto, las líneas temporales y sin incluir a aquellos que se quitan la vida después del asesinato (algo que la investigación engloba más en los hombres) no sirve para conocer la verdadera realidad.

Condenados por sentencia firme por asesinato de hijo/a, de 2007 a mayo de 2022.

Sea como fuere, ambos números son relativamente pequeños, lo que encaja con el hecho de que el filicidio es poco frecuente. Se estima que ronda entre el 2 y el 7% de todos los asesinatos. Según la investigación que nos atañe, los motivos que llevan a una persona a cometer este tipo de crimen son cinco y, menos uno, son comunes para hombres y mujeres. El primero es el maltrato mortal, en el que el progenitor termina por asesinar al niño durante un episodio de malos tratos. Según estima la revisión psiquiátrica, es el más frecuente.

Por otro lado, está el motivo de que el hijo no sea deseado. Aquí se englobarían muchos de los neonaticidios, en los que el crimen se produce en las 24 horas de vida. Tal y como destaca el estudio, en este caso, sí hay diferencia entre sexos, siendo ellas las perpetradoras más comunes. "Tienden a ser mujeres solteras relativamente jóvenes que actúan solas. A menudo, viven con sus padres y temen las repercusiones de estar embarazadas", desgrana el documento, que deja claro que en este tipo influyen más factores sociales y/o económicos que una enfermedad mental grave.

[Psicosis posparto en Vilamarxant: el trastorno de las mujeres que matan a sus bebés y se suicidan]

La enfermedad mental grave no tratada, como el ataque psicótico agudo, de hecho, es otro de las razones que se registran en la investigación. Lo vivimos hace poco con la tragedia en Vilamarxant, en la que una mujer asesinó a su bebé de un año de edad. Dar visibilidad a este drama es fundamental para proteger la vida de los niños y las madres que sufren estos problemas, pues con el tratamiento adecuado se puede evitar.

Relacionado también con la enfermedad mental está el asesinato 'altruista' o asesinato 'por amor', en la que los padres terminan con la vida de sus hijos para rescatarle "de algo peor que la muerte". Normalmente, se acompaña de algún plan de suicidio también de los progenitores.

La venganza es poco común

Por último, está el menos común de los motivos: la venganza. Una investigación de 2021 publicada en la revista Behavioral Sciences & the Law, centrada especialmente en el filicidio por venganza, estimó que constituyen, aproximadamente, un 5% del total de filicidios. Suele ocurrir en contextos de disputas por la custodia, infidelidad o problemas de pareja.

"Se produce cuando un progenitor asesina a uno o varios de sus hijos para causar dolor y sufrimiento emocional al otro progenitor del niño, normalmente, su actual o anterior pareja sentimental", describe el texto, que indaga en el fenómeno tras un análisis de 62 casos con estas características. Con acceso a los datos, concluye que el 53% de los criminales fueron hombres (33) y el 47% mujeres (29).

No hay mención en el texto para la violencia vicaria, término acuñado en 2012 por la psicóloga Sonia Vaccaro para definir un fenómeno que se engloba dentro de la violencia machista y que hace referencia a los agresores hombres que hacen daño a las madres a través de sus hijos. Recogida como una forma de violencia contra la mujer, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ésta sí cuenta con un registro oficial. Desde que se tienen datos (2013), han sido 49 víctimas.

