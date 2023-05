La impactante anomalía en el tiempo de la que avisa la AEMET: así serán los próximos días en España

España vive tiempos de cambios climatológicos muy importantes. De hecho, ciudades tan importantes como Madrid han vivido en las últimas horas situaciones realmente caóticas fruto del mal tiempo. Las lluvias, las tormentas y los colapsos en calles y carreteras han provocado numerosas inundaciones que han derivado en un caos que se ha apoderado de la capital.

El mes de mayo está terminando de manera complicada con un temporal que azota la península y que está provocando complicaciones en muchas zonas del país. Sin embargo, muchas personas se preguntan ya si esta situación perdurará durante el mes de junio, una fecha en la que la ciudadanía espera ya que el calor comience a aparecer para ir pensando en viajes y en destinos playeros.

Los meses de marzo y abril han sido realmente malos para lo que se esperaba de ellos. El frío y la lluvia que suelen ser típicos de estos meses, y necesarios para luchar contra la sequía que azota a España, no hicieron acto de presencia. Todo fue calor, buen tiempo y tardes primaverales que por momentos se convertían en un verano sofocante. De hecho, por las calles se hicieron más frecuentes las bermudas y las mangas cortas que los paraguas.

Una situación que, como no podía ser de otra forma, ha cambiado de manera drástica, convirtiendo el mes de mayo en un paraíso de la lluvia y las tormentas con una recta final casi dramática. Muchos despiden el tradicional mes de las flores con inundaciones y cielos encapotados. Ahora, la duda es saber cómo llegará junio, el cual aterrizará en el calendario con una poderosa anomalía.

¿Qué tiempo hará en el mes de junio?

La Agencia Estatal de Meteorología ha realizado una predicción para intentar descifrar qué tiempo hará en el principio del mes de junio. Y ha definido la nueva situación que se espera como realmente anómala. Una circunstancia que ha causado una gran sorpresa porque de primeras resulta un tanto extraño descifrar el tiempo que está por venir.

Sin embargo, en resumidas cuentas, la conclusión es muy clara. Las condiciones climatológicas con las que se ha cerrado el mes de mayo serán las mismas que habrá en los primeros días de junio. Seguirá habiendo chubascos generalizados y una atmósfera inestable. Aunque el tiempo no cambia, sí se trata de una situación extraña teniendo en cuenta que se trata del mes de junio, la previa del verano.

Así lo ha anunciado la AEMET a través de un comunicado oficial: "Se confirma la anomalía positiva en precipitaciones para la próxima semana". Y aunque todavía es pronto, existe una cuestión que es más alarmante aún, y es que las primeras previsiones para el resto del mes son que el tiempo no cambie mucho. Es decir, que no se abandonen las lluvias y que no haya rastro del calor y de las altas temperaturas en la península.

Se confirma la anomalía positiva en precipitaciones para la próxima semana: atmósfera inestable con chubascos generalizados 🌧️

La tendencia para el resto del mes de junio es similar

📢 ‼️ Importante aporte positivo al déficit pluviométrico ‼️ pic.twitter.com/csuVGUmg50 — AEMET (@AEMET_Esp) May 26, 2023

"La tendencia para el resto del mes de junio es similar. Importante aporte positivo del déficit pluviómetro". Así pues, quienes tenían pensado realizar alguna escapada a la playa o disfrutar las praderas, piscinas y fuentes de sus ciudades quizás tengan que hacerlo con cierta cautela, ya que el agua y el mal tiempo no se marcharán fácilmente.

¿Cuándo van a subir las temperaturas?

Las lluvias han generado una gran preocupación a buena parte de la población en España. Por un lado, por los daños que están causando las precipitaciones torrenciales que han llegado a provocar hasta inundaciones. Y por el otro, por la complicada situación que han dejado en el cierre del mes de mayo y que se va a prolongar durante el principio del mes de junio.

A su vez, las temperaturas no ofrecen una tregua y seguirán siendo frías durante esta semana y la que viene, anunciando la llegada de un mes de junio anormalmente gélido. Si en abril se registraron las temperaturas más altas para este mes desde que se toman datos, quizás estemos ante uno de los junios más incómodos.

La AEMET ya ha avisado de cómo se producirá la distribución de las temperaturas máximas en las diferentes regiones de España en un futuro cercano. Los termómetros caerán en picado en el suroeste de la península, mientras que en la mitad noroeste y en Baleares, el mercurio volverá a subir.

El punto de la península en el que más crecerán las temperaturas será en el suroeste. Para el resto el país, la realidad que ha confesado la Agencia Estatal de Meteorología es que habrá pocas variaciones, dando continuidad a los días fríos, aunque con ciertos cambios: "Las mínimas ascenderán en el nervio noroeste".

