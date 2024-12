Celia Mulero, una promesa de la moda castellana y leonesa: "Hay mucho talento, pero nos falta ayuda para nuestros proyectos"

Decía Miuccia Prada: "Lo que vistes es cómo te presentas al mundo, especialmente hoy, cuando los contactos humanos son tan rápidos. La moda es un lenguaje instantáneo".

Y es que la moda va más allá del concepto. De entender más o menos sobre estilismo. De saber cuáles son las tendencias. La moda es un lenguaje, es una forma de mostrarle al mundo quién eres, lo que te identifica, lo que forma parte de ti.

Conceptos que cada vez son más habituales de entender entre las jóvenes promesas de este complicado y apasionante mundo. De quienes se abren un hueco en las grandes pasarelas y de quienes sueñan con, algún día, vestir a iconos de la moda y convertirse en Miuccia Prada.

Si hablamos de pisar fuerte en la pasarela -en el sentido real y literario- tenemos que mencionar a Celia Mulero. 27 años, vallisoletana y promesa de la moda de Castilla y León con unos diseños innovadores y especiales que en pocas mentes se pueden formar.

Una pasión que viene de herencia. Su abuela es modista y toda la vida ha estado en su taller. "Me planteé si estudiar moda o no, a veces no quieres porque está en casa, pero siempre me había gustado", asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Para ella, ser buen diseñador implica saber combinar muchas facetas. "Mucha gente quiere serlo, pero no aprender patronaje ni coser. Y para tener éxito, tienes que saber hacerlo. Es importante ser capaz de llevar los diseños a la realidad y entender cómo quedaría la pieza montada", sostiene.

Mulero es toda una mente creativa y eso es lo que, precisamente, ha enamorado al jurado de los Premios Nacionales de la Moda para jóvenes diseñadores, donde ha quedado en tercer lugar.

Allí presentó una colección -que fue su proyecto de TFG- y que está inspirada en el vino y en una cata muy original. La vallisoletana no quería que fuera "una simple colección" y se centró en el proceso creativo.

"Cogí todas las fases de la cata del vino y lo fui entrelazando. En la fase visual tenían que asociar colores de rotuladores que les di con lo que veían. En la olfativa los aromas, sensaciones y en la del gusto, con el vino en la boca, debían asociarlo a una textura de una muestra de telas que les proporcioné", afirma.

Unas prendas que, además, son accesibles para personas con discapacidad visual. Un premio importante al que fue con actitud ganadora, lo que le llevó a lo más alto del pódium.

"Falta de herramientas"

La joven diseñadora lamenta la "falta de herramientas" que hay para los jóvenes en la Comunidad. Asegura que tanto en Valladolid, y Castilla y León en general, "hay mucho talento" pero faltan ayudas para "hacer realidad los proyectos".

"Todo el mundo te dice que te tienes que ir fuera, hasta yo a veces lo he pensado, pero creo que las redes sociales ayudan mucho. Eso sí, la Comunidad y la ciudad deben ayudar más a los jóvenes creativos", asegura.

Futuros proyectos

Son muchos los proyectos en los que la diseñadora se encuentra inmersa. Por un lado, en que sus prendas estén disponibles en un 'showroom' destinado a eventos y fotografías.

Por ahora, solo tiene una prenda de cada, porque al no contar con un equipo, no puede "producir para vender". En un futuro, sí que se plantea crear su propia marca y hacer ropa para "salir a la calle y prendas más especiales para momentos puntuales".

Mulero, una joven promesa de la moda, que no quita la vista de la Fashion Week Madrid de septiembre, una pasarela a la que le gustaría subirse con todos sus diseños para hipnotizar al público con su gran creatividad.