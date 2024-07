El toresano YoSoyPlex gana el combate más importante de La Velada de Ibai con un bonito homenaje a Zamora

Más de 3,4 millones de espectadores simultáneos disfrutaron ayer, sábado 13 de julio, de La Velada del Año IV, el evento de boxeo y espectáculo organizado por el creador de contenido Ibai Llanos en el Santiago Bernabéu (Madrid). Se trata del directo de Twitch más importante del mundo y tenía como combate principal al zamorano YoSoyPlex contra el mexicano El Mariana.

El joven toresano de 22 años sabía que tenía que dar espectáculo y vaya si lo hizo. Daniel Alonso, el nombre real detrás del youtuber que acumula más de 13 millones de suscriptores entró al cuadrilátero del Bernabéu cual Viriato con su séquito y su propio caballo. Algo que ha vuelto locos a los usuarios de redes sociales, que siguieron el streaming durante toda la tarde.

Plex se presentó cual líder lusitano, con las banderas de España y de Castilla y León tras de si, en homenaje directo a sus dos tierras. Y es que, aunque nacido y criado en Toro (Zamora), su padre y parte de su familia paterna son de Tiedra (Valladolid).

YoSoyPlex entrando a La Velada del Año IV

Una vez llegado al ring se abrazó con Frank de la Jungla. Y es que el joven zamorano y el televisivo animalista son amigos desde hace unos años tras una tremenda discusión pública, que acabó de buen grado.

Sea como fuere, el caso es que Plex se enfrentaba a El Mariana, tras cinco meses de entrenamiento extremo, donde ha aprendido técnicas de lucha y preparación en diferentes países asiáticos. De hecho, el propio Frank de la Jungla también le ayudó en dicho proceso.

Con estos mimbres, el toresano ganaba dos de los tres rounds iniciales, pero en el tercero, su rival mexicano le igualaba y superaba por momentos. Así que los jueces decidieron añadir un extra round, que pilló a ambos contendientes muy cansados. Lo explicaba el propio Plex al final del combate: "Cuando lo han dicho no me lo creía porque estaba muy cansado, he tirado de donde no sabía que tenía".

Y sirvió porque Daniel ganaba a su contrincante, convirtiéndose en el campeón del combate más importante de la noche, frente a 85.000 personas que abarrotaban el estadio del Real Madrid.

Una vez celebrada la victoria, Plex hablaba con la presentadora e influencer Marina Rivers, a la cual le indicaba que "con esfuerzo se puede lograr todo lo que te propongas". El toresano aseguraba que "no tengo ningún talento mi talento es que trabajo mucho y soy muy disciplinado". Y no se olvidó de aquellos que "se reían de mí por mi forma de entrenar, se ríen hasta que se gana".

También tuvo muchas palabras de agradecimiento para El Mariana "por tomárselo tan en serio como yo". Aseguraba que su contrincante tiene "mis respetos" y lo definía como "una gran persona, el mundo necesita más personas como él".