Cuando se inicia un gobierno de coalición después de las elecciones, porque ningún partido ha obtenido la mayoría necesaria para investir al presidente del gobierno, me explico, para ello necesita la mayoría absoluta de los diputados o en Castilla y León, procuradores. En el caso de Castilla y León, en este momento hace falta el voto de 41 procuradores, de un parlamento integrado por 81 representantes de todos los ciudadanos.

En las últimas elecciones autonómicas celebradas en esta Comunidad en febrero de 2022, el PP obtuvo 31 procuradores, es decir, le faltaban 10 para alcanzar la mayoría absoluta y tuvo que contar con Vox que había conseguido 13 para elegir presidente a Fernández Mañueco.

Acuerdos de gobierno

Para obtener el apoyo de Vox se llegaron a acuerdos en diferentes áreas de gobierno como la sanidad, las políticas sociales, el empleo, el desarrollo rural... Incluso la memoria histórica, que dio lugar a la presentación de una polémica proposición de ley, que ha sido objeto de múltiples críticas. Además, se acordó que tres consejerías fueran ocupadas por personas designadas por Vox, además de la vicepresidencia.

Esta misma secuencia de hechos se produjo en julio de 2023 en otras cinco Comunidades Autónomas: Murcia, Aragón, Extremadura, Valencia y Baleares. El Partido Popular y Vox han estado hasta hace escasos días presentando sus proyectos, en el caso de Castilla y León los consejeros y el vicepresidente han acudido a las Cortes después del debate del estado de la comunidad que se había celebrado para seguir avanzando en el desarrollo de sus políticas.

Parecía que todo discurría con normalidad hasta que de repente a comienzos de esta semana se suscitó el debate de la distribución de menores inmigrantes que habían llegado a España y tenían que ser repartidos por las diferentes Comunidades españolas. En ese momento Vox planteó no aceptar este reparto y amenazar al PP con la ruptura de los gobiernos. No llego a entender ni porque esta decisión se toma ahora, ni porque este es el motivo de la misma.

Llegada de inmigrantes a España

Seguramente existe una razón que yo no alcanzo a ver ni a entender. Se lleva produciendo el reparto de inmigrantes de forma masiva en los últimos dos años. Escribí un artículo la semana pasada en el que me refería a la gravedad que tiene el incremento de la llegada de inmigrantes ilegales en cayucos a las costas de Canarias fundamentalmente, un incremento alarmante que pone en serio riesgo la sostenibilidad social de nuestro país.

Creo que Vox podía haberse planteado esta cuestión con mayor rotundidad o mayor firmeza cuando firmó los acuerdos de gobierno el año pasado. No alcanzo a entender que es lo que ha cambiado.

La política migratoria en nuestro país hace tiempo que es un desastre y a nadie parece interesarle enmendarla y en relación con los menores hay algo que tampoco puedo entender: he conocido en primera persona las políticas de protección de menores en nuestro país y dejan todo que desear, para empezar porque en primer lugar habría que favorecer la permanencia de los funcionarios que llevan los casos de menores para poder garantizar la estabilidad en el desarrollo personal de los menores que quedan en desamparo, habría que mejorar mucho las medidas de protección que se adoptan con respecto a ellos, ya que en muchos casos acaban engrosando las listas de delincuentes. Y yo me pregunto si no somos capaces de proteger a los menores desamparados en nuestro país, ¿Cómo vamos a proteger a los que vienen de otros países?

Si esto es lo que preocupaba a Vox, podían habérselo planteado antes porque desde luego lo que ha sucedido en esta semana no constituía una novedad.

Consejeros cesados y que se van de Vox

El resultado es que han salido de estampida de los gobiernos en los que estaban y han dejado todo el terreno libre para seguir con las políticas de siempre. El Partido Popular con 31 procuradores se queda a sus anchas en Castilla y León. Vox ni siquiera ha conseguido que dimitieran los consejeros que había colocado, algunos muy señalados se han dado de baja en el partido.

Rápidamente han sido cesados por Mañueco y ha colocado a sus alfiles en las carteras que ocupaban. Incluso ha mantenido al de Cultura. La decisión de Vox ha permitido que Mañueco consiga su máxima aspiración que era gobernar como su hubiera obtenido mayoría absoluta sin tenerla.

En este momento los votantes de Vox se estarán preguntando para que votaron a este partido. Sinceramente no entiendo a qué política de Estado responde esta decisión que ha tomado Vox. Si lo que guía las decisiones de una política de Estado es una decisión puntual en la que ni siquiera había manifestado su posición en los acuerdos previos para dar su apoyo al gobierno y elegir al presidente creo que alguien se ha equivocado en la reflexión.

Por otro lado, Vox mantiene su presencia en los ayuntamientos, en los que también se adoptan medidas de apoyo a los menores inmigrantes no acompañados, desde la labor que realizan los Centros de Acción Social, se acuerdan ayudas económicas de urgente necesidad, alojamientos para dormir, comedores sociales… ¿Por qué se mantienen los acuerdos de gobierno municipales? A lo mejor en los próximos días alcanzo a entender porque se ha tomado la decisión de romper los gobiernos autonómicos por parte de Vox.