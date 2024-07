José Bros, protagonista de la Gala Lírica de Littleopera: "Zamora tiene que estar orgullosa, contenta y feliz con esta iniciativa"

Noticias relacionadas Actuaciones de cuatro minutos y celebración del centenario de la muerte de Puccini: así llega la novena edición de LittleOpera

Littleopera vuelve a Zamora en su novena edición. El Festival Internacional de Ópera de Cámara se ha convertido ya en un auténtico referente, no solo del género, sino de los festivales culturales del país en general. Este año, el festival se llevará a cabo del 20 al 28 de julio, extendiendo su duración para dar la oportunidad a los asistentes de disfrutar aún más de los espectáculos y actividades.

Una edición que trae como novedad el proyecto "ópera en miniatura", donde se ofrecerán obras breves, de hasta cuatro minutos de duración para un máximo de cuatro espectadores. Toda una apuesta por la innovación y por las ganas de la organización de ofrecer siempre algo diferente, mágico, innovador y que enganche al espectador en cada una de sus nueve ediciones. Estas actuaciones tendrán lugar en la Biblioteca Pública y en el Palacio de la Encarnación con las composiciones de José Luis Creco y Juan Durán con entrada libre y gratuita, el sábado 27 y el domingo 28, de 12.00 a 14.00; y de 18.00 a 20.00 horas.

Este regalo para los zamoranos es parte de una extensa programación operística que con mimo y dedicación ofrece un año más Littleopera en Zamora. Este año, las óperas principales serán 'Los Listos' de Giacomo Tritto, en conmemoración del bicentenario de su muerte; 'El gigante egoísta' de Oscar Wilde en formato "melólogo", acompañado de música de la compositora Liza Lehmaan; y 'La mujer tigre', una ópera flamenca procedente del Teatro de la Maestranza, con la destacada bailaora Paula Comitre.

Las entradas de los abonos y las presentaciones sueltas pueden adquirirse de forma online en el siguiente enlace. Los abonos tienen un precio de 50 euros, mientras que la Gala Lirica son 20 euros; 'La mujer tigre' son 15; y 'El gigante egoísta' y 'Los Listos' desde 10 euros.

Además de online se pueden adquirir entradas en la taquilla-caseta ubicada en la plaza de Castilla y León, desde el viernes 12 de julio de 12.00 a 14.30 horas y de 19.00 a 21.30 horas; o dos horas antes a la entrada de cada espectáculo.

La puesta de largo de este festival y su pistoletazo de salida es, un año más, la maravillosa Gala Lírica. El concierto inicial de Littleopera será el 26 de julio, a las 21.30 horas en la majestuosa plaza de la Catedral. La presentación estará dirigida por la directora austriaco-española Teresa Riveiro Böhm, con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y las voces del tenor José Bros y la soprano Elisabet Pons. Una presentación que servirá como homenaje a Puccini, en el año en el que se celebra el centenario de su muerte.

Unos maestros de excepción para inaugurar la nueva edición del Festival Internacional de Ópera de Cámara. EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha tenido la oportunidad de charlar con el gran tenor José Bros durante la preparación del festival. Se trata de uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista romántico, habiendo debutado más de 50 títulos en apenas unos años. Además, puede presumir de un extenso palmarés, entre los que destaca el Premio Lírico Teatro Campoamor, en su primera edición, al mejor cantante de ópera.

Pregunta.- Usted abrirá la novena edición del Festival Littleopera 2024 en Zamora, junto a la soprano Elisabet Pons, con la Gala Lírica. ¿Es consciente de la responsabilidad que eso supone?

Respuesta.- Pues sí, en efecto. En cualquier ocasión que salgo al escenario es una responsabilidad, es mi responsabilidad por todo lo que conlleva. Tanto por uno mismo como con los profesionales que te acompañan, la organización, el festival y el público que asiste. Soy consciente de que cada vez subo al escenario es una gran responsabilidad. Pero especialmente en esta misión, porque yo no he estado nunca en Zamora y me hace especial ilusión poder estar en una edición que ya es la novena.

"Las galas líricas son muy difíciles de adaptar, porque, contrariamente a lo que supone el desarrollo de un personaje en una ópera, aquí transcurren distintos personajes a lo largo de la misma presentación"

P.- Es la primera vez que actúa en Zamora, ¿también en Castilla y León?

R.- No, he estado en Valladolid, cantando en el Centro cultural Miguel Delibes durante su temporada de ópera. Pero en el caso de Zamora es un formato muy especial, muy delicado y muy difícil. Las galas líricas son muy difíciles de adaptar, porque, contrariamente a lo que supone el desarrollo de un personaje en una ópera, aquí transcurren distintos personajes a lo largo de la misma presentación. Aquí iremos desde Duire hasta Cavaradossi, pasando por Corrado y parándonos en Morino. En pocos minutos tienes que presentar la personalidad de ese personaje y ver lo que siente cada personaje en las distintas óperas que afrontas. Eso hace que sea muy difícil. A veces, en el recital, el público se pregunta por qué salimos tantas veces del escenario. Y le puedo decir que, a veces, ya no es por descansar, sino por tener esa conciencia de que sales del escenario y cuando entras ya eres ese otro personaje. Ese cambio de personaje se hace difícil en la interpretación de los distintos recitales.

P.- Esta Gala Lírica tiene un toque muy especial este año, ya que harán un homenaje a Puccini para conmemorar el centenario de su fallecimiento. ¿Cómo lo están preparando?

R.- Estamos ya de lleno con ello. Yo tenía que dejar listos otros compromisos que tenía y también el estudio de otros roles. Pero ahora es plena concentración para este evento, que nos hace tanta ilusión, en el cual interpretaremos distintas obras de Puccini, pero también haremos una incursión pasando por Donizetti, entre otros. Aunque las obras clave serán de Puccini para darle ese guiño, o, si se nos permite, ese homenaje a Puccini. Un compositor que tantas acciones nos ha dado, nos da y nos seguirá dando tanto a través de sus obras.

"Hemos preparado este concierto con mucho cariño, ilusión y esperando que sea del agrado del público"

P.- ¿Qué pueden esperar los asistentes? ¿Algo que se pueda desvelar de la actuación?

R.- Independientemente del programa, deben esperar a una soprano y a un tenor que han preparado este concierto con mucho cariño, ilusión y esperando que sea del agrado del público. Eso siempre. Sobre todo, la ilusión con la que nos hemos volcado del primer día que nos llegó la obra. Hemos trabajado con mucho ritmo, hemos ido cogiendo las distintas partituras hasta armar y generar un programa muy variado en cuanto a obras, con tantos compositores y con una orquesta magnífica. Nos hemos concentrado mucho en Puccini, pero tendremos también a Verdi y otros compositores italianos. Hemos preparado algunas obras reconocidas por el público y otras que, imagino que no conocerán, pero que también están bien. Me gusta decir que el público debe reconocer, pero también conocer nuevas obras. Esta es también nuestra aportación, interpretar obras que no se muestran tanto, pero que son una belleza incontestable.

P.- Ha mencionado a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. ¿Había trabajado alguna vez con ellos? ¿Qué me puede destacar?

R.- Sí, estuve trabajando con ellos en una ocasión durante la temporada de ópera, pero ya no he vuelto a tener la oportunidad. Espero que no tardemos tanto en volvernos a ver. Conozco de su trabajo y de su calidad musical, suenan muy bien.

P.- Se define a Teresa Riveiro Böhm como ‘una fuerza emergente’ en el mundo orquestal y operístico. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

R.- Bueno, la verdad es que no nos hemos visto todavía, hemos intercambiado emails para ajustar las dinámicas y completar cosas antes de la gala. Pero quiero pensar que todo fluirá con ella y nos entenderemos muy bien. Sé que está realizando una preciosa carrera y le deseo que todo lo haga con esa ilusión y ese rigor. La verdad es que está realizando una carrera muy interesante y muy apasionada. Y creo que el trabajo de un músico es un privilegio. Poder levantarse cada día pensando y diciéndose a sí mismo, que está haciendo lo que más le gusta, es maravilloso y no todo el mundo se dedica a lo que realmente le gusta. Está claro, porque todos tenemos que buscar nuestro medio de vida. Pero hoy en día poder, encima, hacer lo es tu pasión, es un regalo.

P.- Con quien sí ha podido trabajar ya es con Elisabet Pons.

R.- Con ella sí y puedo decir que va a ser una gran sorpresa. Es una soprano joven, pero se está involucrando de lleno en la gala. Con ella escucharemos obras desde Édith hasta Manon, Toca o La Bohème. Como ambos somos de Barcelona podemos ensayar aquí juntos las piezas que vamos a interpretar. Es una soprano majestuosa, va a sorprender gratamente porque está muy volcada en su trabajo, en todo lo que hace.

Sobre Littleopera: "Tengo la sensación de que se hace con mucha ilusión y entusiasmo, se nota que se hacen las cosas muy seria y muy profesionalmente"

P.- ¿Conocía el Festival Littleopera con anterioridad? ¿Qué le parece la propuesta?

R.- Sí lo conocía porque en este mundillo los compañeros hablamos mucho y me habían comentado cosas. Creo que después de nueve ediciones ya ha dejado de ser un proyecto piloto para ser un festival consolidado. Tengo la sensación de que se hace con mucha ilusión y entusiasmo, se nota que se hacen las cosas muy seria y muy profesionalmente. Creo que está muy bien como se acerca la ópera a diferentes públicos. Por eso creo que tanto el público como las empresas privadas y las instituciones no pueden dejar de apoyar esto. Sobre todo las instituciones tienen un compromiso con la cultura, invertir en ella es clave, un proyecto de futuro, porque la cultura marca el desarrollo de un país.

P.- Usted que ha tenido la oportunidad de actuar en los mejores teatros del país y del extranjero, en diferentes formatos, ¿qué valor cree que tiene un festival como Littleopera, de propuesta tan novedosa, a nivel musical, cultural, pero también social en España?

R.- Dejando aparte la Gala Lírica, creo que la nomenclatura del festival ya lo dice. Este festival permite escuchar obras que no se pueden disfrutar en otros circuitos. Quiero pensar que seguirá por esa idea, que es lo que realmente al público seguramente le atrae. Que es algo distinto. Luego no podemos olvidarnos de la situación una localidad con los habitantes que tiene Zamora, que recoge público de otros sitios alrededor y que está a una hora de Madrid en AVE, por lo que tiene la ventaja de que atrae a mucho público de fuera. Zamora tiene que estar orgullosa, contenta y feliz de que esta iniciativa se celebre porque es muy beneficiosa para la ciudad.

"Una ciudad tiene que tener otro tipo de atracciones culturales más allá del propio patrimonio clásico"

P.- A la gente de a pie a veces le cuesta entender porque es beneficioso para la región poder contar con un festival como Littleopera. Según su experiencia profesional, ¿qué le gustaría transmitir a esas personas para que se den cuenta de la relevancia que tienen estas iniciativas?

R.- Independientemente de que al público local le atraiga o no el concepto y lo que se haya programado, creo que los zamoranos tienen que estar contentos de los visitantes de otras regiones que atrae el festival. Los hoteles, los restaurantes, los bares, los museos y otros monumentos turísticos se van a ver beneficiados. Una ciudad tiene que tener otro tipo de atracciones culturales más allá del propio patrimonio clásico. Creo que el fin de semana de Littleopera, la ciudad está abarrotada, por la gente local, que también disfruta del festival, pero sobre todo de visitantes de otras regiones. Por eso insisto en que las instituciones tienen que apoyar y financiar y también los empresarios, que pueden aportar su granito de arena.

"Les invito a que se dejen llevar por la música, por la ópera y sentir todo aquello que ofrece una actuación en vivo, con los artistas, los músicos, todos ahí unidos"

P.- Para terminar, ¿le gustaría animar al público a disfrutar de la Gala Lírica de Littleopera 2024?

R.-Por supuesto. Desde aquí, desde las líneas que me ofrecen este periódico y desde el escenario donde estaremos, les invitaremos a que se relajen, a que cierren los ojos, que miren las estrellas, a que disfruten de esta gala preciosa, que hemos preparado tanto Elisabet como yo con mucho cariño. Puedo decir que, independientemente de que este año sea un homenaje a Puccini, también podrán escuchar a otros muchos artistas y que habrá algunas sorpresas. Les invito a ir, porque será interesante para los que conocen la ópera y el repertorio, pero también va a ser valioso para el público que no lo conozca. Les invito a que se dejen llevar por la música, por la ópera y sentir todo aquello que ofrece una actuación en vivo, con los artistas, los músicos, todos ahí unidos. Es maravilloso para nosotros y para el público. Y eso se siente enseguida. Es maravilloso saber que estás llegando a la gente y todas esas emociones que genera cada pieza van creciendo y transmitiendo las emociones de ese personaje que interpretas. Es indescriptible cuando consigues entrar en el sentimiento de ese público y que ellos la manera que tienen de recompensarte es con ese aplauso. Ese aplauso transparente, sincero y con mucho entusiasmo. No os olvidemos que el aplauso es realmente el alimento del alma del artista.