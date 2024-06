El polígono de Monfarracinos se construirá: el Somacyl negociará con los propietarios y sino, habrá expropiaciones

El director general de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medioambiente, José Manuel Jiménez, ha asegurado que se llegará a un acuerdo satisfactorio con los propietarios de las 14 fincas donde se ubicará el futuro polígono industrial 'Zamora Norte', en Monfarracinos. Tras la polémica generada la pasada semana por una supuesta bajada estrepitosa del precio de los terrenos afectados por parte de Somacyl, hoy, 24 de junio, representantes de la entidad pública, la Diputación de Zamora y el alcalde del municipio, Manuel Martín se han reunido para solventar "el desencuentro" generado con los propietarios.

José Manuel Jiménez ha asegurado que lo ocurrido en la reunión de la semana pasada "obedece a un error que se debía haber aclarado en el momento, pero los ánimos no estaban para ello". Cabe recordar que los vecinos afectados aseguraron que el Somacyl había puesto sobre la mesa un precio 1,25 euros por metro cuadrado para las tierras de secano y de 3 euros por las zonas de regadío.

Según ellos estas cuantías suponían menos de la mitad las recibidas como oferta inicial de parte de esta misma entidad. Algo que el director general de Somacyl ha negado, asegurando que "siempre hemos ofrecido el mismo precio" y que fue una confusión "fruto de la exaltación". José Manuel Jiménez admite que no se actuó correctamente suspendiendo la reunión la semana pasada, "en lugar de haberos sentado tranquilamente a aclarar la situación".

Pero ahora, al parecer con las aguas más calmadas, desde Somacyl se asegura que "el tema está enfocado, seguiremos adelante y procederemos a tramitar los procesos", que culminen en la construcción de ese polígono en el alfoz de Zamora. Así que sea como fuere, la intención de la Junta de Castilla y León es la de construir este espacio industrial agotando cualquiera de las vías de negociación existentes para la adquisición de los 800.000 metros cuadrados de terreno.

Precios

El director general de Somacyl ha evitado especificar la cuantía final que se le va a ofrecer a estos propietarios de las 14 fincas. José Manuel Jiménez solo ha indicado que se intentará llegar a un acuerdo previo con todos los propietarios y que confía en que "la mayoría" aceptarán el precio.

De no ser así el Somacyl acudirá a una valoración a través de la Comisión Territorial de Valoración de Zamora, "que establece los precios en base a sus baremos". Y si aún con esto, los propietarios no desean aceptar el precio marcado, se llegará a la vía de la expropiación forzosa. "No creo que sea el caso para muchos propietarios", confía José Manuel Jiménez, quien cree que "se firmará un acuerdo satisfactorio para todos".