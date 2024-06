Ni Arco de Ladrillo, ni puente de Poniente, ni integración: PP y Vox tumban las iniciativas de la oposición y apuestan por bajar impuestos en Valladolid

En la mañana de este lunes, 24 de junio, se ha desarrollado la sesión ordinaria del pleno de la corporación municipal del Ayuntamiento de Valladolid. Lo ha hecho con puntualidad británica y con la aprobación, con los votos a favor de PP y Vox, de las cuentas de Auvasa.

A continuación, se han debatido las propuestas de los grupos municipales resultantes del Debate sobre el Estado de la Ciudad del año 2024. El primero en presentar las suyas ha sido Jonathan Racionero por Valladolid Toma La Palabra.

“Nuestra exposición ya dejó marcada nuestras propuestas. Siempre lo hacemos con la manía de traer iniciativas en favor del consenso”, ha asegurado Racionero que ha pasado ha relatar las propuestas traídas a debate.

Desde VTLP han pedido “continuar con el proyecto de integración ferroviaria en la ciudad de Valladolid” y “finalizar los pasos de Padre Claret y Panaderos” y “acometer, sin falta el proyecto de paso inferior en Arco de Ladrillo” llevando a cabo “las obras en el viaducto de Daniel del Olmo”. Racionero ya recibido el abucheo de los miembros de la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid, que se encontraban presentes en el pleno con lemas como “soterramiento ya” y “muro no”.

Desde VTLP han cargado contra el proyecto en el puente de Poniente y de la eliminación del carril bici en Isabel La Católica que, según ellos “volverá a restar espacio público a la ciudadanía”. Otra de sus propuestas ha sido la de destinar el 4% del presupuesto municipal anual para la inversión en vivienda social y aumentar el parque de vivienda pública.

Rocío Anguita y Jonathan Racionero, concejales de VTLP

En cuanto a los Servicios Sociales han apostado por cubrir todas las necesidades que los ciudadanos tienen y también impulsar los servicios sociales y proyectos de participación social que atiendan a la diversidad y pluralidad de las personas mayores. También desarrollar el proyecto en el Convento de las Catalinas con espacios para personas mayores.

“Lo suyo es que el tren se soterre. Llenar la ciudad de túneles del miedo no es bueno, con pasos peligrosos y es una gran chapuza que fomenta la desigualdad ciudadana. Es una propuesta del ministro X. Vender a los ciudadanos por un plato de amnistía”, ha afirmado Alberto Cuadrado Toquero, de Vox.

Ha afirmado que “no se va a eliminar el carril bici de Isabel La Católica” y en cuanto a la vivienda social ha añadido que “estamos preocupados por el acceso a la vivienda de cualquier ciudadano”, y para terminar, desde Vox han asegurado que votarían “en contra de las cinco propuestas” de Valladolid Toma La Palabra.

“No han aprendido nada. Traen las mismas propuestas que les han llevado a la oposición. Ni tenían proyecto centrado a las personas, sino en sus personas. Un proyecto que giraba en torno al señor Puente al que le reían las gracias. Un alcalde que hacía anuncios históricos todas las semanas. Y no dejó nada de eso”, ha afirmado Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Valladolid y por el PP.

Nieto ha afirmado, refiriéndose a Toma La Palabra, que “lo único que hicieron” es “convencer a Puente para que no se hiciera el soterramiento y sí los túneles del miedo” y ha recalcado que PP y Vox han destinado “el mayor presupuesto de la historia” para “políticas centradas en las personas y gobernando para todos” pidiéndoles “confianza en el modelo del nuevo equipo de Gobierno”.

Charo Chávez, por el PSOE, ha vuelto a defender el Convenio de 2017 de integración ferroviaria. “Deben continuar las obras realizadas”, ha añadido Chávez, pidiendo “la demolición del viaducto de Arco de Ladrillo”, ante un nuevo abucheo de los defensores del soterramiento, que han asistido al pleno.

Miembros de la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid

Chávez ha pedido “garantizar una ciudad mejor para vivir” refiriéndose a la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, pidiendo una “movilidad más sostenible” mirando al medio ambiente. “Señores del PP y Vox, hechos son amores y no buenas razones”, ha añadido la socialista “pidiendo más viviendas de alquiler social” y relanzar el proyecto de Las Catalinas.

Racionero, en su turno de réplica ha “pedido ser valientes, disolver la sociedad” y afrontar el proyecto de soterramiento, chocando, de nuevo con el concejal de Salud Pública y Seguridad de Vox, Alberto Toquero, que ha vuelto a rechazar la integración en superficie.

“Tenemos un alcalde bastante desgraciado porque trabaja mucho y le rinde muy poco”, ha asegurado Charo Chávez hablando de Carnero y este le ha contestado que “se ha olvidado de algún capítulo de Barrio Sésamo”

Las cinco propuestas de Valladolid Toma La Palabra han decaído con los votos en contra de PP y Vox.

Las propuestas de Vox salen adelante. También la moción conjunta con el PP del Campus de la Justicia

Vox, en lo que a sus propuestas de resolución se refiere, han afirmado la voluntad del equipo de gobierno en la “reducción de los impuestos IBI e IVTM” y “comprometerse a que “será punto de partida prioritario en la elaboración de los próximos presupuestos municipales” siempre que “la situación financiera y la intervención lo avalen” y “reclamar al gobierno de España que establezca líneas de ayudas complementarias en materia de movilidad a ciudadanos, empresas y autónomos con el fin de que puedan sustituir sus vehículos por otros nuevos, más seguros y menos contaminantes”.

Irene Carvajal, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valladolid y concejala de Educación y Cultura ha apostado por rebajar el IBI ya que “Valladolid es la tercera ciudad de Castilla y León con el Impuesto de Bienes Inmuebles más alto de Castilla y León y el de vehículos más caro de España” y ha pedido “más apoyo al Gobierno en materia de movilidad”.

En una moción conjunta con el PP, Carvajal ha pedido un apoyo firme y decidido para que la Ciudad de la Justicia “sea una realidad lo antes posible, dado que la cesión de las parcelas se materializará en muy breve plazo de tiempo”.

Dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid

“Este equipo de gobierno seguirá trabajando para que el Gobierno y el Ministerio siga trabajando en el Campus de la Justicia”, ha añadido Irene Carvajal.

Desde Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha rechazado la “bajada de impuestos” planteada por el equipo de gobierno de PP y Vox. “Se les llena la boca con las políticas sociales pero cada vez los recortan más”, ha añadido Anguita acusando al PP y Vox de “rebajar cada vez más los derechos de los ciudadanos para tener peores servicios públicos”.

Por el PP, la portavoz, Blanca Jiménez, ha apoyado la reducción de los impuestos planteada por Vox. “No incrementar tributos es el paso para bajar el IBI y la herencia recibida es la que es”, ha apuntado Jiménez que ha añadido que “somos conscientes de lo que prometemos”.

Sobre la propuesta en materia de movilidad de Vox también se ha mostrado a favor y en la moción conjunta para dar el impulso al Campus de la Justicia, ha recalcado que este lunes se “aprobará la cesión de las parcelas” al Ministerio. “El Gobierno de España tendrá la palabra final en la que es una reclamación histórica” y que el PSOE “se adhiera al Gobierno de España” para ser lo más rápidos posible.

Desde el PSOE, Juan Carlos Hernández, ha criticado las tres propuestas presentadas y ha cargado contra Vox por presentar la propuesta para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad lo antes posible. “Un poco de seriedad, por favor”, ha señalado el socialista.

“Han tardado un año en proceder a la sesión de los terrenos de la Ciudad de la Justicia y piden celeridad ahora al Gobierno de España. Lo vamos a apoyar”, han asegurado los socialistas.

Las tres propuestas han salido adelante con los votos de PP y Vox a favor. La de impulsar la Ciudad de la Justicia, por unanimidad.

El PP vuelve a pedir la suspensión de los 11 millones de euros a Adif y reafirma su apuesta por el soterramiento

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado dos propuestas propias. La primera de ellas, reclamar la suspensión de los 11 millones a Adif, que lleva pidiendo el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, desde su entrada al gobierno como primer edil.

Por otro lado, Blanca Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Popular, ha reclamado al Gobierno la subvención nominativa para Seminci, al mismo nivel que los festivales de San Sebastián, Sitges y Málaga, dada la trascendencia y estabilidad del festival.

La portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Valladolid, en una moción conjunta entre PP y Vox, ha vuelto ha pedir el soterramiento en la ciudad. En la propuesta de resolución ha pedido modificar el convenio actual en el seno de la Sociedad Alta Velocidad para recuperar el proyecto del soterramiento, analizando que intervenciones del actual convenio de integración pueden seguir desarrollándose por ser compatibles y aprovechables con el futuro del tren soterrado.

La última de las cuatro propuestas, también conjunta entre PP y Vox, llevaba la declaración de apoyo al Perte Vec, que presentará Inobat para su implantación en Valladolid. “Pónganse de lado de Valladolid”, ha reclamado Jiménez a los socialistas.

De nuevo, el proyecto de soterramiento planteado por PP y Vox ha chocado con PSOE y Valladolid Toma la Palabra. Fieles defensores de la integración en superficie. “No hay un proyecto”, ha asegurado Anguita, volviendo a encontrar el rechazo de los miembros de la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid” ante lo que Luis Vélez ha calificado de “vergüenza” por las interrupciones sufridas en el pleno.

“El soterramiento se podía, se puede y se debe”, ha asegurado, desde Vox, el portavoz del Grupo Municipal, Alberto Cuadrado Toquero que ha cargado contra el PSOE que ha encontrado la respuesta en Luis Vélez preguntando si “quiere denunciar el convenio o prolongarlo”.

Vélez ha acusado al equipo de gobierno de “despilfarrar entre cinco y siete millones de euros” en el proyecto de puente de Poniente” o “destinar 240.000 euros a la promoción de los toros” y ha citado los “20 millones de remanente en el Ayuntamiento” para invertir.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid

“Ustedes tienen otras prioridades que no coinciden con las de los ciudadanos. Reclamaremos al Gobierno que incremente su partida a Seminci y que también lo haga la Junta de Castilla y León. La Seminci, un festival que criticó Gallardo en su edición anterior”.

“Hagan algo más por conseguir que Inobat se instale en Valladolid”, ha finalizado Vélez, antes de que Blanca Jiménez haya acusado a PSOE y VTLP de “dar la espalda a los ciudadanos de Valladolid” porque “su jefe no les deja” en alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente.

“Gobernaron en la ciudad durante 20 años. Pudieron soterrar y no lo hicieron. Ahora vuelven con la misma mentira. Llevaron a la quiebra a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Les cuesta cumplir con lo prometido. No están cumpliendo con nada. Prometieron el soterramiento. Háganlo. Depende de ustedes”, ha finalizado Vélez.

Jiménez ha recalcado que “queremos modificar” el Convenio de 2017 y que “seguirán con la matraca del soterramiento”.

Carnero ha indicado que el “soterramiento es una obra pública” que “corresponde a la administración del Estado” que “revierte en beneficio de los ayuntamientos y los vecinos”. “¿Por qué en Hospitalet el cien por cien está soterrado por el Ministerio y por qué en otros sitios corre 50-40-10 porque es una obra pública?”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Carnero ha añadido que “no vamos a denunciar el Convenio” sino “modificar el convenio” transitando “de la integración al soterramiento”. “Denuncia no, modificación del convenio, sí”, ha finalizado Carnero, por los vecinos de Valladolid, volviendo a pedir la actuación del ministro de Valladolid, Óscar Puente.

Las cuatro propuestas han salido adelante, tanto las dos presentadas por el PP a título individual, como las dos conjuntas con Vox.

PP y Vox también tumban las propuestas socialistas

“No se entiende que si tan mal estuviera la economía municipal no sea lo primero que haya hecho, la rebajada de impuestos. Usted garantizó el soterramiento y no lo va a cumplir”, ha asegurado Pedro Herrero, por el Grupo Municipal Socialista.

“Jamás he visto esto”, ha añadido Herrero, tras ser interrumpido por los miembros de la Plataforma del Soterramiento, ante lo que el alcalde le ha animado a “continuar” sin apercibir a estas personas. Han sido los momentos más tensos en el pleno. “Dejemos hablar al portavoz del PSOE”, ha pedido, segundos después, Carnero.

Herrero ha vuelto a recalcar que Carnero es “el peor alcalde de la historia de la democracia de Valladolid”, como ya hiciera el pasado lunes y el viernes anterior.

Herrero ha amenazado con abandonar el pleno con un “si no me garantiza el uso de palabra, me voy”, ante lo que Carnero ha apuntado: “a usted no le garantizo nada” y añadiendo un “a lo que no existe no se le puede asegurar nada”.

Las cinco propuestas del Grupo Municipal Socialista han sido: incrementar la financiación del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana con 2.773.420,23 euros para mejorar la limpieza de la ciudad e incrementar la plantilla del Servicio de Limpieza para adecuarlo a las necesidades actuales de la ciudad.

En la segunda propuesta de resolución han solicitado una transferencia a la Fundación Municipal de Cultura por valor de 1.565.340 euros para mantener las actividades y las instalaciones culturales de la ciudad.

La bancada del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid

La tercera propuesta pedía al Ayuntamiento de Valladolid aceptar, de forma inmediata, la propuesta de Adif para coordinar los trabajos de reparación del viaducto de Arco Ladrillo, para garantizar la seguridad de la infraestructura y acometer la demolición y ejecución del nuevo paso subterráneo para vehículos, peatones y ciclistas.

Las dos últimas propuestas han pasado por instar al equipo de gobierno a descartar la obra de ampliación de puente de Poniente, destinando la inversión a otras necesidades más importantes de la ciudad. La última ha sido desistir de la ejecución del carril bici en el Paseo Isabel La Católica destinando la inversión prevista a otras necesidades más importantes de la ciudad.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca ha animado al portavoz socialista, Pedro Herrero, a “abandonar lo malo en la Noche de San Juan” y ha afirmado que “el peor alcalde de la historia de la democracia de Valladolid es Óscar Puente”.

El “popular” así lo ha recalcado, añadiendo que “volverán a perder las municipales” de dentro de tres años “porque les perjudica la política de Óscar Puente”. “Su objetivo pasa por ponernos verdes”, ha añadido Alberca.

“La situación, en relación a Arco Ladrillo, es peor por parte de los técnicos. Dicen que se podían haber desprendido las protecciones sin colisiones. Estamos actuando de forma correcta y nos confirma que la apuesta tiene que ser el soterramiento. Tanto con Arco de Ladrillo como en Daniel del Olmo”, ha añadido Alberto Gutiérrez-Alberca.

Gutiérrez-Alberca ha insistido en cambiar “Isabel La Caótica, en Isabel La Católica”, defendiendo propuestas en marcha como, también el del puente Poniente.

En su turno de réplica, Pedro Herrero ha insistido en “barrer las calles, gobierne que gobierne” y ha afirmado de “de enero a junio” el alcalde de Valladolid “no ha hecho nada por garantizar la seguridad en Arco de Ladrillo”.

“El soterramiento murió el 24 de enero de 2011”, ha recalcado además Herrero, de nuevo tras ser interrumpido por los miembros de la Plataforma Por el Soterramiento añadiendo un “Esto es una vergüenza” y finalizando con un “sobra dinero”.

Gutiérrez-Alberca ha vuelto a señalar que las actuaciones en Arco de Ladrillo “no van a ser apoyadas” por el Ayuntamiento actual “si no son compatibles con el soterramiento”.

Antes de la votación de las propuestas socialistas Herrero ha acusado a Vox de “ser los abogados del señor Carnero” por votar en contra de propuestas que iban a favor de las concejalías de Vox.

Carnero ha cerrado el debate afirmando que el gobierno del PP y Vox es “estable” y “decidido en defender los intereses de Valladolid” y que “la ciudad está por encima de todo”.

Las cinco propuestas de los socialistas han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox.