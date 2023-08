Habrá hasta siete potabilizadoras en Sayago para compensar la contaminación por metolacloro en la Almendra

La Diputación de Zamora prevé instalar siete potabilizadoras en sendas localidades de Sayago para corregir la contaminación por metolacloro detectada en el embalse de Almendra, entre ellas, las ya colocadas en Pereruela, Bermillo de Sayago y Muga de Sayago y las que estarán mañana operativas en Moralina, Torregamones y Almeida, además de la que se colocará el próximo viernes en Moraleja de Sayago.

Asimismo, la Institución provincial cuenta con la posibilidad de instalar una octava planta que ahora mismo está en reserva, según detalló el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. “Hoy mismo, estaba ya saliendo uno de los camiones cisterna de la Diputación que van a abastecer los aljibes, con la primera carga de 12.000 litros. Si no hay ningún imponderable de última hora, se van a repartir 48.000 litros de agua potable en los aljibes instalados por la Mancomunidad de Sayagua”, señaló.

“El primer día va a ser, quizás, un tanto caótico porque hay que hacer ruta e ir de pueblo en pueblo”, reconoció.

En este sentido, valoró el trabajo desarrollado por el presidente de Sayagua, Carlos Vega, “por todas las preocupaciones que ha tenido, casi el andar de guía para repartir esos aljibes” y apostilló: “Mañana estarán en funcionamiento dos camiones ya, y este abastecimiento, tanto a los aljibes como con las plantas potabilizadoras, estará encima de la mesa hasta que este episodio desaparezca”.

Faúndez Domínguez hizo estas declaraciones en Bermillo de Sayago, adonde acudió para presentar la planta potabilizadora instalada en la Plaza Mayor de la localidad. “Los técnicos de Aquona se desplazan para recoger muestras en esta planta y en la propia ETP y vamos a tener las primeras analíticas el viernes. A partir de ahí, tengo compromiso con ellos y les agradezco el gesto, porque otros laboratorios tardaban unos quince días para Sayagua. Este laboratorio va a hacer, prácticamente, análisis día sí día no para saber los niveles de metolacloro en la comarca”, explicó.

“Visto lo que ha pasado estos días atrás en Fermoselle, esperamos que estos niveles se vayan reduciendo hasta llegar a 0,03, en el que el agua es apta para el consumo humano. No es lo mismo buscar una solución para un ayuntamiento puntual que para una red mancomunada de abastecimiento”, añadió.

Respecto a los análisis más recientes, el presidente de Sayagua, Carlos Vega, apuntó que arrojaron un nivel de 0,046 y recordó que el Real Decreto emitido en 2022 indicaba 0,050. “Nos ha dado menos de lo que nos hubiera dado en 2022. Es algo sobrevenido por el Real Decreto. Nos hemos enterado por la prensa de Salamanca y nos hemos puesto rápidamente a hacer las analíticas. La última que tenemos nosotros, del viernes, a las 10.30 de la noche, nos da 0,046”, rubricó.

“En la Mancomunidad de Cabeza de Horno han tenido problemas puntuales que no hemos tenido nosotros y nosotros hemos tenido problemas puntuales que no han tenido ellos. Decimos que captamos en el mismo embalse pero no es lo mismo”, puntualizó.

Carlos Vega expresó su agradecimiento a la Diputación de Zamora y a la Junta de Castilla León, así como a Iberdrola. “Nos ha llamado desde el minuto uno. Les hemos pedido colaboración económica para los aljibes y toda la infraestructura que hemos creado y nos han dicho que contemos con ellos”, destacó.

Por lo que se refiere a la solución al problema, por el momento se instalarán filtros de carbón activo y, próximamente, habrá una reunión técnica de trabajo para tratar actuaciones a largo plazo. “Puede que este episodio no se vuelva a repetir pero el Real Decreto, que entró en vigor en enero, en el aspecto de metolacloro, baja el nivel del 0,05 al 0,03. Este episodio que ahora mismo estamos teniendo aquí, el pasado año, no habría supuesto absolutamente nada”, insistió el presidente de la Diputación.

“Cada vez, las administraciones tienen unos niveles de exigencia mayores para el control de calidad del agua y bienvenidos sean. Cuando la planta de Sayago tuvo problemas por trihalometanos, entre la Junta y la Diputación, se hizo un proyecto, se entregó y se solucionó el problema”, relató.

