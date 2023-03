Requejo apuesta por la Silver Economy como la forma "de cuidar de nuestros mayores" y de crear empleo

Zamora se ha convertido en el referente nacional de la industria Silver Economy, es decir, de la economía plateada, en este caso el saber aprovechar los aspectos socioeconómicos y las oportunidades resultantes del envejecimiento de la población para crear bienestar y empleos, y fijar población. Sobre este tema ha versado la mesa protagonizada por Francisco José Requejo Rodríguez, presidente de la Diputación Provincial de Zamora durante el foro Zamora 2023: buscamos soluciones organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

Una estrategia que cuando surgió no fue por casualidad, “no se pueden hacer de ocurrencias”, ha apuntado, ya que para Requejo es un proyecto meditado que ha tenido en su centro de innovación digital a su proyecto estrella. Francisco Requejo ha defendido sobre este Centro que su especialización tecnológica "queda garantizada" a través de dos grandes empresas: el grupo MINSAIT-INDRA, y el CARTIF, "con un alto nivel de desarrollo en el campo de la inteligencia artificial y con soluciones innovadoras en salud y gerontecnología, además de la aplicación de tecnologías avanzadas".

La idea liderada por la Diputación pasó el examen europeo con la mejor nota, sin embargo, a la hora de la verdad se quedó sin financiación europea en el reparto del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El presidente ha lamentado que sea por un “tema político” al ser de otro color político. “En estas cosas no tendría que haber tintes políticos porque tengo claro que si yo no fuera el presidente nos lo hubieran dado, nos hemos encontrado con instituciones con las miras muy cortas”. No obstante, ha apuntado que este proyecto saldrá adelante porque “es bueno para Zamora y las empresas”.

El proyecto de vigilancia a mayores de la Diputación de Zamora es otra idea que ha sido pionera y “un hito”. En Villafáfila, y ahora se pretende llevar a la zona de Sayago, se han instalado microchips a objetos como el mando de la televisión o el pastillero para controlar los movimientos y la actividad cotidiana de las personas mayores que viven solas, de esta manera, se puede monitorizar el cumplimiento de sus rutinas. “Un proyecto con el que las personas se sienten más seguras, menos solas y más cuidadas. No es invasivo y saben que alguien se está preocupando por ellos", ha recordado.

Formación

En la Silver Economy es fundamental la formación de los trabajadores, de los cuidadores. Se han formado a más de cien personas con la implementación de un sello de calidad que garantiza la profesionalidad del cuidador, un elemento diferenciador a la hora de conferir valor a este tipo de profesionales. Además, ha adelantado que con una nueva subvención se crearán 40 empleos en el mundo rural de cuidadores.

Prevenir el ictus en una provincia especialmente envejecida como Zamora es algo fundamental así es como nació ‘Pulso Vital’, un programa que permite descartar los riesgos o el propio infarto cerebral, dispositivo creado por el equipo de Cardiología de Recoletas en la capital gracias a la implicación directa de la Diputación Provincial. Requejo ha apuntado a esos 64 municipios que pueden beneficiarse. Los efectos se ven en un electrocardiograma, si ve defectos se hace una videoconferencia, la primera es gratis y luego ya se decide si se sigue con la empresa privada o por la sanidad pública.

Requejo tiene claro que en provincias como la zamorana es “vital” contar con las diputaciones provinciales. Para ello ha sacado pecho de los planes provinciales realizados desde la institución. “Hemos doblado estos planes que antes eran bianuales y ahora son anuales con la inclusión de zonas como Benavente, Toro y Morales del Vino”, para ello se ha apostado por obras, turismo, deporte, cultura, “hemos dado un impulso a todo esto para apostar por los emprendedores”. Y ha recordado que se han quintuplicado las ayudas a emprendedores para que puedan modernizar sus negocios.

El presidente de la Diputación ha querido poner en valor el trabajo de los alcaldes y concejales “de todos los colores”. También ha presumido de la feria de queso, Fromago, “con la que se han recorrido media España y medio mundo” ya que Zamora tiene “muchas cosas de las que presumir, solo nos falta creer en nosotros mismos”. Asimismo ha recordado que la Diputación cuenta con una Casa Zamora en Madrid que está abierta a todos los emprendedores, en su opinión, “estamos haciendo las cosas un poco mejor de lo que las hacíamos”.

Para terminar, Requejo ha recordado otros proyectos para promocionar Zamora y para atraer industria, “ofreciendo algo diferente”, por eso ha recordado que hay que conseguir una fiscalidad diferenciada, y seguir apostando por proyectos como Fromago o por hacer llegar Internet a todos los puntos de la provincia.

