El Centro de Innovación Digital Silver Economy, en busca del apoyo de la Comisión Europea como "proyecto sólido"

La Diputación de Zamora se ha presentado a la convocatoria del European Digital Innovation Hubs de la Comision Europea con el Centro de Innovación Digital Silver Economy, que promoverá la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con la economía de los ciudadados, por un importe inicial de 3.447.168 euros. Esta iniciativa es compatible con otros fondos que se irán solicitando según concurran próximas convocatorias, según adelantaba el propio presidente de la Diputación, Francisco Requejo; que espera obtener respuesta sobre esta captación de fondos de cara al mes de mayo.

El futuro centro se constituirá, indicaba Requejo, "como un importante punto de referencia europeo" prestando servicios a las empresas en ámbitos tales, como la realización de pruebas antes de invertir, la formación, el desarrollo de competencias, el apoyo para encontrar inversiones, la creación de redes y el acceso a los ecosistemas de innovación. La sede del Digital Silver Economy se ubicará y se coordinará desde Zamora, "aunque su cobertura sea regional, y transnacional", apuntaba el presidente de la Diputación. Para ello, la institución provincial ha promovido la creación de una agrupación de carácter público-privada integrada por socios "con un alto nivel de especialización, que no solo aportan conocimiento, sino también infraestructuras, equipamiento y espacios de investigación".

Francisco Requejo ha defendido sobre este Centro que su especialización tecnológica "queda garantizada" a través de dos grandes empresas: el grupo MINSAIT-INDRA, y el CARTIF, "con un alto nivel de desarrollo en el campo de la inteligencia artificial y con soluciones innovadoras en salud y gerontecnología, además de la aplicación de tecnologías avanzadas". El resto de socios participantes "garantizan" los procesos de especialización digital en inversión y productos financieros como Caja Rural de Zamora, comunicación, marketing y difusión con Atrevia, investigación e innovación con las Universidades de Burgos y Salamanca, promoción de empresas con la Cámara de Comercio de Castilla y León, y gestión del conocimiento en turismo silver a través de la empresa pública Segittur. El DIHSE cuenta además con el apoyo de instituciones públicas regionales como la propia Junta de Castilla y León, el ICE, la red Galactea Plus (Entreprise Europe Network), así como otros DIHs Europeos como Perugia (Italia), Algarve STP (Portugal), o el CLUJ IT CLUSTER de Rumania, entre otros. Asimismo ha obtenido el apoyo de la Confederation of Laboratories for Artificial Research in Europe, el grupo Le Claire, "un verdadero referente mundial en este campo con sede en Bruselas", destacaba Requejo.

En cuanto a la región, el DIHSE integra a sus principales Clusters: Cluster Sivy, BIOTECYL, HABITAT SOSTENIBLE, VITARTIS (construcción, salud, agroalimentaria y biotecnología). Asimismo han generado su apoyo a esta iniciativa los grupos de residencias nacionales representados por LARES Y ALCALERTE, LA RED SAP de la provincia de Zamora, junto a otras muchas empresas de Castilla y León relacionadas con sectores silver economy, y con la integración de prácticamente todos los colegios profesionales de Castilla y León que operan en este ámbito de economía silver.

DIHSE impulsa la transformación digital de las pymes en los sectores de la economía de los cuidados

En los servicios rervicios de salud, dependencia y oroximidad para personas mayores darán nuevas soluciones en el ámbito de la gerontecnologia, la tecnología de salud, la atención personalizada, y los entornos inteligentes en contextos de atención a mayores y dependientes. "En pocas palabras, una apuesta por la accesibilidad y por la creación de espacios inteligentes, ligados también a la arquitectura y la construcción", puntualizaba Requejo.

Respecto a los servicios de turismo, el presidente de la Diputación ha destacado que la Silver ofrece "importantes e innovadoras" tendencias de mercado que "sólo se podrán abordar de manera eficaz implementando procesos de digitalización, accesibles a todas las empresas del sector". Y ha añadido que también tiene su peso en la industria agroalimentaria, donde "encuentra un mercado importante en el sector silver, acorde a las necesidades que plantea una alimentación sana y de calidad". Requejo cree que también ayudará a impulsar la transformación de las administraciones públicas locales, "que se encuentran en etapas muy tempranas de digitalización".

La contribución de DIHSE a los objetivos del Programa Europa Digital se basa en una vocación inicial de generar un espacio digital europeo Silver Economy, dirigido a "potenciar este ecosistema productivo cuyas soluciones se centran en los seres humanos", argumentaba el presidente de la Diputación. "Nos parece importantísimo mejorar en calidad de vida a través de servicios y productos prestados por empresas, generando nichos de mercado altamente rentables y competitivos, con lo que todo ello implica: empleo, productividad o la cohesión del territorio. El DIHSE intentará garantizar, además, el proceso de digitalización de las empresas, con especial hincapié en las pequeñas empresas de nuestra región, que plantean mayores dificultades de acceso a este tipo de procesos. Para ello se cuenta con una importante capacidad de absorción y penetración en el territorio por parte de los socios que integran la agrupación DIHS", añadía.

La entrada de DIHSE en la red europea, apunta, "abre además importantes sinergias" para Zamora y toda su región, al establecer redes de apoyo con otros centros de innovación digital europeos, y asegurando la interoperabilidad con la Aceleradora Europea de Tranformación Digital, con sede en Bruselas que articulará gran parte de los procesos de competencia y formación en contextos de digitalización. "La creación de esta agrupación pública-privada, supone un importante hito en el alcance de la digitalización para nuestros territorios", ha defendido. Esta agrupación concurre ahora a esta primera convocatoria europea, (EDIH), pero la cobertura generada permitirá que se opte a otros fondos e instrumentos financieros "de importante envergadura" en el marco plurianual financiero 2022- 2027.

"Crear una estructura sólida, con una hoja de ruta clara y unos objetivos bien definidos en materia de digitalización, abre grandes posibilidades para el desarrollo de nuestra región", finalizaba Requejo; quien también anunciaba que el próximo día 24 de Marzo, se presentará en Zamora una jornada técnica sobre el DIHSE y todas las posibilidades tecnológicas.

La competencia

El Centro de Innovación Digital Silver Economy compite en este European Digital Innovation Hubs de la Comision Europea con el proyecto de ciberseguridad que se promueve desde León; y otro proyecto de alianza estratégica entre Burgos y Soria basado en productos 4G. Pero la Diputación Provincial se muestra esperanzada en ser una de las elegidas para esta ayuda europea, ya que "no es excluyente que pertenezcamos a la misma Comunidad Autónoma".

Además, el Centro zamorano es el único que se postula con esta temática de economía y de los ciudados en toda Europa. Lo cual le da un punto de originalidad, muy valorable en la Comisión Europea.

