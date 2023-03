El Foro Zamora 2023: buscamos soluciones encuentra las respuestas de la mano de expertos, empresas e instituciones

Expertos en fiscalidad diferenciada, industria, Silver Economy, patrimonio cultural y representantes institucionales se han dado cita este jueves, 2 de febrero, en el foro 'Zamora 2023: buscamos soluciones', organizado por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Un encuentro que se ha celebrado en el Teatro Ramos Carrión de Zamora y en el que, a través de la puesta en común de ideas y debate, se ha pretendido trasladar la importancia de apostar por esta provincia y de poner en valor todo su potencial.

La encargada de abrir el encuentro ha sido la directora de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Silvia García, que ha calificado a Zamora como una ciudad en la que cada piedra es un "tesoro" y una provincia que es un "paraíso". Con esta semblanza ha comenzado. Un evento que tiene como principal objetivo plantear y buscar fórmulas para afrontar los principales retos de la provincia y que sirve como continuación al Foro Zamora Impulsa, celebrado ya hace un año.

Silvia García ha mostrado el compromiso del medio que dirige con la provincia recordando que una de las primeras delegaciones de se abrió en la capital zamorana, hace ya nueve años. Tampoco ha podido ocultar su vínculo emocional y vital con la ciudad, ya que es zamorana, y ha reconocido su preocupación por los retos "tanto inmediatos como futuros" que tiene la provincia, destacando entre ellos la despoblación y el envejecimiento.

A pesar de estos acuciantes problemas, Silvia García ha destacado las enormes potencialidades y fortalezas de la provincia zamorana. "Desde Zamora es posible triunfar en España y en el mundo", ha apuntado. La directora de EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León ha desglosado las diferentes responsabilidades de instituciones y empresas para revitalizar la provincia zamorana. "Sois la raíz que nos mantiene arraigados a esta provincia y que nos permite continuar trabajando y viviendo aquí", ha afirmado.

Silvia García ha destacado el compromiso del medio que dirige con la provincia y ha apuntado a que apoyará todas las medidas dirigidas a convertir Zamora en un lugar donde "vivir, trabajar, emprender y soñar con el futuro".

La directora del medio ha recordado que EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León lleva ya 15 años apostando fuerte por la calidad informativa, la independencia y la pluralidad, con una fórmula que está siendo ejemplo de éxito empresarial y periodístico. Una fórmula que ha logrado consolidar al medio como el más leído de Castilla y León según los medidores de audiencia, sin concesiones al amarillismo ni al sensacionalismo para captar tráfico.

"Solo gracias a la seriedad y al esfuerzo de un equipo de profesionales que sabe que la verdad es el único valor que se abre paso", ha afirmado. Un éxito que, según ha apuntado Silvia García, permite contribuir a crear empreo estable en la España Vaciada y conseguir que la actualidad de la región tenga presencia en la información nacional.

Requejo: "Es imprescindible que nuestra provincia tenga el mismo tratamiento que Soria o Teruel"

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, ha mostrado este jueves el compromiso de la institución provincial con el desarrollo de Zamora. Ha apuntado a algunas de las problemáticas más relevantes para Zamora, haciendo hincapié en la necesidad de una fiscalidad diferenciada para las empresas de la provincia o del cumplimiento de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional por parte del Gobierno.

"Es imprescindible que nuestra provincia tenga el mismo tratamiento que Soria o Teruel", ha afirmado Requejo, asegurando que la provincia debe "seguir peleando por este reconocimiento" y recordando las movilizaciones de miles de zamoranos en el mes de noviembre para reivindicar una fiscalidad diferenciada para las empresas de la provincia.

También ha instado al Gobierno a que cumpla con las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional acordadas por el Ejecutivo y la Comisión Europea, que implican el reconocimiento de Zamora como 'zona asistida', con arreglo al artículo 107 del Tratado. "Nuestra provincia no es la cenicienta de España. No somos más que nadie, pero tampoco menos. Esta provincia no puede volver a perder el tren del desarrollo, no puede volver a ser marginada", ha insistido Requejo.

Apostar por la colaboración público-privada

Con todo, el presidente de la Diputación ha señalado que, a pesar de esas necesidades, la provincia cuenta con grandes potencialidades y ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada, las ayudas al emprendimiento y la eliminación de trabas burocráticas para lograr explotar al máximo las potencialidades de la provincia.

"Es imprescindible apostar por el fomento de las ayudas a la creación y modernización de microempresas", ha señalado, destacando la necesidad de que las instituciones apoyen a los emprendedores que impulsan sus ideas en Zamora. Y ha apuntado a la necesidad de combinar esas ayudas con la eliminación de las trabas burocráticas para que esos empresarios tengan las "condiciones idóneas" para desarrollar sus proyectos en la provincia zamorana.

Requejo ha puesto como ejemplo de éxito dentro de la colaboración público-privada Fromago, la I Feria Internacional del Queso, que ha defenido como un proyecto de envergadura "económica y social" para la provincia, con más de 300.000 visitantes durante sus cuatro días de duración y un impacto económico de en torno a los 12 millones de euros.

Fiscalidad diferenciada y exenciones a la seguridad social para retener y atraer población

Entrar ya en el "juego" de la fiscalidad diferenciada y exenciones a la seguridad social para retener y atraer población a Zamora. Esa es la apuesta del experto económico del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora Raúl Zurrón.

Zurrón ha recalcado la importancia de apostar ya por la fiscalidad diferenciada, ya que todavía hay "margen de maniobra" y cuando los números digan que hay entrar, "seguramente ya no exista" ese margen.

En este sentido, y para recalcar la situación "tan complicada" en la que se encuentra Zamora y su provincia, el economista ha subrayado que los datos son "muy negativos". Prueba de ello son la inflación, que se sitúa en el 7,1%, un punto por encima de la media regional, la pérdida de población, que alcanza el 11% en la última década y la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, que está alrededor de 15,2, un poco por encima del 12,5 que establece la Unión Europea para considerar una zona escasamente poblada.

Precisamente, Zurrón ha puntualizado que para llegar esa cifra, Zamora debería perder 35.000 habitantes, quedándose en los 132.000. Por eso, se ha hecho dos preguntas, la primera de ellas es "qué pasaría" si se pierden cuando la situación ya en este contexto es "dramática". La segunda, que es "peor", es "cuánto vamos a tardar en llegar a esa cifra".

Asimismo, ha recordado que desde la crisis de 2008 en Zamora han cerrado ocho o 10 empresas que han supuesto una pérdida de 1.500 o 2.000 empleos que "no se han recuperado". Pero, aunque todos los datos expuestos son negativos, el economista ha querido dejar un halo de esperanza y ha puntualizado que "nuestras empresas han demostrado una capacidad de adaptación muy importante". "Han encontrado en las exportaciones una válvula de escape a esa disminución del mercado local y provincial. Han aumentado más del 12% en el último ejercicio", ha aclarado.

Para intentar remediar esta situación de desamparo, Zurrón ha querido apostar por la fiscalidad diferenciada, aunque la considera "una pata más de la mesa" que debe estar dentro de una estrategia global. "Se tiene que componer de varios aspectos", ha recalcado, al tiempo que afirmado que el más importante es la "inversión en tecnología".

Además, una inversión que no se tiene que mirar desde el punto de vista de la rentabilidad, ya que la tecnología es un "bien necesario para nuestro día a día". "Es necesaria para asentar población y empresas", ha insistido. Igualmente, dentro de esa estrategia global han de estar las estructuras y servicios, ya que en el primero de los casos en Zamora se parte de un "déficit importante en cuanto inversiones". Asimismo, refiriéndose al sector servicios, ha afirmado que es "fundamental" para que cualquier ciudadano y empresa quiera instalarse tenga un acceso "mínimo a servicios como la sanidad y la educación".

"La fiscalidad es otra pata, pero desde un punto de vista amplio, no solo tributario, las medidas tienen que ir más allá", ha reiterado a la vez que ha añadido que debe ser un "elemento vertebrador para no solamente la fijación de población, también para atraer nuevos habitantes".

Como conclusión, Zurrón ha matizado que el "drama no solamente está en el descenso de la población", ya que esa es la "consecuencia". "Eso impregna a nuestra sociedad de pesimismo e incertidumbre. Hay una desorientación política porque sí se hacen muchas cosas, pero de una manera sin planificación", ha apuntado.

Algunas de las medidas por las que apuesta son las bonificaciones y las reducciones de la cuota del IRPF o del impuesto de sociedades. Por ejemplo, este último ha recalcado que en Canarias en los beneficios generados el 90% está exento siempre y cuando se invierta en activos fijos en la Comunidad. "Esto atrae empresas y retroalimenta", ha asegurado. También cree que hay margen de maniobra en la cotización a la Seguridad Social, donde ha puesto el ejemplo de Ceuta, Teruel y Soria. "El mensaje tiene que ser positivo y sobre todo de alineación de todos los protagonistas", ha sentenciado.

"Invertir, creérselo y soñar": las claves de dos grandes empresas de Zamora para alcanzar el éxito

Zamora es una gran tierra de oportunidades. Lugares en los que se instalan grandes empresas para producir y generar empleo. Aquellas que demuestran que los pueblos son el lugar perfecto para comenzar de cero y llegar a lo más alto. Ejemplo de ello son empresas como Latem Aluminium y Quesería La Antigua, quienes han estado presentes en el ‘Foro Zamora 2023: Buscamos Soluciones’ para contar en primera persona cómo ha sido este proceso.

Carlos J. Álvarez, adjunto a presidencia en Latem Aluminium, ha señalado que empezaron con la inversión en el polígono industrial de La Marina hace años. Una nave que ya se empieza a ver y que cuenta con 55.000 metros cuadrados. “Un ejemplo de la apuesta y determinación de un empresario por apostar por la provincia de Zamora”, afirma. Lo cierto es que la inversión que van a realizar en Villabrázaro supera los 210 millones de euros. Y la puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2024, tal y como ha afirmado.

Un proyecto que dará empleo a 550 personas desde que arranque hasta 2030. Álvarez explica que ya han invertido 65 millones y que hay “una parte pequeña que ya está instalada”. Los equipos llegarán entre mayo y junio, momento en el que comenzará el montaje y en el que incorporarán al personal para que se vaya formando.

Ejemplo de inversión también es la empresa Quesería La Antigua, ubicada en Fuentesaúco. La regentan dos socios, Jesús Cruz y Fernando Fregeneda. Comenzaron hace 28 años con el “sueño de revalorizar” el producto con el que Fernando se crio junto a sus padres. Ha sido pastor de ovejas hasta los 25 años y, más tarde, decidió emprender y comenzar con la comercialización de leche de oveja en Zamora.

Fregeneda cree que “parece fácil” pero “hay que llevar una cisterna de leche cruda”. Por necesidades de crecimiento llegaron a este pueblo de Zamora. El proceso de instalarse no ha sido tarea sencilla: “Hemos tenido que comprar el terreno, esperar tres años por las licencias, el internet no llega y hay cortes de luz en las máquinas”. Sin embargo, para él lo más importante es “soñar”.

Llegar a lo más alto no es tarea sencilla, hay mucho trabajo detrás que es lo que lleva a consolidar el producto. “Hacemos queso de denominación de origen zamorano y estamos en 300 toneladas, cuando en el manchego estamos en 20-30 millones de kilos. No son productos que podamos vender en las ofertas de cualquier cadena”, afirma. Sin embargo, buscan soluciones para poder seguir innovando en el mundo del queso. Mediante una “pequeña copia” a las bodegas, han puesto en marcha el ‘quesoturismo’

“Invertir, creérselo y soñar”

Crear cultura de emprendimiento en los pueblos es uno de los aspectos más importantes. Desde Latem Aluminium afirman que cuando un empresario invierte una cantidad, “arriesga su patrimonio” pero hace “un bien para Zamora y la Comunidad”.

En el caso de Quesería La Antigua, creen que lo más importante cuando te lanzas a crear tu propio negocio es “creértelo y soñar”. El ejemplo son “las empresas que llevamos tiempo trabajando y hemos empezado de cero, con lo que hacemos cada día”. Fregeneda afrima que Zamora “no solo es el románico y las catedrales” sino que hay “mucho arte”.

Prada Saavedra: “Zamora enamora y estoy muy convencido de ello”

Jesús María Prada Saavedra, vicepresidente segundo de la Diputación Provincial y diputado delegado del área de Cultura, Turismo, Deportes y Promoción del Territorio, ha analizado las posibilidades de desarrollo y económicas que ofrece el turismo experiencial, así como el rico patrimonio cultural de la provincia.

“El tener tantas áreas te hace contar con una visión más global. Nuestro turismo está vinculado a la cultura y también al deporte con pruebas como la Ultrasanabria o el Trofeo BTT que atraen a mucha gente de Castilla y León y también de Madrid. Con ello, conseguimos una visión más global de las oportunidades asociadas al sector turístico”, ha asegura Jesús María Prada.

El vicepresidente segundo de la Diputación Provincial ha asegurado, además, que el dichoso coronavirus ha marcado la legislatura. “Muchas ideas no las hemos podido llevar a cabo”, ha afirmado.

Riqueza patrimonial

La riqueza, en lo que al patrimonio se refiere, de la provincia zamorana es indudable. La comarca de Sanabria, Toro, Benavente… pero también el de municipios más pequeños.

También ha destacado que la oferta hotelera “recupera su pulso” y ha ensalzado la gastronomía, los restaurantes y esos hoteles que pasan por ser “fuente de riqueza en el mundo rural” con el objetivo de que los jóvenes se instalen en una España, cada vez más vaciada, tristemente.

Competencia

“Nosotros ofrecemos un turismo de interior tradicional. Sin playa marítima. La mejor promoción que podemos hacer es de nuestras singularidades y nuestras vías de comunicación. Contamos con autovías y dos estaciones de AVE en la provincia”, ha añadido Jesús María Prada.

Además, ha asegurado que el 30% de los turistas que recibe la provincia provienen de Madrid y que cada vez consiguen captar más de Andalucía. “Si vendemos mal nuestra provincia nadie nos la va a comprar”, ha añadido.

“Zamora enamora”, Portugal y la Sierra de la Culebra

El diputado ha apostado por seguir trabajando con Portugal de forma conjunta. “Juntos tenemos un potencial turístico importante”, ha añadido. En cuanto al desastre por los incendios en la Sierra de la Culebra ha hablado de “una catástrofe humana, sentimental y económica” pero ha apostado por “seguir avanzando” asegurando que la naturaleza “es sabia y sabe recuperarse”. En poco tiempo “recuperará su esplendor”.

“Zamora enamora y estoy muy convencido de ello. Somos una provincia tranquila. Tenemos lo que tenemos y debemos enseñarlo. Tanto nuestro patrimonio natural, como monumental. No tenemos que inventar nada. Nuestra mejor campaña publicitaria son los turistas. El boca a boca es positivo y el futuro”, ha finalizado.

Requejo apuesta por la Silver Economy

Zamora se ha convertido en el referente nacional de la industria Silver Economy, es decir, de la economía plateada, en este caso el saber aprovechar los aspectos socioeconómicos y las oportunidades resultantes del envejecimiento de la población para crear bienestar y empleos, y fijar población. Sobre este tema ha versado la mesa protagonizada por Francisco José Requejo Rodríguez.

Una estrategia que cuando surgió no fue por casualidad, “no se pueden hacer de ocurrencias”, ha apuntado, ya que para Requejo es un proyecto meditado que ha tenido en su centro de innovación digital a su proyecto estrella. Francisco Requejo ha defendido sobre este Centro que su especialización tecnológica "queda garantizada" a través de dos grandes empresas: el grupo MINSAIT-INDRA, y el CARTIF, "con un alto nivel de desarrollo en el campo de la inteligencia artificial y con soluciones innovadoras en salud y gerontecnología, además de la aplicación de tecnologías avanzadas".

La idea liderada por la Diputación pasó el examen europeo con la mejor nota, sin embargo, a la hora de la verdad se quedó sin financiación europea en el reparto del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El presidente ha lamentado que sea por un “tema político” al ser de otro color político.

El proyecto de vigilancia a mayores de la Diputación de Zamora es otra idea que ha sido pionera y “un hito”. En Villafáfila, y ahora se pretende llevar a la zona de Sayago, se han instalado microchips a objetos como el mando de la televisión o el pastillero para controlar los movimientos y la actividad cotidiana de las personas mayores que viven solas, de esta manera, se puede monitorizar el cumplimiento de sus rutinas.

Formación

En la Silver Economy es fundamental la formación de los trabajadores, de los cuidadores. Se han formado a más de cien personas con la implementación de un sello de calidad que garantiza la profesionalidad del cuidador, un elemento diferenciador a la hora de conferir valor a este tipo de profesionales. Además, ha adelantado que con una nueva subvención se crearán 40 empleos en el mundo rural de cuidadores.

Prevenir el ictus en una provincia especialmente envejecida como Zamora es algo fundamental así es como nació ‘Pulso Vital’, un programa que permite descartar los riesgos o el propio infarto cerebral, dispositivo creado por el equipo de Cardiología de Recoletas en la capital gracias a la implicación directa de la Diputación Provincial. Requejo ha apuntado a esos 64 municipios que pueden beneficiarse. Los efectos se ven en un electrocardiograma, si ve defectos se hace una videoconferencia, la primera es gratis y luego ya se decide si se sigue con la empresa privada o por la sanidad pública.

Para terminar, Requejo ha recordado otros proyectos para promocionar Zamora y para atraer industria, “ofreciendo algo diferente”, por eso ha recordado que hay que conseguir una fiscalidad diferenciada, y seguir apostando por proyectos como Fromago o por hacer llegar Internet a todos los puntos de la provincia.

Tomás del Bien: "No por vivir en el mundo rural tenemos que tener menos posibilidades"

Tomás del Bien, el alcalde del municipio zamorano de Toro ha liderado una charla titulada 'Toro, Infinito: infinitas posibilidades', en la que ha aprovechado para repasar las múltiples posibilidades y recursos con los que cuenta este municipio.

Del mismo modo, el alcalde del municipio ha querido poner en valor el potencial industrial que acompaña a la ciudad: "Hay que reconocer que la industria asentada en la ciudad es inmensa, sobre todo la agroalimentaria. A eso le sumamos la industria de embutidos, de quesos, de conservas o la propia azucarera, que generan muchas veces un empleo mayor del que somos capaces de asumir porque mucha gente tiene que venir de fuera", ha presumido el edil sin dejar de mencionar que esta estabilidad de empleo permite "desarrollar otras políticas que benefician a los ciudadanos".

Tampoco ha querido olvidarse del turismo, aclarando que en Toro "el sector turístico supone un fuerte porcentaje de la generación de riqueza de la ciudad". Bajo su punto de vista, esta "se ha convertido en un referente turístico a nivel nacional con muchísimo visitante", ha espetado.

Asimismo, Tomás ha afirmado con cierto orgullo que, aunque el turismo siempre ha sido uno de los grandes fuertes del municipio zamorano, lo cierto es que "la alternativa turística actual es suficiente como para estar al menos dos o tres días", cuando antes en un día podía verse todo: "Por méritos propios se ha convertido en un referente turístico a nivel nacional".

No cabe duda de que Toro también se ha convertido en una ciudad de cultura y eso para del Bien siempre ha sido una de sus grandes prioridades "porque si no tenemos cultura, no tenemos nada y creo que ya es hora de los que vivimos en el mundo rural tengamos cultura de calidad", ha reivindicado. A lo que ha añadido: "Además, la cultura genera riqueza y en el caso de Toro es un complemento perfecto para el turismo".

Si el alcalde tuviese que quedarse con uno de los proyectos que forman parte del entramado cultural de la ciudad, él, sin duda, elegiría La Iberoamericana: "Porque me toca y porque es un proyecto muy arriesgado", ha explicado.

Además, si algo tiene claro Tomás del Bien es que siempre llevará por bandera una tierra que, en su opinión, hay que "venderla y sacar lo mejor de ella". ¿De qué manera? Potenciando las "posibilidades infinitas" que dicen que tiene este conocido municipio de Zamora.

Puerta del Noroeste de Benavente, "la oportunidad histórica para transformar toda la comarca”

“Convertir la potencialidad en realidad”. Este es el mensaje en el que ha insistido el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, para poner en valor el proyecto “más ambicioso” de la historia al que se enfrenta el municipio zamorano. El Foro Zamora 2023: buscamos soluciones ha servido para desvelar que “muy pronto”, quizás en las próximas semanas, Benavente tenga buenas noticias sobre su proyecto Puerta de Noroeste, o lo que es lo mismo, “reindustrializar la zona, el cruce de camino en el noroeste y convertirse en un "enclave fundamental”.

Huerga tiene claro que para llegar a estas metas “hay que tener un plan, un proyecto y creérselo” y Benavente tiene todos los ingredientes para conseguirlo. En su opinión, se encuentran “ante una oportunidad histórica de convertir la inmensa potencialidad en realidad”. Para ello cree que es la primera vez que Benavente está preparada para dar servicio a empresas “porque tendremos suelo”. Y es que ha dejado claro que si no hay suelo industrial no se pueden asentar las empresas. Y en estos momentos, la villa cuenta con un proyecto en el que han trabajado “juntos todos”. El alcalde ha querido insistir en esta idea para demostrar que pese a ser de diferentes partidos, se han creado sinergias entre todas las instituciones.

Un proyecto que nació desde un estudio de viabilidad donde se destacó lo que se necesitaba. “Esta idea se va a desarrollar y no solo vendrá bien a Benavente, también a toda la comarca y la zona norte”, de ahí que se haya referido al trabajo en unión desde Junta, Diputación y Gobierno de España. A los tres ha pedido “unión” para crear una mesa de dialogo social junto a empresarios y sindicatos. "Puerta Noroeste es la oportunidad histórica de trasformar la comarca desde el análisis y el acierto", ha apuntado el primer edil socialista.

Beneficios municipales

Luciano Huerga también ha pedido una fiscalidad atractiva para atraer a empresas, algo que ne Benavente se lleva haciendo “en los últimos años”. Y lo hace desde las competencias que un municipio tiene, por ejemplo, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el IBI, el IAE y el de tracción mecánica. En todos ellos se ha bonificado, hasta el punto de que una empresa que genere seis nuevos empleos puede llegar a tener hasta un 95% de bonificación en algunos impuestos. Además, ha recordado que una empresa del potencial deTransfrío, se estableció en Benavente gracias a sus beneficios fiscales.

La clave para competir y sacar pecho es para Huerga, aprovechar la “situación geoestratégica más la fiscalidad diferenciada”. Por ello ha solicitado un plan Zamora, como existe en otras provincias de Castilla y León. Además, ha recordado que su Ayuntamiento ha congelado los impuestos de los ciudadanos durante los últimos ocho años. “No creo que haya nadie que lo pueda decir”, ha añadido.

Para finalizar, en el plan de turismo, el alcalde zamorano cree que hay que intentar que toda la gente que pasa por Benavente, “casi todo el mundo” no solo pase, sino que también se quede.

