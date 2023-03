Tomás del Bien, alcalde de Toro: "No por vivir en el mundo rural tenemos que tener menos posibilidades"

Tomás del Bien, el alcalde del municipio zamorano de Toro, ha sido otro de los grandes protagonistas del foro 'Zamora 2023: buscamos soluciones', que se está celebrando esta tarde del jueves en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Un evento organizado por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, en el que se han dado cita importantes empresarios e instituciones con el fin de abordar los retos y claves estratégicas de futuro para impulsar el desarrollo económico, demográfico, empresarial y social de la provincia.

Por su parte, el primer edil ha liderado una charla titulada 'Toro, Infinito: infinitas posibilidades', en la que ha aprovechado para repasar las múltiples posibilidades y recursos con los que cuenta este municipio.

Así, del Bien ha iniciado su intervención definiendo la ciudad que representa como "una ciudad histórica, con muchísima solera, pero sobre todo una ciudad donde se vive muy bien". De ella ha destacado "su entorno natural", sus "cómodas comunicaciones" y su "entorno urbano": "No por vivir en el medio rural tenemos que tener menos posibilidades que los que viven en el barrio de Serrano de Madrid, o en Parquesol en Valladolid", ha admitido el alcalde. "Lo que hemos pretendido es que la ciudad de Toro tenga las mismas oportunidades que las personas que viven fuera de ese medio rural", ha añadido.

Del mismo modo, el alcalde del municipio ha querido poner en valor el potencial industrial que acompaña a la ciudad: "Hay que reconocer que la industria asentada en la ciudad es inmensa, sobre todo la agroalimentaria. A eso le sumamos la industria de embutidos, de quesos, de conservas o la propia azucarera, que generan muchas veces un empleo mayor del que somos capaces de asumir porque mucha gente tiene que venir de fuera", ha presumido el regidor sin dejar de mencionar que esta estabilidad de empleo permite "desarrollar otras políticas que benefician a los ciudadanos".

Tampoco ha querido olvidarse del turismo, aclarando que en Toro "el sector turístico supone un fuerte porcentaje de la generación de riqueza de la ciudad". Bajo su punto de vista, esta "se ha convertido en un referente turístico a nivel nacional con muchísimo visitante", ha espetado.

Asimismo, Tomás ha afirmado con cierto orgullo que, aunque el turismo siempre ha sido uno de los grandes fuertes del municipio zamorano, lo cierto es que "la alternativa turística actual es suficiente como para estar al menos dos o tres días", cuando antes en un día podía verse todo: "Por méritos propios se ha convertido en un referente turístico a nivel nacional".

[EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León celebra el Foro Zamora 2023: buscamos soluciones]

No cabe duda de que Toro también se ha convertido en una ciudad de cultura y eso para del Bien siempre ha sido una de sus grandes prioridades "porque si no tenemos cultura, no tenemos nada y creo que ya es hora de los que vivimos en el mundo rural tengamos cultura de calidad", ha reivindicado. A lo que ha añadido: "Además, la cultura genera riqueza y en el caso de Toro es un complemento perfecto para el turismo".

Si el alcalde tuviese que quedarse con uno de los proyectos que forman parte del entramado cultural de la ciudad, él, sin duda, elegiría La Iberoamericana: "Porque me toca y porque es un proyecto muy arriesgado", ha explicado.

Además, si algo tiene claro Tomás del Bien es que siempre llevará por bandera una tierra que, en su opinión, hay que "venderla y sacar lo mejor de ella". ¿De qué manera? Potenciando las "posibilidades infinitas" que dicen que tiene este conocido municipio de Zamora.

Cartel de patrocinadores del foro 'Zamora 2023: buscamos soluciones' organizado por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León

Sigue los temas que te interesan