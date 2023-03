Requejo: "Es imprescindible que nuestra provincia tenga el mismo tratamiento que Soria o Teruel"

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, ha mostrado este jueves el compromiso de la institución provincial con el desarrollo de Zamora durante la inauguración del 'Foro Zamora 2023: buscamos soluciones', organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León. Requejo ha apuntado a algunas de las problemáticas más relevantes para Zamora, haciendo hincapié en la necesidad de una fiscalidad diferenciada para las empresas de la provincia o del cumplimiento de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional por parte del Gobierno.

"Es imprescindible que nuestra provincia tenga el mismo tratamiento que Soria o Teruel", ha afirmado Requejo, asegurando que la provincia debe "seguir peleando por este reconocimiento" y recordando las movilizaciones de miles de zamoranos en el mes de noviembre para reivindicar una fiscalidad diferenciada para las empresas de la provincia.

También ha instado al Gobierno a que cumpla con las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional acordadas por el Ejecutivo y la Comisión Europea, que implican el reconocimiento de Zamora como 'zona asistida', con arreglo al artículo 107 del Tratado. "Nuestra provincia no es la cenicienta de España. No somos más que nadie, pero tampoco menos. Esta provincia no puede volver a perder el tren del desarrollo, no puede volver a ser marginada", ha insistido Requejo.

El presidente de la Diputación ha recordado que la provincia de Zamora es la que más población ha perdido en toda España durante la última década, con un 11,2%, "muy por encima de provincias como Cuenca, Soria o Teruel". Y ha alertado de que un 96% de sus municipios están afectados por el fenómeno de la despoblación, a lo que hay que sumar "los indicadores más altos de envejecimiento de este país".

Por este motivo, Requejo ha señalado que Zamora cuenta con los requisitos establecidos para ser receptora de esas ayudas, como zona 'c' no predeterminada. "Desde aquí solo estamos pidiendo lo que nos corresponde: que se dé cumplimiento al Mapa de ayudas regionales para España que implican el reconocimiento de Zamora como ‘zona asistida’, y que ha entrado en vigor en enero de 2022", ha concretado.

Apostar por la colaboración público-privada

Con todo, el presidente de la Diputación ha señalado que, a pesar de esas necesidades, la provincia cuenta con grandes potencialidades y ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada, las ayudas al emprendimiento y la eliminación de trabas burocráticas para lograr explotar al máximo las potencialidades de la provincia.. "Siempre o casi siempre hay oportunidades que nos están esperando, si somos capaces de tener amplitud de miras y trabajar juntos", ha afirmado, destacando proyectos como el de la Silver Economy, que lidera la institución provincial. Requejo ha apostado por "soluciones reales" y "no por proyectos faraónicos que nunca llegan, o promesas que nunca se cumplen".

"Es imprescindible apostar por el fomento de las ayudas a la creación y modernización de microempresas", ha señalado, destacando la necesidad de que las instituciones apoyen a los emprendedores que impulsan sus ideas en Zamora. Y ha apuntado a la necesidad de combinar esas ayudas con la eliminación de las trabas burocráticas para que esos empresarios tengan las "condiciones idóneas" para desarrollar sus proyectos en la provincia zamorana.

Requejo ha puesto como ejemplo de éxito dentro de la colaboración público-privada Fromago, la I Feria Internacional del Queso, que ha defenido como un proyecto de envergadura "económica y social" para la provincia, con más de 300.000 visitantes durante sus cuatro días de duración y un impacto económico de en torno a los 12 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Zamora, que ha agradecido a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León y a su directora, Silvia García, la organización de este evento, ha confiado en que de este foro "no salgan solo buenas palabras, sino compromisos reales" para revertir la situación en la provincia.

Los patrocinadores del 'Foro Zamora 2023: buscamos soluciones' de EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

