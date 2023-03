El PP de Benavente confía en Beatriz Asensio para convertirse en la primera alcaldesa

La candidata del Partido Popular para hacerse con la Alcaldía de Benavente es Beatriz Asensio, actual portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento benaventano. Aunque su nombre estaba en todas las quinielas, ella siempre ha preferido mantenerse con prudencia, hasta que hoy ya se ha hecho público a través del presidente del PP en la provincia de Zamora, José María Barrios.

Ella será la encargada de batir en las urnas al actual alcalde de Benavente, Luciano Huerga. El objetivo es superar los seis concejales que se obtuvieron en las elecciones de 2019 frente a los ocho de los socialistas. Beatriz Asensio ha comenzado su discurso agradeciendo la "confianza" depositada por parte de la Dirección Provincial, el Comité Electoral y la Junta Local.

"Hace cuatro años en este mismo escenario me presentaron para ser la candidata. Mucho más nerviosa, no tenía experiencia en el ámbito político. Estos años me han servido como experiencia. He trabajado por los benaventanos y continuaré haciéndolo", afirmaba la candidata del PP a la Alcaldía en la rueda de prensa.

Asensio cree que la localidad zamorana se merece "recuperar la ilusión" que tenían hace cuatro años. Afirma que "no se ha evolucionado en este sentido y que es necesario el desarrollo". En este tiempo han trabajado "mucho" para hacer "una oposición constructiva".

El presidente provincial del PP de Zamora ha recordado también el momento en el que la presentaron hace cuatro años: "No pudo ser, pero esta vez lo vamos a conseguir". A su juicio, hay una clara diferencia entre aquel momento y este ya que "era nueva" y pusieron "demasiadas esperanzas siendo la primera vez".

Por otro lado, ha asegurado que en Benavente "solo hay dos opciones" que son "o Luciano Huerga con Izquierda Unida o Beatriz Asensio". El resto de las opciones, bajo su criterio, "no tienen posibilidades". De lo que sí se ha mostrado seguro es de que "el próximo 28 de mayo tendremos a la primera alcaldesa de Benavente".

