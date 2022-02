Mujeres al poder en Zamora: cuatro de los cinco principales partidos tienen como cabeza de lista a una candidata

Isabel Blanco (PP), Ana Sánchez (PSOE), Isabel Reguilón (UP) y Marisa Calvo (VOX)

Prácticamente la totalidad de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León son hombres. Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, VOX, Por Ávila, ¡Soria Ya!, Unión del Pueblo Leonés, PACMA o Partido Castellano-Tierra Comunera tienen a un varón como cabeza de su formación. Parece que a Castilla y León aún no ha llegado una Isabel Díaz Ayuso (Madrid), una Susana Díaz (Andalucía) o una María Chivite (Navarra). O no las han dejado llegar. El techo de cristal en lo más alto de la política castellano y leonesa aún no se ha roto, pese a que muchas políticas de la Comunidad tienen un nombre propio en la Junta y las Cortes de Castilla y León. Verónica Casado (Cs), Isabel Blanco (PP) o Ana Sánchez (PSOE) forman parte de la cúpula de sus respectivos partidos, pero sin llegar a liderar el proyecto político a nivel regional.

Pero en el caso de las dos últimas, sí que son la punta de lanza de su formación en su tierra, en Zamora. Tanto la popular Isabel Blanco como la socialista Ana Sánchez son las números uno de sus partidos de cara a las elecciones autonómicas de este domingo 13 de febrero. Y es que en Zamora sí que mandan las mujeres. El caso del PP y PSOE no es el único en la provincia. Otras dos mujeres más lideran la candidatura de sus partidos en Zamora: Isabel Reguilón por Unidas Podemos y Marisa Calvo por VOX. De los cinco principales partidos de Castilla y León solo Ciudadanos se descuelga de esta mayoría femenina, ya que para esta convocatoria electoral, Mayte Gago abandonaba la formación tras haber sido procuradora por los naranjas, y ha sido sustituida por Alfonso Joaquín Martín. Partidos más locales como Zamora Decide, Por Zamora, UPL o Partido Castellano-Tierra Comunera, también tienen candidatos masculinos liderando sus listas por la provincia de Zamora; si bien, PACMA apuesta por Celia Martín como su cabeza de lista.

Isabel Blanco (Partido Popular)

Isabel Blanco

Isabel Blanco Llamas (1972) es la actual consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León; ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria; y funcionaria de la Diputación Provincial de Zamora. Isabel Blanco es vicesecretaria de Estudios y Programas del PP de Castilla y León; y formó parte del equipo negociador del pacto entre Partido Popular y Ciudadanos que conseguiría dar la Presidencia de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco en 2019. Una persona muy cercana al círculo de Mañueco y que abandonó su puesto como diputada en el Congreso por Zamora para formar parte del equipo de gobierno del presidente de la Junta.

La consejera de Familia no es la única mujer que conforma la lista de Zamora a las Cortes. Le acompañan en esta lucha por ser procuradores de la provincia Leticia García como número dos, o Beatriz Asensio y Natalia Ucero, quinta y sexta en la lista de los populares zamoranos.

Ana Sánchez (Partido Socialista)

Ana Sánchez

Ana Sánchez Hernández (1977) es la actual secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca; y hasta la convocatoria adelantada de elecciones era vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León y presidenta de la Comisión de Investigación de la Trama eólica. Es la única cabeza de lista de Zamora que repite candidatura, que ya lideró en 2019, tras dejar su puesto como senadora en la pasada legislatura. Ana Sánchez ya formaba parte activa del Partido Socialista de Zamora desde los años 90, de hecho, desde 1999 a 2003 y desde 2007 a 2011 fue concejal en el Ayuntamiento de la capital. Y en 2011 fue la coordinadora de la campaña autonómica del PSOE de Castilla y León con Óscar López a la cabeza. Peso pesado del Partido Socialista en la Comunidad y persona de confianza de Luis Tudanca, ocupa uno de los puestos más relevantes de la Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León.

Al igual que su rival popular, Sánchez comparte lista con Inmaculada García Rioja (tres), Ana Ariza (cinco) y Raquel Portilla (siete), en la candidatura del Partido Socialista de Zamora para las Cortes de Castilla y León.

Isabel Reguilón (Unidas Podemos)

Isabel Reguilón

Isabel Reguilón Fernández es periodista, escritora y licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca. Actualmente pensionista, nunca había militado en ninguna formación política hasta su llegada a Podemos, donde también se presentó como candidata a la Alcaldía de Benavente en 2019. También es la única mujer que encabeza una lista de Unidas Podemos en Castilla y León para este 13-F.

En la lista de los morados por Zamora también aparecen Dolores Carreras (tres), Olvido Pérez (cinco) y Marina Benéitez (siete).

Marisa Calvo (VOX)

Marisa Calvo, presidenta de VOX Zamora

María Luisa Calvo Henríquez (1965) es licenciada en Magisterio de Educación Infantil, pero actualmente no ejerce como docente. Es la presidenta de VOX en Zamora desde octubre de 2019, tras la dimisión de Javier Alcina quien ejerció once meses en el cargo. Marisa Calvo se afilió a la formación en 2019, poco antes de las elecciones municipales, donde concurrió como número quince en la candidatura por Benavente de la formación de Abascal.

Comparte candidatura a las Cortes por Zamora con otras dos mujeres: Inmaculada Benítez (cinco) y Andrea Flores (siete).

