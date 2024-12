Jaime Mayor Oreja: “En España no hay Gobierno, hay un proceso destructivo de ingeniería social”

Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 12 de julio de 1951) es historia viva de la política española. Ministro del Interior entre 1996 y 2001, durante el Gobierno del popular José María Aznar, jugó un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo de ETA y tuvo que lidiar con episodios que marcaron para siempre a la sociedad española.

Entre ellos, la liberación del funcionario de prisiones burgalés José Antonio Ortega Lara y el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, ambos en julio de 1997, que supusieron un antes y un después en la historia criminal de una banda con la que Mayor Oreja siempre abogó por no negociar.

En 2001, tras dejar el Ministerio, se presentó a lehendakari en las elecciones vascas y obtuvo el mejor resultado histórico del PP en el País Vasco, 19 escaños y un total de 326.933 votos, aunque la suma con el PSOE de Nicolás Redondo Terreros no fue suficiente para desalojar al nacionalista Juan José Ibarretxe de Ajuria Enea.

Rubén Cacho ICAL De la Riva, Ortega Lara y Garrido Capa acompañan a Mayor Oreja y San Gil en la presentación de NEOS en Valladolid

Después de tres años en el Parlamento Vasco, en 2004 encabezó la lista del PP al Parlamento Europeo, donde permaneció como eurodiputado durante una década. Repitió como cabeza de lista en las europeas de 2009 y, tras las de 2014, se retiró de la política.

Desde entonces, su actividad ha estado centrada en el ámbito de la batalla cultural y en noviembre de 2021 impulsó la Fundación NEOS junto con otras destacadas personalidades de la política española como la exdirigente del PP vasco María San Gil.

Una alternativa cultural, que fue presentada en Valladolid en un acto multitudinario celebrado en julio de 2023 en la Sala Borja, basada en fundamentos cristianos y cuyos pilares son la defensa de la vida, la familia, la naturaleza y la dignidad de la persona, la verdad y la libertad.

Este jueves, NEOS organiza un encuentro de Asociaciones de Historia en Valladolid con el objetivo de defender esta ciencia social como instrumento de "unión" entre los españoles y rechazar que se convierta en "arma arrojadiza".

Un acto que tendrá lugar en las Cortes de Castilla y León desde las 19:00 de la tarde y en el que participarán, aparte del exministro y actual presidente de la Fundación NEOS, el doctor en Historia por la Universidad de Valladolid Javier Burrieza y la doctora en Historia de América por la Universidad de Valladolid Adelaida Sagarra.

Además, tomarán la palabra el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el periodista, historiador y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva. Mayor Oreja ha atendido a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar los aspectos clave del acto de este jueves y analizar la situación política de España, con la que es muy crítico.

Pregunta.- Este jueves, NEOS organiza un encuentro de Asociaciones de Historia en las Cortes de Castilla y León, ¿cuál es el objetivo principal de esta cita?

Respuesta.- El título lo dice todo: una historia para unir, una historia para aprender y para enseñar. La historia no puede ser un arma arrojadiza de unos españoles contra otros y con la memoria histórica se pretende imponer la visión de una parte de los españoles frente a la otra, y eso es un disparate.

"Con la memoria histórica se pretende imponer la visión de una parte de los españoles frente a la otra"

En el acto de este jueves queremos insistir en que la historia es una ciencia social, una disciplina, pero que sobre todo debe ser un instrumento de unión y cohesión entre los españoles.

P.- ¿Cuáles cree que son los aspectos más destacados de la contribución de Castilla y León a la esencia de España?

R.- Castilla y León y Aragón son los dos reinos originarios y son piedra angular de España. Lo que sucede es que, en base a un conjunto de circunstancias, se dice que las comunidades históricas son País Vasco y Cataluña y eso es un despropósito.

La violencia y el terrorismo determinaron que hubiera unas comunidades de una velocidad y de otra a la hora de acceder a la autonomía, pero eso estuvo determinado por una presión de la asociación del nacionalismo y la violencia.

El presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja

P.- ¿Hasta qué punto considera que es necesario que las nuevas generaciones conozcan la historia de España?

R.- Si no se aprende la historia del pasado y del presente, no hay futuro. El futuro de una nación depende del conocimiento de su historia y del aprendizaje para no caer en los errores históricos de siempre.

Algunos tratan de reinventar España diciendo que es una nación de naciones, cuando nunca lo ha sido. Ha sido una unión desde dos grandes reinos, Castilla y León y Aragón, y eso no es un relato, eso es la verdad.

"España nunca ha sido una nación de naciones"

La Leyenda Negra nos hizo mucho daño a los españoles, porque nos encerró y la mentira pudo con la verdad. No se produjo ni maltrato ni colonización, lo que hubo fue un proceso cultural de evangelización que tiene poco que ver con eso, entonces no caigamos ahora en el error otra vez de otra Leyenda Negra.

Ahora algunos están tratando de sembrar una nueva mentira que no tiene nada que ver con la verdad.

P.- ¿De qué forma trata NEOS de combatir esa reinvención de la historia?

R.- Nosotros, desde nuestra modesta aportación, lo que queremos es recordar la verdad de la historia de España. Hay que aumentar los cauces de participación y que todos contribuyamos a esa historia de España, y eso es lo que pretendemos hacer con este tipo de reuniones.

Después de la de Valladolid, celebraremos otra en Aragón y otra en Asturias, siguiendo un orden de las comunidades que hicieron realmente España.

P.- NEOS se presentó en Valladolid en junio de 2023, ¿cuál ha sido la trayectoria de la asociación durante este año y medio?

R.- Nosotros insistimos muchísimo en que el debate de Europa, no solo de España, no es un debate político, ni siquiera económico, es un debate de fundamentos, de pérdida de dirección, de actitudes personales y de falta de participación. Es el gran debate que tiene Occidente.

Nosotros no vamos a resolver la crisis de Occidente pero queremos combatirla a través de una asociación como NEOS, simbolizada por una brújula que demuestra que hay una falta de dirección de Occidente.

"Occidente tiene una crisis de fundamentos, se ha aburrido de su propia civilización"

El desorden de Occidente no es casual, tenemos una crisis de fundamentos, nos hemos aburrido de nuestra propia civilización, como si nos hubiésemos cansado de ella, y la comodidad ha hecho que vivamos esta crisis tan profunda como se demuestra día a día y elección tras elección.

Nosotros presentamos una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos y sobre los fundamentos que están más en crisis: la vida, la familia, la naturaleza y la dignidad de la persona, la verdad y la libertad.

Jaime Mayor Oreja, en un acto de NEOS

En España hemos estado determinados por la violencia terrorista durante muchos años y ahora, a través de un proceso, la mentira sustituye a la verdad, y eso es un disparate para el futuro de España. La mentira no puede ser el elemento básico, el cimiento de una sociedad del futuro, aunque sea un mal menor la mentira.

P.- ¿Cómo valora la situación concreta de España?

R.- La crisis está en toda Europa y en todo Occidente en líneas generales pero nosotros tenemos una singularidad, que hemos puesto en crisis la nación, porque algunos quieren reinventar España.

P.- La familia, la libertad y la unidad nacional son algunos de los valores que abogan por preservar, ¿considera que están en riesgo en la España de hoy en día?

R.- La crisis de la verdad es la que resume mejor lo que sucede, vivimos en una civilización de fin de semana y hace falta que nos concienciemos y haya un cambio de actitud personal a la hora de abordar la magnitud de la crisis.

Esta no es una crisis más, es una crisis que afecta a las conciencias de las personas, a los fundamentos esenciales, y desde NEOS queremos reiterar la importancia de una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, para creyentes y para no creyentes. Que podamos coincidir en temas esenciales en el ámbito de la cultura.

"Sin sentido de trascendencia no hay civilización"

El Papa Benedicto XVI propuso vivir como si Dios existiera y hemos hecho todo lo contrario en estas décadas. Vivir como si Dios existiera es una propuesta para creyentes y no creyentes porque una civilización tiene que tener un cierto sentido de la trascendencia, aunque no creas, y es lo que nosotros queremos reiterar.

P.- El derecho a la vida ha sido uno de los grandes caballos de batalla de su carrera política, ¿en qué situación se encuentra en España?

R.- La cultura woke y la cultura de la cancelación han sufrido un serio retroceso en los Estados Unidos. Más allá de las personalidades de Trump y Harris como candidatos, ha habido una reacción de las clases medias norteamericanas que han dicho: no queremos el discurso de la cancelación porque eso nos lleva a la crisis de Occidente.

Han perdido, pero eso no significa que hayamos ganado nosotros. En Europa algunos quieren constitucionalizar el aborto, como ha dicho en España el PSOE, otros quieren llevarlo a los derechos fundamentales de Europa y todo eso es un dislate, un reinvento de Europa, que se hizo sobre una carta de derechos humanos sobre valores cristianos.

"Ha habido una incomparecencia en el ámbito cultural y hay que reivindicarla"

Ha habido una incomparecencia en el ámbito cultural y hay que reivindicarla. Nosotros respetamos a los partidos y no hacemos política partidaria pero creemos que este debate cultural es un debate esencial.

P.- Su trayectoria personal ha estado también muy vinculada a la lucha contra ETA, ¿considera que la organización terrorista fue realmente derrotada?

R.- ETA no ha sido derrotada y la mentira fue la derrota de ETA. ETA pactó con el Gobierno de Zapatero, que hizo la política contraria a la que habíamos hecho nosotros entre 1996 y 2004, y aquel pacto legitimó a ETA, que está ganando en el País Vasco y Navarra.

"ETA cogobierna en la sombra"

ETA lo que quiere es que se mantenga el Gobierno de Sánchez porque es cuando su proyecto tiene más fuerza. Por comodidad preferimos quedarnos con lo fácil y pensar que hemos derrotado a ETA pero no es verdad, con Zapatero se pactó con ETA, que cogobierna en la sombra y tendrá el Gobierno vasco cuando quiera.

ETA está ganando la batalla y está a punto de gobernar el País Vasco. Herri Batasuna y Bildu no han existido nunca, lo único que ha existido es el proyecto de ETA. El único proyecto político y cultural ha sido el de ETA, que ha dejado de matar porque cree que ha ganado la batalla político-cultural.

P- ¿Ve futuro al Gobierno?

R.- En España no hay Gobierno, hay un proceso destructivo de ingeniería social, de transformación de conciencias, pero no hay proyecto de Gobierno. En 2018 creyeron que la asociación entre el socialismo, el nacionalismo y ETA tenía que gobernar España y la moción de censura fue una forma de que ese frente se hiciera con el poder.

"En España no hay Gobierno, hay un proceso destructivo de ingeniería social"

P.- ¿Considera que existe una alternativa política en España?, ¿se plantea NEOS convertirse en partido?

R.- No, nosotros creemos que es necesario que se configuren minorías creativas, no aspiramos a articular mayorías. El católico español tiene que ser parte pasiva de una mayoría supuestamente existente a ser parte de una minoría creativa, con la mentalidad de que tenemos obligación de hacer este recorrido.

P.- ¿Actualmente se siente identificado con algún partido?, ¿sigue militando en el PP?

R.- Yo estoy identificado con NEOS, yo no milito ya en ningún partido y estoy tratando de hacer un esfuerzo en el ámbito prepolítico y cultural y es la tarea que queremos hacer desde NEOS, que es la única alternativa en la que personas como María San Gil o yo estamos. No tenemos ningún afán partidario.

Respetamos mucho a los partidos porque la actividad política hoy es muy dura y por eso no participamos de la descalificación global a los que están dando la batalla política pero nosotros estamos en otra dimensión.

"No milito ya en ningún partido y estoy tratando de hacer un esfuerzo en el ámbito prepolítico y cultural"

P.- Pasando al plano autonómico, ¿cómo valora la situación política de Castilla y León?

R.- Sería un insensato si enjuiciara una política que no sigo, porque no vivo en Castilla y Leon. Deseo que haya una fortaleza para que, en el ámbito de la cultura y las ideas, también estén presentes en las fuerzas políticas que responden a nuestras posiciones en el ámbito de la vida o la familia. Pero no somos jueces ni árbitros.

P.- En la Comunidad se han producido polémicas en torno a cuestiones que para usted y para NEOS son cruciales como la Ley de Concordia o el protocolo antiaborto, ¿cuál es su posición al respecto?

R.- Nosotros nos alineamos siempre con los que defienden nuestros fundamentos. Nos alineamos con aquellos que no creen en el género y esencialmente defienden la vida y la nación y estamos siempre alineados con los que defienden los fundamentos cristianos de nuestra sociedad.

P.- ¿Cómo cree que será la evolución de España a corto plazo?

R.- España vive una gran encrucijada, la reinvención de España es un disparate y lo que está haciendo este Gobierno en España es un disparate y un dislate y no es un planteamiento partidario, es un planteamiento cultural y objetivo.

"La reinvención de España es un disparate y lo que está haciendo este Gobierno es un disparate"

Vamos en una pésima dirección y ojalá puedan configurar los que lo tengan que hacer una alternativa política en un plazo no muy largo.