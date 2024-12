Cumbre en Valladolid de la "alternativa" ante la "izquierda oficial": "Podemos recuperar la dignidad del socialismo"

Valladolid ha sido escenario este miércoles de una reunión preparatoria de Izquierda Española (IE) de cara al Congreso que, previsiblemente, celebrarán en el mes de abril de 2025. Un encuentro previo ante un "hito" que va a ser importante a nivel orgánico en un momento que "hace más falta que nunca" un partido como el suyo.

Así, bajo el liderazgo de Guillermo del Valle, junto a cabezas visibles en Castilla y León como el procurador en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea y la vallisoletana exsocialista Soraya Rodríguez, han hecho un llamamiento a "recuperar la dignidad de la izquierda y el socialismo democrático".

Una idea que defienden debe llevarse a cabo ya, "sin esperar". En declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Del Valle ha defendido a IE como una "alternativa que reflexiona sobre qué está ocurriendo en España" frente a la "izquierda oficial".

Bajo el título 'Ante la parálisis política y la debilidad del Estado', Izquierda Española ha celebrado el encuentro en el Hotel ELE Enara Boutique, en la calle Montero Calvo, 30, donde han participado varios simpatizantes y afiliados del partido.

Un partido que se enfrente ante un "clima de degradación política e institucional insostenible" y que ha denunciado un "gobierno que no puede gobernar, que tira de decretos leyes constantemente y que no puede sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado".

En este sentido, Del Valle se ha referido a los socios del PSOE en el Gobierno de España, que tienen todos un "denominador común": "Chantajear al Estado y desguazarlo, al bien común y al interés general".

Del Valle coloca a IE con una "perspectiva de izquierdas amplia, progresista" y se ha preguntado si el "único camino que hay en España" es resignarse a dos bloques que "nos llevan a un callejón sin salida", refiriéndose al "tándem" PP-Vox y al "binomio" Sánchez-Puigdemont.

Desde su partido están convencidos de que hay "cientos de miles de españoles progresitas, que son de izquierdas, que creen en la igualdad, en la justicia social y en el Estado del bienestar" que no están ni en la "tesis de Vox, ni en el trumpismo ni en la de Ayuso y Milei" y que quieren "políticas de progreso, pero también un Gobierno que respete las instituciones".

El líder de IE ha defendido que no se puede "criticar y esperar a que todo se queme, a que el sanchismo se termine de descomponer y de paso descomponga España y las instituciones democráticas", sino que hay que reconstruir la izquierda "antes". "Sería más lógico", ha sustentado.

También se ha referido a algunos "críticos" que han cargado "mínimamente" contra alguna cuestión orgánica en el PSOE como Luis Tudanca en Castilla y León y Juan Lobato en Madrid. Y es que ha denunciado que tras moverse "dos milímetros, han sido si no laminados, se les ha enseñado la puerta de salida".

"A todo el mundo que esté incómodo con lo que está pasando les lanzamos una mano tendida. Vamos a trabajar conjuntamente. 2025, contra algún pronóstico, va a ser un año esperanzador para esta alternativa y para los intereses de la gran mayoría de los españoles", ha zanjado.

Por su parte, Francisco Igea ha lamentado que la situación en el PSOECyL, "para desgracia de los ciudadanos, es preocupante" y ha criticado que "no se ve claro" que el partido a nivel autonómico "acabe de manifestarse en contra de algunos asuntos que son esenciales para el futuro de la Comunidad".

Precisamente, ha incidido en la financiación, la deuda y la propuesta del PSOE de la "desigualdad y la ordinalidad". "Esto es una cosa que cuando se explica es difícil de entenderlo desde un punto de vista socialista", ha ironizado.

Mientras tanto, Igea espera las "jugosas" primarias en el PSOECyL, ya que "no hay nada más potente como relato para una campaña". "Vamos a ver si hay un debate de verdad, a ver qué dicen los militantes del PSOE, pero Castilla y León necesita un PSOE capaz de defender la justicia", ha apuntado.

Por último, Soraya Rodríguez ha presentado a IE como un espacio que "abre sus puertas" a todos los socialistas que dentro del partido "están reconociendo que después del sanchismo hay que recuperar".

No obstante, ha incidido en que el socialismo clásico "no puede ser la solución" ya que han "callado y con su silencio contribuido" durante todos estos años en los que Pedro Sánchez "no ha estado haciendo cosas en contra del partido, sino en contra de España".

Además, ha recalcado que IE "no aspira a ser el eje y el centro protagonista de esa reconfiguración", pero sí a ser un "agente movilizador y catalizador de todos aquellos que saben que no es posible continuar por ahí".

Para Rodríguez no hay que pensar solo para "cuando acabe el sanchismo" y por eso se refiere a la "recomposición del socialismo para contribuir dentro de un sistema democrático desde también desde la oposición".

"Tenemos que recuperar la dignidad de la izquierda. Eso no puede esperar más meses", ha sentenciado la exsocialista. "Había que articular algo en el espacio de la izquierda democrática para cambiar esta situación", ha terminado.