Eva Galán, de Valladolid a la cima de las pasarelas con Dolce & Gabbana: "Hasta hace un año nunca había desfilado"

"Nunca había posado para una cámara ni desfilado en una pasarela". Con estas palabras, Eva Galán Coca cuenta cómo era su vida hace justamente un año y dos meses. Hoy, es la nueva imagen de Dolce & Gabbana Internacional.

La historia de esta leonesa de nacimiento y vallisoletana de adopción, donde se marchó con solo un año de edad, de 23 años es de esas que sorprenden en el mundo del modelaje y la moda. Un ascenso meteórico del que está detrás otro vallisoletano, Ángel Tamayo, de Tamayo Agencia.

Los compromisos laborales con la prestigiosa marca a nivel mundial hacen que ahora esté pasando su tiempo en Italia, donde tiene la sede la marca, pero ha aprovechado una visita por estudios a Valladolid para dar la noticia y atender a los medios de comunicación debido al alcance de la misma.

Es estudiante de Administración de Empresas e Ingeniería de Organización Industrial, pero ahora también una modelo de fama internacional. "Estoy muy orgullosa de hasta donde he llegado", reconoce en palabras a este periódico.

Pero la historia de Eva no solo sorprende por el hecho de llega a ser la imagen de una de las marcas más codiciadas del mundo entero, sino porque hace apenas un año y dos meses no se había subido nunca a una pasarela.

Esta vallisoletana llevaba tiempo pensando en dar el paso a presentarse a uno de los castings de Tamayo Agencia, pero "nunca me había atrevido", reconoce. En un momento dado, tomó la decisión.

Y así es como en septiembre de 2023 se presentó. "La pregunté que cómo teniendo esas características no se había presentado nunca", recuerda Ángel Tamayo, quien no tiene palabras para adjetivar el potencial de Eva y hace un gesto de manos de incredulidad. "No es que valga, es que es brutal", añade.

Eva llegó así a Tamayo Agencia y comenzó a trabajar con ellos. A los pocos meses, dio el salto a una agencia de Madrid con la que colabora Ángel y estuvo trabajando entre la ciudad del Pisuerga y la capital de España.

Eva Galán Coca y Ángel Tamayo en el Pasaje Gutiérrez tras la entrevista con este periódico.

Fue en abril de 2023 cuando una llamada le propuso hacer un casting en Milan, a través de la agencia de Madrid. La cogieron, estuvo el verano haciendo unos trabajos y en septiembre volvió para desfilar en la Fashion Week de la ciudad italiana.

Finalmente, el destino quiso prepararle el gran pelotazo. "Decidí quedarme allí un mes y medio y justamente el último día antes de volver a España me llamaron para hacer un casting con Dolce & Gabbana", relata la vallisoletana.

Una vez hecho, regresó a España y justo cuando estaba llegando recibió la llamada. Tenía que volver "urgentemente" y ya en Milan de vuelta le confirmaron que era una de las seleccionadas como imagen de Dolce & Gabbana Internacional.

Eva Galán Coca será una de las caras que presentará el show de alta costura que la marca presenta en el que es "uno de los eventos más importantes del mundo ahora mismo en la moda", explica Tamayo. Será uno de los soportes de alta costura de Dolce & Gabbana en Riad (Arabia Saudí).

La joven de 23 años reconoce que es algo que no se hubiese imaginado "nunca en la vida" y se muestra "muy contenta" porque es algo que le hace "mucha ilusión". Para Eva ha sido un "nuevo descubrimiento este mundo" y algo que le hace "realmente feliz" que disfruta "un montón".

"Una oportunidad así me ha hecho una ilusión tremenda y estoy muy contenta y con ganas. A partir de ahí a ver qué tal va todo", se pregunta.

Pero aunque el camino haya sido rápido, fuera de lo común, no ha estado exento de dificultades. Y es que Eva es como quien dice una recién llegada a este mundo. "Al principio yo notaba que me faltaban muchas tablas", reconoce la modelo.

Nunca había posado para una cámara ni andado por una pasarela. Fue Ángel Tamayo quien le enseñó a andar en tacones por la pasarela y admite que al principio "sí que me costaba". "Es algo que nunca había hecho y tienes que saber y fijarte en cómo lo hace otra gente", apunta.

A sus 23 años, puede decir que ha cumplido un sueño. "No te voy a decir que es mi sueño desde que soy pequeña, pero siempre me ha interesado el mundo de la moda y los modelos. Una vez entré descubrí que era algo que realmente me gustaba y me quiero dedicar a esto. Entonces, sí te puedo decir que ahora sí he cumplido un sueño".

Eva demuestra, además, mucha conciencia de dónde viene. La fama y la repercusión que ahora se le avecina, no le ciegan en lo que es su principal objetivo a corto plazo. Acabar el doble grado de ADE e Ingeniería de Organización Industrial.

Afirma que es "complicado" compaginarlo, pero sólo le quedan dos asignaturas y "siempre tienes que priorizar una cosa frente a otra".

"Mientras pueda voy a decir que sí a todos los trabajos que me surjan, pero frente a un examen, una presentación de TFG o unas prácticas ahí no me queda otra que seguir si realmente quiero terminar la carrera. Quiero acabarla y ya luego dedicarme a la moda".

"Desde la agencia siempre le hemos metido en la cabeza que terminase. Lo que estudie es lo que va a tener para el día de mañana", puntualiza Ángel Tamayo.

Un Tamayo que todavía recuerda el casting de Eva con su agencia y sus primeras pasarelas y formaciones. Lo primero que buscan a la hora de seleccionar a los modelos es una "estructura ósea". "Cómo están repartidos los huesos en el cuerpo", relata.

Luego se fijan en la cara y la piel. "Necesitamos que tenga una cara buena y una piel buena", apunta. Premisas que Eva cumplía, como bien indican las palabras de Tamayo al comienzo de este artículo.

Sus comienzos no fueron fáciles. La parte de la pasarela, reconoce Tamayo, que le "costó un poco" porque empezó "estando nerviosísima y se ponía tan nerviosa que se quedaba a veces tensa y en la pasarela un poco parada".

Eso lo fueron trabajando y añade que "en fotografía funcionaba muy bien a parte de que la cámara le quiere". "Tener esa fotogenia es algo importantísimo", señala.

La formación se centró en enseñarla a desfilar con el tacón sobre la pasarela, pero sobre todo a "relajarse y a disfrutar". Con 37 años de trayectoria, Tamayo Agencia ha trabajado con "mucha gente" a nivel nacional e internacional. Pero nunca han tenido un caso como el de Eva.

"El caso de ella ha estado en el sitio justo en el momento exacto. Hay gente que tiene muchas características y a lo mejor no ha llegado nunca a estar en ese sitio o ha tenido el soporte de alguien que confíe en esa persona para darle la oportunidad".

Tamayo celebra que se hayan "cruzado todos los astros" y apunta que en un año "ha sido entrar por la puerta más que grande". "Por la puerta grandísima", añade.

Una "alegría" y una "ilusión" para la agencia, la cual se autoperciben como una "familia". "La alegría de compartir con una de nuestras compañeras algo así es brutal", zanja.