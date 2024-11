La próxima exposición 'Las Edades del Hombre' abrirá sus puertas en septiembre de 2025, en Zamora, "aunque sin la presencia de Portugal" -como se había anunciado en un principio, con otra sede en la ciudad de Oporto- y la Catedral zamorana será una de las sedes de la muestra, según confirmaron hoy fuentes del Obispado de Zamora.

El gerente-ecónomo de la Diócesis, José Manuel Chillón citó, dentro de las actuaciones relevantes relacionadas con el patrimonio en las que interviene la diócesis de Zamora, programas como 'La milla románica', el elevador que se construirá para acceder a las cubiertas de la Catedral y el proyecto para abrir la calle que permitirá circunvalar la seo zamorana.

"Este proyecto fue presentado la semana pasada en el Ayuntamiento de Zamora para que se inicien los trámites administrativos. Tiene que estar para septiembre de 2025 cuando lleguen Las Edades del Hombre", confirmó.

JL Leal Ical La Junta plantea trasladar las Edades del Hombre en Zamora al mes de septiembre

José Manuel Chillón hizo estas declaraciones en la casa particular del obispo de Zamora, donde Fernando Valera recibió a los medios de comunicación con motivo de la celebración, el próximo domingo, del Día de la Iglesia Diocesana.

Asimismo, Chillón destacó el trabajo desarrollado por la Fundación ZamorArte, "pionera y reconocida en todos los sentidos por la vida política y la vida social" y valoró el trabajo de su director, Juan Carlos López.

"Llevamos a cabo actuaciones de autofinanciación en Villalpando y Vega de Villalobos. Estamos en una gestión modélica del Archivo Diocesano y estamos abriendo nuestros edificios a otras instituciones. La iglesia de Zamora también quiere ser motor, especialmente para instituciones educativas", reiteró.

También apuntó que la Diócesis adquirirá próximamente la máquina para la digitalización del Archivo Diocesano. "Estamos ya en un proyecto muy firme de digitalización de archivos. Vamos a comprar la máquina de digitalización en breve y pondremos en marcha la Oficina de Rendición de Cuentas", anunció.

"Sin decir ni pío, este año hemos recibido un 40 por ciento más de cuentas de cofradías que en años anteriores. Sin decir ni palabra, sin haber hecho ningún titular de nada, las cofradías, por sí mismas, se están dando cuenta de que tienen que dar cuenta. Y eso es lo que estamos haciendo", recalcó.

Sede de la UPSA

El Convento de las Marinas y el Seminario San Atilano serán sedes de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la futura Universidad del Duero, respectivamente, según anunció hoy el obispo de Zamora, Fernando Valera.

"Hace dos años que firmamos el compromiso y hay instituciones, universidades internacionales e inversores apoyando este propósito", afirmó, respecto al posible asentamiento de la UPSA.

Por lo que se refiere al convento de Las Marinas, que las religiosas clarisas abandonaron el año pasado, el prelado apuntó la posibilidad de ponerlo "al servicio" de la Universidad Pontificia de Salamanca.

"Podría albergar alguna especialidad y ser un nuevo campus de la Pontificia de Salamanca. Tenemos muchos proyectos entre manos en los que estamos trabajando. Como Iglesia, queremos estar ahí, en todo lo que supone el tema educativo universitario, en distintos marcos. Hemos hecho algún que otro preacuerdo", indicó, sin hacer más precisiones.

"La ciudad de Zamora es una alternativa educativa óptima a la megápolis de Madrid, de la que nos separa tan solo una hora. Nuestra ciudad es bella y, además, tenemos edificios que permitirían recibir alumnos. No queremos competir con nadie, sino abrir Zamora a una realidad nueva", puntualizó.

JL Leal Ical La Diócesis de Zamora confía en contar con una sede de la Universidad Pontificia de Salamanca en la ciudad

Además, el obispado de Zamora también mantiene conversaciones con la Universidad ‘Miguel de Cervantes’ en Valladolid "para cualquier proyecto".

En este contexto, consideró que se trata de la posibilidad de desarrollar "importantes" proyectos educativos, dentro de la "clara apuesta" de la iglesia zamorana por "contribuir" al desarrollo de la sociedad.

"Ponemos todas nuestras infraestructuras al servicio de todos. Una iglesia zamorana más transparente y sinodal que pretende llegar a ese proceso, un camino largo hacia la autofinanciación de la iglesia de Zamora", subrayó.

Monseñor Valera Sánchez, quien dedicó un recuerdo a quienes "sufren los estragos" de la DANA, apuntó que la colecta del primer domingo del mes se destinó íntegramente a paliar la tragedia vivida en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

"El último domingo habrá otra colecta extraordinaria para solidarizarnos con las personas que sufren y que lo han perdido todo", indicó.

El obispo de Zamora hizo todas estas declaraciones en el salón de su propia casa, donde convocó a los medios de comunicación con motivo de la celebración, el próximo domingo, del Día de la Iglesia Diocesana.

Fernando Valera reaparece así, por primera vez, desde que, el pasado día 12 de octubre, se sometió a una intervención quirúrgica en la espalda. "No me dan oficialmente el alta hasta el próximo día 13 pero voy haciendo alguna cosa pública", indicó.

Igualmente, el obispo de Zamora apuntó que los órganos de decisión de la diócesis de Zamora "reflexionarán pronto" sobre la ubicación de la Casa Sacerdotal.

"No es prudente que se den aún los detalles, mientras no se hable en los órganos pertinentes, pero hemos calculado que, para los próximos 14 años, necesitaríamos en torno a 15 habitaciones y un edificio emblemático. Desde ahí iremos trabajando, no nos amarramos a nada, todo está puesto al servicio", señaló.

En este apartado, el gerente-ecónomo, José Manuel Chillón, expresó el "compromiso de cuidar a nuestros curas", motivo por el que hay convenios con residencias de personas mayores de la Diócesis. "El objetivo es cuidar a nuestros mayores hasta el final", rubricó.

"La Diócesis funciona en gerundio"

José Manuel Chillón incidió en que la diócesis de Zamora "funciona en gerundio", ya que esa forma no personal del verbo "es el tiempo de la esperanza", de manera que "cuando decimos lo que hacemos, decimos lo que estamos haciendo, los proyectos que estamos abriendo; en lo que nos estamos equivocando, también, y los horizontes a los que estamos mirando", enumeró.

La diócesis de Zamora cuenta este año con presupuesto de 3,5 millones de euros, con una inversión de 700.000 euros y un conjunto de convenios que "ayudan a sostener la iglesia local", según precisó Chillón.

Esto en referencia a los acuerdos firmados con la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro para la apertura de monumentos y con otros consistorios para edificios que están en uso, entre otros.

"Todo lo que recibimos es para darlo. Es decir, recibimos convenios para contratar personas que abren templos románicos y son fermento de turismo en Zamora. Recibimos convenios para arreglar nuestras iglesias y que los pueblos sigan teniendo sus templos. Recibimos convenios para uso de edificios para que sigan abiertos al servicio de nuestra gente", aseguró.

"En definitiva, todo aquello de lo que es titular la iglesia de Zamora es patrimonio de Zamora y es la misma Zamora", concluyó.