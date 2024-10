Carnero niega que se rechazara en febrero aplazar el pago de 11 millones a la VAV: "Que lean los papeles"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al Grupo Municipal Socialista que "se lean los papeles".

Así lo solicitaba después de que los socialistas aseguraran que Carnero conocía desde febrero que la sociedad Valladolid Alta Velocidad rechazó su petición de aplazar el pago pendiente de 11 millones de euros.

Afirman que el alcalde ha "ocultado durante nueve meses la respuesta de los órganos de esta sociedad pública". Y que fue en febrero cuando el consejo "desestimó la petición" del alcalde de aplazar el pago.

"Yo ya les dije entonces que el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad no es el órgano que tiene que dirimir la cuestión. Lo he hecho tanto por escrito como de palabra", afirma.

Y añade que debe ser la comisión de seguimiento el órgano que dice el convenio que "debe resolver esta cuestión". Una solicitud de la que, por ahora, añade que "no se ha hablado".

Los socialistas, por su parte, sostienen que en el consejo de administración celebrado el 16 de febrero el alcalde volvió a plantear dicha cuestión. "Se rechazó formalmente según figura en el acta de la reunión", apostillan.

En este sentido, el regidor ha asegurado que desde el Ayuntamiento pidieron el aplazamiento y "no han contestado": "Cuando quieran, que contesten".

"Yo ya he pedido que aplace y, como no nos han dado contestación, el Ayuntamiento no ha incumplido. Habrá incumplido quien no contesta. Que se lean los papeles", finaliza.