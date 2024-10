El Ayuntamiento de Valladolid sigue esperando la respuesta de Puente a su petición: "El silencio es positivo"

El Ayuntamiento de Valladolid sigue a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dirigido por Óscar Puente, en relación a la petición del Consistorio de que aplace "por escrito" el pago del canon del Ayuntamiento a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

Una contestación que, tal y como ha explicado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, llevan "muchos meses" esperando.

"Quien tenía que responder aún no ha respondido, entonces nosotros no podemos incumplir aquello a lo que no se nos ha dado respuesta", ha expresado el regidor, dando respuesta a las acusaciones del Ministerio de Puente.

Fue el pasado jueves cuando el ministro de Transportes dio un ultimátum al Ayuntamiento de Valladolid. A través de un requerimiento, le pidió que justificase la aplicación del convenio firmado en 2017 y le advirtió de que, en caso contrario, exigiría la disolución de la SVAV.

Entonces, al igual que este lunes, Carnero defendió que lo único que hay son "vicisitudes de carácter administrativo".

Al ser preguntado por si desde la SVAV entienden el silencio del Ministerio como un rechazo a su petición, Carnero ha respondido: "Esto es muy sencillo, el silencio de ser es positivo y tiene que responder el órgano competente para ello".

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde también ha puntualizado que aún no han dado respuesta al requerimiento del Ministerio, para lo que tienen un mes de plazo desde su recibimiento.

En este sentido, Carnero ha avanzado que en estos momentos "lo estamos estudiando técnicamente y que en plazo daremos debida respuesta a ese requerimiento".

Si bien, sí ha pedido que se le permita que desde el Ayuntamiento "lo estudiemos de manera tranquila, pausada y con total seguridad".

"Vamos a analizar cada uno de los puntos que el requerimiento señala y vamos a dar la debida contestación", ha insistido.

Finalmente, Carnero ha querido recordar que el Ayuntamiento asume unas obligaciones como socio de la SVAV y otras que le competen como Ayuntamiento.

"Y en el juego de esas cuestiones está el avance de las mismas. Estoy hablando de cuestiones urbanísticas y medioambientales que a todos nos competen y que, por tanto, desde el Ayuntamiento también tenemos que ejercer esa competencia", ha apostillado.