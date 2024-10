La primera exigencia del PSOE a Mañueco para aprobar los presupuestos: 700 millones para la Sierra de la Culebra

La secretaria de Organización del PSOECyL y procuradora por Zamora, Ana Sánchez, ha anunciado hoy junto al secretario de Medio Ambiente de la CEA y portavoz del área en las Cortes, José Luis Vázquez, la presentación en las Cortes de una PNL exigiendo a la Junta que los presupuestos para 2005 incluyan 195 millones de euros para la restauración medio ambiental y 500 millones para la reactivación socioeconómica de la Sierra de la Culebra.

En comparecencia ante los medios en la sede socialista de Zamora, los representantes socialistas defendieron la iniciativa ante los reiterados incumplimientos de la Junta tras el aciago y terrible incendio que hace más de dos años arrasó 65 mil hectáreas en uno de los espacios naturales más emblemáticos de CyL.

“Después del desastre, las ayudas o no llegan o son claramente insuficientes”, denunció Sánchez al recordar que el Plan de Recuperación “anunciado a bombo y platillo” brilla por su ausencia y calificar de “nefasta ”la gestión del consejero de Medio Ambiente.

“Que ya no debería de serlo” tanto los días del incendio como en el abandono demostrado al que somete a la zona no dando respuesta ni solventado ni una sola de las terribles consecuencias sufridas.

Algo que, añadió, se suma a la “letanía de incumplimientos” que el gobierno de Mañueco tiene con la provincia de Zamora, que sigue sin ver ni un solo euros de los 40 millones del anunciado Plan de la Raya.

"No se les cae la cara de vergüenza No se les cayó cuando dejaron arrasar 65.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra y no se les cae la cara de vergüenza cuando dos años después son incapaces de tener un compromiso con esta tierra y con su gente, especialmente con los habitantes de la Sierra de la Culebra”, criticó-

“Si quieren que hablemos y negociemos los presupuestos, ahí va nuestra primera propuesta”, señaló Sánchez, quien invitó al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García Gallardo “ahora que le vemos visitar nuestros municipios” a apoyar la propuesta socialista ante, en palabras del José Luis Vázquez, “el desdén de la Junta”.