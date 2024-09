Raúl busca relevo para su histórica tienda de bicis de Valladolid: "No quiero 'matar al niño', llevo 20 años criándolo"

Con tan solo 9 años comenzó a arreglar bicicletas. A los 14 fue con el mítico equipo de BH-Amaya a la Vuelta España como mecánico más joven del país. Hace más de 20 montó su propia tienda. Hoy, ha decidido impulsar un cambio en su vida. Raúl Alonso Tamayo traspasa 'Apedales', en la calle Veinte Metros de Valladolid.

Una decisión "personal", según reconoce en palabras a este periódico, le ha empujado a buscar un sustituto de 'Apedales', el taller y tienda de bicicletas que montó él solo hace más de dos décadas y que no quiere cerrar para siempre. "Tengo un plan de vida o proyecto fuera de aquí, pero no quiero matar al 'niño'", reconoce.

Un 'niño' que lleva más de 20 años "criando" y que es "rentable". Por eso, insiste en que le daría "mucha pena" tener que cerrar su negocio. Motivo por el cual asegura que de no encontrar alguien interesado en el traspaso, se plantearía la posibilidad de continuar.

Aún a la espera del nuevo material de temporada, Raúl nos recibe en el mostrador de 'Apedales', guantes enfundados, que nada más vernos se los quita para el apretón de manos. Sus abuelos y bisabuelos fueron gerentes de una tienda de bicicleta, por lo que el amor por las dos ruedas le viene de familia.

Tras "siete años viviendo en Gran Canaria y Madrid", regresó a su Valladolid natal, con el convencimiento de montar una tienda como ya lo hiciera su familia. Fue en la calle Veinte Metros, como consejo de varios amigos que le recomendaron la misma porque era "muy comercial".

"Es la tradición familiar. Desde pequeño lo que he conocido, lo que he visto y con lo que me he criado es esto. Es lo que sé hacer", subraya muy convencido.

Desde entonces, desde el momento que decidió montar su tienda y taller propios, han pasado más de dos décadas. Más de 20 años en los que ha vivido experiencias "muy gratas" y "otras no tanto", como cuando un cliente se va "no solo como cliente, sino que se va de este mundo".

Pero el balance que saca todos estos años es "muy positivo". Hasta el punto de que no concibe su vida sin la bicicleta. "No soy ciclista, pero siempre tengo que estar vinculado al sector de la bicicleta y tocar bicicletas", señala.

Aunque todavía no sabe que destino le depara el futuro, su decisión es llevar a cabo un nuevo proyecto personal lejos de Valladolid. "No es tanto necesidad, es que me apetece", aclara. No obstante, matiza que por el momento no le urge y puntualiza que "puede hacerlo o no".

Raúl Alonso Tamayo charla con EL ESPAÑOL - CyL tras decidir traspasar su histórica tienda de bicicletas 'Apedales'.

"Antes que matar a la criatura pues no lo hago (el traspaso del negocio) y si tengo la opción pues lo hago", afirma. Raúl explica que los interesados no hacen falta que tengan experiencia en el sector, pero sí "interés y ganas de trabajar".

Añade que ha tenido ya una oferta, pero era un hombre que "no tiene nada que ver con el gremio ni le interesaba mucho, simplemente quería hacer una inversión". A fin de cuentas, Raúl quiere que 'Apedales' siga rodando, con o sin su presencia, pero que este rincón de la calle Veinte Metros continúe subido sobre dos ruedas.

'Apedales' consta de dos modelos de negocio. Una parte es la comercial y la otra la de taller. "Una cosa no vive sin la otra", matiza, pero Raúl prefiere esta segunda parte, ya que no se considera "comercial".

Con su larga experiencia, Raúl ha vivido una transformación del sector, pero reconoce que "va muy lento". Sí ve el "interés" de las Administraciones públicas y Europa en la bicicleta como medio de transporte, pero el cambio es "lentísimo".

Recalca que "no hay excesiva gente que se desplace en bicicleta" y aclara que la mayor venta es "deportiva", algo que se reproduce también en el taller, donde los arreglos y reparaciones responden a usos deportivos.

El mercado ahora empuja hacia las bicicletas eléctricas, que cada vez se "imponen más", pero apunta que la evolución de las bicis "cambia todos los años". "Nuevos componentes, nuevos sistemas... hay que estar siempre al día porque es un mercado que no para", apostilla.

Un mercado también que, según Raúl, sobrevive al auge de las plataformas de venta en internet y las grandes superficies. "En el sector de la bicicleta no hay mucha competencia online y ni siquiera de grandes superficies", asegura.

Y esto a consecuencia, según cree, de que las grandes plataformas como Amazon en los productos de bicicleta "vende poco y lo que vende es extremadamente caro". "O vives en un pueblo a 50 kilómetros que te va a costar más la gasolina o es un absurdo si lo tienes debajo de casa", ejemplifica.

El que fuera el mecánico más joven de España en la Vuelta, precisamente, cerró su página web en 2017, "el año que más se vendió", incluso más que en la tienda física. Es algo que no le "gusta", admite.

A Raúl le apetece cambiar de vida y por eso busca un sustituto que siga haciendo rodar a 'Apedelas', pero tiene claro que "siempre" tiene que estar vinculado con el sector de la bicicleta y eso intentará continuar en su siguiente etapa de vida.