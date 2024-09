Los conciertos del Cosquín Rock ya tienen horarios: esta es la programación

Valladolid cuenta las horas para disfrutar de Cosquín Rock. Un increíble festival de música que llega desde Latinoamérica a animar a todos los ciudadanos y visitantes este fin de semana.

Un evento que tendrá lugar este sábado, 28 de septiembre, en la antigua Hípica Militar y que aterriza en la ciudad del Pisuerga de manera única y exclusiva porque es la primera vez que se celebra en España.

Ya solo faltan tres días para que esta cita inigualable, que espera reunir a 15.000 personas procedentes de todo el mundo, se celebre. Y, por ello, han anunciado el horario de todos los conciertos que tendrán lugar.

Algunos se acercan para poder escuchar en directo a su artista o artistas favoritos. Y otros prefieren dejarse llevar con la buena música que habrá a lo largo de todo el día. Y es que es un evento pensado para todo tipo de públicos.

Los cantantes estarán divididos en tres escenarios. Algunos irán coincidiendo en el tiempo, pero es un buen momento para pasear por el recinto y aprovechar para escuchar un poco de cada artista.

El escenario Ciudad de Valladolid lo inaugurará Arizona Baby con su actuación a las 17:30 horas. Posteriormente, a las 18:50 será el turno de Veintiuno y a las 20:15 horas de Gipsy Kings FT. Nicolás Reyes.

Una vez entrada la noche, a las 21:45 horas se podrá disfrutar de la música de Hombres G y a las 23:40 de Arde Bogotá. El broche de oro lo pondrá Steve Aoki a la 01:30 horas.

El segundo escenario es el de Vibra Mahou. Cuatro peso de propina abrirá el telón a las 18:10 horas para comenzar a disfrutar de una buena tarde llena de ritmo. Posteriormente, será Nafta quien coja el relevo a las 19:35 horas.

A las 21:00 será el turno de Comandante Twin y a las 22:50 horas de Ciro y Los Persas. Finalmente, Crystal Fighters se encargará de cerrar estas impresionantes actuaciones en una noche mágica en la ciudad de Valladolid.

El tercer escenario se impregnará de buena música con Ani Queen a las 17:30 horas. La vallisoletana será la primera en actuar y lo hará durante una hora para, posteriormente, dar paso a Andrew a las 18:30.

A las 19:30 será el momento de deleitarse con Gara Durán y a las 20:30 horas con Sienna. Una hora después, 21:30, la música correrá a cargo de Barry B y los asistentes no dejarán de bailar con la siguiente actuación, a las 22:30 horas, de Paco Devotion.

A las 23:30 horas es el momento de pasarlo en grande con Edu Sabanah y a las 00:30 con Anita B Queen. Las últimas melodías las pondrán Maya a la 01:30 horas y We Are Not DJ's a las 02:30. Un cierre espectacular para no dejar de bailar en toda la tarde.