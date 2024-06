Cosquín Rock anuncia su cartel: artistas de primer nivel y actividades previas con el vino como protagonista

Cosquín Rock España ya se prepara para vivir un festival por todo lo alto. Este martes se anunciaba el cartel para evento que tendrá lugar el 28 de septiembre en el recinto de la antigua Hípica Militar, tal y como ha avanzado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

La energía arrolladora de Steve Aoki, uno de los más grandes DJ y productores internacionales, llega por primera vez a Valladolid. El artista estadounidense es la cabeza del cartel internacional del festival de música más importante de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo.

"Era una gran responsabilidad. Nunca habíamos hecho algo tan difícil ni tan duro. Queríamos que fuera tremendamente especial y sólo queda agradecer a quienes han hecho posible que este sueño se pueda realizar. Un proyecto vital para la ciudad de Valladolid. Estamos uniendo dos cosas fundamentales en la tierra que tienen que ver con el vino y la música", afirmaba el organizador del evento Javier Ajenjo.

Un cartel que se compondrá con artistas de primer nivel como Arde Bogotá, Crystal Fighters, Hombres G, Gipsy Kings, Arizona Baby, Nafta y Ciro y los Persas. Así como el arandino Barry B, el venezolano Andreew, Zoe Gotusso, Veintiuno, Anita B Queen, Sienna, Comandante Twin, Cuatro Pesos de Propina, Ani Queen y We are not DJ's.

El cantante de Arde Bogotá, Antonio García, asegura que este festival "tiende puentes" con Argentina, lugar donde se venía haciendo, y que esta es una "gran hazaña". El músico, que ha acudido pese a estar grabando nuevos temas, estaba muy emocionado de poder actuar en la ciudad del Pisuerga.

Las entradas saldrán a la venta el jueves a partir de las 12:00 horas con un aforo limitado a 15.000 personas. "Es importante que el festival se haga bien", aseguraba. El precio de inicio partirá desde los 50 euros.

Vino + Valladolid

En los días previos a este festival, se van a celebrar actividades muy interesantes con el vino como protagonista. Tampoco faltará la música. Y será los días 25, 26 y 27 de septiembre. La Cúpula del Milenio será el escenario de esta programación que tendrá el vino como nexo común.

Un encuentro lúdico en los que también habrá jornadas de música con conciertos en la Plaza de la Universidad. De este modo, quieren vincular la música con la gastronomía.

Asimismo, habrá tres mesas redondas sobre temas en torno al vino y atractivos protagonistas de fama nacional. La primera de ellas será una cata ofrecida por el 'Master of Wine' Pedro Ballesteros. Cada una de las jornadas se despedirá con un concierto del ciclo 'Valladolid Folk- Fest' en la Plaza de la Universidad.