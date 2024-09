El festival internacional Cosquin Rock llega a Valladolid: del concierto de Steve Aoki a catas exclusivas

La ciudad de Valladolid cuenta los días para la que sin duda se ha convertido en una de las citas más importantes y multitudinarias del año, la celebración del festival de música más destacado de Latinoamérica, el Cosquin Rock.

El evento, que se va a celebrar el próximo 28 de septiembre en la antigua Hípica Militar, en el Pinar de Antequera, aterriza en Valladolid de manera única y exclusiva, ya que es la primera vez que tiene lugar en España.

A poco más de dos semanas de la llegada del gran día, el Ayuntamiento de Valladolid ya ha dado a conocer todos los detalles de este evento, que promete reunir en la denominada ciudad del Pisuerga a 15.000 personas procedentes de toda la geografía española y de diferentes países del mundo.

De este modo, ya se sabe que este año el festival va a girar en torno al vino, así como que cuenta con un cartel musical de excepción, que va a propiciar la visita de cantantes y grupos internacionales a Valladolid, por primera vez en la historia.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, presentando el nuevo festival

Es el caso del dj y productor estadounidense, de raíces japonesas, Steve Aoki, la cabeza de cartel del considerado uno de los eventos musicales más grandes del mundo, que ya ha fijado su sede española en Valladolid.

Su concierto es uno de los más esperados y con él el instante en el que el afamado dj dé el tradicional 'pastelazo', uno de los momentos más famosos y comentados de sus shows.

A él se suman otros artistas de primer nivel como la banda de pop madrileña Hombres G, con su gira 40 aniversario; o Arde Bogotá, con su contundente y apoteósico rock.

La música también llegará al Cosquin Rock Valladolid desde Gran Bretaña, Francia y Alemania, de la mano de grupos como Crystal Fighters.

Además, artistas internacionales como Gipsy Kings, considerados "los reyes de la rumba", revolucionarán el festival con himnos como Bamboleo, Volare y Dojobi Djoba, entre muchos otros.

Esta nueva edición del Cosquin Rock también va a contar con la participación de artistas procedentes de la cuna del festival, Argentina. Ciro y Los Persas, una de las grandes bandas del rock argentino, hará parada en Valladolid de manera excepcional para deleitar al público español junto a otros cantantes y grupos como el arandino Barry B, el venezolano Andreew, Nafta, Zoe Gotusso, Veintiuno, Anita B Queen, Sienna, Gara Durán, Comandante Twin, Cuatro Pesos de Propina, Ani Queen y We are not DJ`s.

Los artistas se completan con Arizona Baby, un grupo compuesto por talentos pucelanos y creadores del neofolk acústico, que se ha convertido en una banda "imprescindible" del panorama musical español.

En definitiva, un cartel que reúne todos los ingredientes para el disfrute de todos los públicos con todo tipo de gustos musicales, pues en el festival van a tener cabida varios estilos, disciplinas culturales y lo mejor de la gastronomía vallisoletana.

Vino + Valladolid

Tal y como se ha explicado anteriormente, el evento como tal se va a celebrar el 28 de septiembre. Sin embargo, en los días previos, concretamente del 25 al 27, la ciudad va a acoger un programa de actividades "didáctico, lúdico y festivo", con la combinación de música y vino como principal protagonista y como previa a la gran cita musical.

Este corre bajo el título Vino + Valladolid y se va a desarrollar en diferentes escenarios del corazón de la ciudad, como la Cúpula del Milenio, la Plaza de la Universidad y la Plaza Mayor de la capital.

Incluye catas muy selectas y exclusivas, degustaciones, charlas, mesas redondas y múltiples conciertos. Eventos que, además, van a contar con la participación de rostros conocidos a nivel nacional y profesionales y expertos del fascinante mundo del vino, y que servirán para que Valladolid vaya calentando motores para el gran día, el día del festival.

Cabe señalar que en marco de este programa se va a celebrar también el Festival Iberoamericano de Creación Sonora: Estación Podcast Valladolid, a través del cual los podcast más seguidos de España van a llegar a la ciudad, con distintas temáticas y muchos protagonistas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; y los representantes de la entidad promotora, Planeta Desierto, Javier Ajenjo y Francisco Javier Garrido

Todas las actividades se articulan en torno a cuatro propuestas: Vino + Oportunidades, Vino + Experto, Vino + Cultura y Vino + Vida.

El primero, Vino + Oportunidades, contempla tres mesas redondas y presentaciones de entrada gratuita y con aforo máximo de 250 personas: la inaugural, Valladolid es vino, el 25 de septiembre; El vino de las estrellas, el 26 de septiembre, protagonizada por personalidades de la talla de Amaya Arzuaga, César Pérez Gellida y Javier Ajenjo; y una tercera el 27 de septiembre, que reunirá a profesionales del deporte, concretamente, al exfutbolista Alberto López Moreno, al diez veces campeón de España de atletismo Juan Carlos Higuero y al exjugador de fútbol y entrenador Rubén de la Red.

Por su parte, Vino + Experto invita a disfrutar de catas exclusivas y sesiones guiadas por profesionales con aforo para 35 personas. La primera actividad está prevista para el 24 de septiembre y va a consistir en una cata que se celebrará bajo el nombre Siente nuestros vinos a ritmo de rock. Al día siguiente, el gran Master of Wine español, Pedro Ballesteros, ofrecerá una sesión magistral en torno a los vinos de Castilla y León, con un precio de 20 euros por entrada.



A estas propuestas se suman la cata Extrañas parejas, impartida por el sumiller Miguel Ángel Benito; así como una sesión guiada que será oficiada el 27 por el actor, sumiller y talento creativo David Janer, ambas con un precio de entrada de 10 euros.



Vino + Cultura celebrará el Encuentro Iberoamericano de Creación Sonora: Estación Podcast Valladolid, con el que se emitirán podcast dos veces al día y desde la Cúpula del Milenio. En este caso, la asistencia es gratuita hasta completar un aforo de 250 plazas.



Finalmente, Vino + Vida recoge, además de conciertos de DelaMeseta y El Naán, el gran Pucela Wineteque, una cita que incluye una fiesta de disfraces, un concurso en el que se entregarán suculentos premios y las actuaciones de Sexy Zebras, Bravo Maldonado, Rock'Roll Cirkus y un fin de fiesta a cargo del dj Carlos Areces.

La oferta se completa con un pop up del Famous Wines Festival de Avilés el 25 y el 26 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas en la Cúpula del Mileno, en el que todos los interesados podrán degustar, descubrir y compartir los vinos elaborados por celebridades internacionales como Francis Ford, Sarah Jessica Parker, Iniesta o Almodóvar, entre otras.

La actividad incluye la degustación de tres vinos con obsequio de la copa conmemorativa, por un precio de 10 euros. Las plazas son limitadas y es necesario reservar a través de la página web www.vinomasvalladolid.com, donde también se pueden realizar las inscripciones para las catas, así como consultar la información relativa a la programación.

Asimismo, es importante señalar que cada una de todas estas jornadas especiales se van a cerrar con un concierto en el marco del ciclo Valladolid Folk-Fest.

Sobre Cosquin Rock

Cosquin Rock comenzó en el año 2001 en Córdoba, Argentina. Sin embargo, con el paso de los años ha logrado dar el salto a otros países como México, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Nueva York y este 2024 a España.

Esta edición, la cual ha sido organizada por Planeta Desierto en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y con el patrocinio de Vibra Mahou, es la primera que se va a celebrar en nuestro país. Si bien, cabe destacar que en 2023 Cosquin Rock ya realizó una prueba piloto en Fuengirola (Málaga).

A nivel global, el Cosquin Rock ha contado en sus diferentes ediciones con la participación de grandes artistas como Fito Páex, Molotov, Sepultura, Callejeros, Manu Chao, Anthrax, Marea, Andrés Calamaro, Ska-P y hasta la gran Nathy Peluso. Pero promete superarse en su primera edición española.