"Para el Cosquín Rock llevaremos el show gordo, el grande. Los que hayan asistido a otros no verán lo mismo"

Cada vez hacen falta menos presentaciones. Ana Domínguez, más conocida como 'Ani Queen', está más que presente en los escenarios de los principales festivales de España. Telonera de Jason Derulo, el Monoloco Fest, el Primavera Sound, o el estar a punto de colarse en el Benidorm Fest y ser una de las artistas favoritas del público. Ese es parte de su bagaje, y recalcamos que solo es una parte, que ahora se amplía con su participación en el próximo Cosquín Rock que se celebrará en Valladolid en el mes de septiembre. "Llevaremos el show gordo, el grande. Los que hayan asistido a otros, no verán lo mismo", avanza la artista vallisoletana que, esta vez, actuará ante su gente.

A sus 22 años, su trayectoria ya puede contar con una amplia experiencia que pocos alcanzan a su edad. Ani Queen es una de las artistas emergentes del momento, de talento vallisoletano y que ahora se muestra "muy contenta, agradecida y orgullosa" de poder estar en el Cosquín Rock junto artistas de la talla de Steve Aoki, Hombres G, o Arde Bogotá.

Un cartel que comparte, por primera vez, como artista. "Es uno de los festivales que más ilusión me han hecho hasta el día de hoy porque han sido ellos los que nos han escrito. Han debido de vernos en alguna otra actuación y les ha parecido correcto contar con nosotros, por ello estoy tremendamente agradecida, ya que me han incluido como una artista más", reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

La artista vallisoletana Ani Queen durante un rodaje de un videoclip Foto cedida

Fueron los organizadores de este festival, que también contará con una apuesta pararela para unir el mundo de la enogastronomía, tan relevante en territorio de la ribera del Duero, con la música, los que contactaron con el manager de Ani, pero hasta ayer no sabían "si al final iba a cumplirse o no". "Me dijeron que hasta que ellos no anunciasen nada, que no sabía cuándo sería, yo no podía pronunciarme. Ayer nos enviaron el cartel con nuestro nombre y yo pletórica", explica la talentosa cantante.

Recientemente, Ani Queen ha estrenado su primer álbum 'Long live the queen'. Un proyecto personal en el que lleva trabajando mucho tiempo y el cual ha sido el "mayor reto" hasta ahora de su carrera. "Ha sido bastante duro, hasta incluso después de haberlo terminado y antes de publicarlo. Le preguntaba a Vigo, mi productor, que quién me había mandado a mí hacer un álbum y más de esta envergadura, con todo el concepto de dante, lilith, mi vida personal...", bromea.

Tras el estreno del álbum, este verano trabajarán en la creación del nuevo show, que será, precisamente, el que se vea en el Cosquín Rock. "Será algo nuevo, con varias canciones nuevas, nuevo atrezzo y nuevas coreografías. Vamos a intentar hacer que sea lo más fiel posible al orden del álbum para que la narrativa de la historia tenga sentido. Seguramente sea (el orden) más a favor del formato y la energía que requiere un show en directo de este calibre", ha puntualizado.

Ani Queen junto a parte de su equipo de bailarinas en un rodaje Foto cedida

Ani Queen da un paso más en su meteórica carrera y lo hace con una energía y convicción que se ve en pocos casos. Ella tiene claro que seguirá haciendo música y moviéndose "como buenamente pueda". "La realidad es que al final todo lo que nos sale es por un gran esfuerzo que hacemos tanto mi equipo como yo, pero nada nos ha caído del cielo. Ojalá fuese más fácil, pero es lo que toca", zanja.