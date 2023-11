La irreductible moral de Ani Queen tras quedarse a las puertas del Benidorm Fest: "No estoy triste, estoy alegre"

No ha habido suerte a pesar de brutal apoyo y difusión que ha tenido en redes sociales. Ana Domínguez, más conocida como Ani Queen, que fue telonera de Jason Derulo en las fiestas de su ciudad, Valladolid, hace ya más de un año, no estará en el Benidorm Fest y, por tanto, tampoco en Eurovisión 2024. Sin embargo, la moral de esta joven de 22 años ha demostrado ser irreductible. "No estoy triste, estoy bastante alegre", reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

A su corta edad, su experiencia en el mundo de la música es ya la envidia de muchos aspirantes. Poco a poco, con trabajo y constancia se ha ido haciendo hueco, hasta el punto de que este próximo año 2024 presentará su primer álbum. "Es el proyecto más importante de todos", afirma con rotundidad.

Ani Queen se presentaba este año al Benidorm Fest con el objetivo de sumar una experiencia más en su corta pero intensa carrera profesional. Lo que no se esperaba es la respuesta de la gente en redes sociales, que se han volcado con la vallisoletana. "Ver que la gente ha respondido tan bien es increíble", subraya.

Por eso, a pesar de no haber conseguido lograr colarse en el festival, no está "fastidiada" ni "rabiosa", sino que está "bastante alegre". Penitente, así se llama la canción que había presentado, saldrá a la luz a principios de 2024. No está dentro del álbum que prevé acabar antes del verano, pero cree que ha de hacer la "excepción" y va a ser la "única" con la que lo hagan. "Vamos a hacer una excepción, queríamos seguir la temática del álbum, pero queremos sacarla para que la gente pueda escuchar lo que hubiera sonado en el Benidorm Fest", insiste.

La joven vallisoletana ha experimentado un meteórico boom en estos últimos años. Conciertos en la Plaza de España de Madrid, telonera de Jason Derulo en la Plaza Mayor de Valladolid o reputados festivales de artistas emergentes son su bagaje. A pesar de su corta edad, Ani Queen ha digerido todo esto gracias a tener "al lado a la gente, teniendo yo los pies en el suelo y sabiendo a dónde vamos, lo que queremos y sobre todo teniendo muy claro el respeto hacia el arte y hacia los demás".

No se la verá en el Benidorm Fest, de momento, ya que todavía no descarta volver a intentarlo otro año, pero prepara muchas sorpresas para este 2024. La más importante será su primer álbum, con videoclips y colaboraciones. "Estoy en modo cueva para terminarlo. Espero tenerlo antes de verano, todo bien hecho y que os guste mucho porque llevamos dos años currando en él", relata.

En él se verá a una Ani Queen reencarnada en Lilit, llevando la historia de "todas las mujeres", especialmente la de aquella a la que "desdibujan un poco el destino". "Vamos a encontrarnos a una Ani Queen que profundice en ello, también en religión, en mitología y sobre todo en feminismo, que siempre está muy presente. Todo ello mezclado con la narrativa que tengo yo con las cosas que me pasan", explica.

"Es una mezcla de lo mío personal con la narrativa de Dante en la Divina Comedia y con la historia de Lilit", añade.

Ha pasado más de un año del show en la Plaza Mayor de Valladolid ante más de 30.000 personas antes del concierto de Jason Derulo. Desde entonces, Ani Queen "se ha hecho un poquito más tosca". "Yo era más niña y me econtré un montón de gente que me tiraba hate sin tener sentido alguno", lamenta.

Pero esto no le ha frenado para continuar luchando por su sueño, que es dedicarse al mundo de la música. Con la experiencia de quedarse a las puertas del Benidorm Fest y un poco más conocida en la industria musical gracias a su esfuerzo, Ana Domínguez ha demostrado tener muy claro lo que quiere. Una moral irreductible a la que será difícil que nadie frene.

Sigue los temas que te interesan