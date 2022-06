La vallisoletana Ani Queen, telonera de Jason Derulo: "Es una locura, una oportunidad del copón"

"Hace un año le dije a mi equipo que iba a tocar en la Plaza Mayor". Así de contundente se mostraba Ana Domínguez Fernández, más conocida como Ani Queen, en declaraciones a este periódico. La joven vallisoletana "no sabía cómo hacerlo" pero lo iba a hacer. Y así fue. Este próximo 9 de septiembre el sueño se cumplirá y, encima, lo hará como telonera del concierto estrella de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2022. Su show será la antesala del estadounidense Jason Derulo.

De familia humilde, la joven de 21 años se define como una persona que se saca ella misma "las castañas del fuego". "He aprendido desde pequeña que para llegar donde quiero llegar tengo que currar muy fuerte y muy duro", asevera la vallisoletana. Y no es fácil tener "las cosas claras" en plena juventud, pero, sin embargo, Ani Queen es algo que ha "mamado" desde que nació. A pesar de todo, se considera "una persona normal, con inseguridades, con sueños y con ganas de comerse el mundo". "Quiero ser escuchada, de que la gente sienta cosas que yo he sentido y de poder hacer feliz a la gente con la música y hacer cumplir sus sueños", señala.

Precisamente, la música era el sueño de Ana, que siempre tuvo claro que quería ser "cantante, actriz y bailarina", y así se lo hacía ver a sus padres que, en un principio, tampoco lo veían muy claro. "Iba a la peluquería de mi madre y me preguntaban las clientas y decía eso. Todas se reían y yo me enfadaba, no me tomaban en serio", recuerda la vallisoletana.

Y es que Ani Queen desde que era niña fue "muy inquieta, con muchas curiosidades y con ganas de hacer e inventarse cosas". "Tenía mucha imaginación, cuando mis padres vieron que les daba la matraca de que quería ir al teatro y demás me dijeron que si quería ser lo que decía me lo tendría que currar", afirma la joven, que primero empezó con las clases de teatro, después de canto y coro y, por último, de baile y danza e, incluso, se apuntó en el gimnasio a clases de zumba.

A raíz de eso Ana fue creciendo, y su círculo más cercano viendo como seguía "erre que erre" en su afán por ser "cantante, actriz y bailarina". Finalmente, la artista se fue a Madrid a estudiar el grado de Artes Escénicas e Interpretación, estudios que afronta este mismo año como su último curso. "Mis padres me han dado una oportunidad que no todo el mundo puede y tengo que aprovecharlo al máximo", matiza.

Ani Queen durante una de sus actuaciones.

"Una oportunidad del copón"

Precisamente, esa perseverancia en lo que se hace le ha llevado a cumplir un sueño y, sobre todo, a tener "una oportunidad del copón" para cumplir sus objetivos personales y profesionales. Sin embargo, este no será su 'debut' en las fiestas de Valladolid, ya que en 2019 tuvo la oportunidad de darse a conocer en un escenario que se puso en la Plaza de Zorrilla. "Ese concierto o el Lorencito Fest han sido incentivos para llegar a donde he llegado ahora", asegura.

Y es que esta historia comienza con el Lorencito Fest, 365 días atrás, cuando, tras dar su show sobre el escenario de la Cúpula del Milenio, Ana le dijo a su equipo que el año siguiente iban "a tocar en la Plaza Mayor". "Lo dije nada más acabar el concierto, con toda la energía y la emoción, y mi director creativo me dijo que me relajase un poco que acabábamos de terminar, pero le contesté que lo tenía más claro que el agua, lo íbamos a hacer por mi familia y por mí, no sé cómo, pero lo íbamos a hacer", relata la joven vallisoletana.

"No parar hasta conseguirlo"

Fue esa "cabezonería" que tiene lo que la hizo "no parar" hasta conseguirlo. "Hice una entrevista para un medio y pedí contactos del Ayuntamiento a todo dios para intentar que me dieran la oportunidad a postularme", recuerda Ana Domínguez, que, finalmente, vio como "una mañana sonó el teléfono". Era un trabajador del consistorio, habían visto su trabajo y su rendimiento y querían contar con ella para este 2022.

Poco después recibió la llamada de Óscar Puente. "Me dijo que había que limarlo todo mucho que nos daban un espacio muy importante y le dije que limado y trabajado iba a estar, porque yo voy a estar detrás de ello un montón", asevera la vallisoletana, que aún no sabía quién era el artista al que iba a preceder.

Fin al misterio

Un misterio que pidió por favor se desvelase porque se iba a "volver loca". "Óscar Puente me pidió que no se lo contase a nadie porque no estaba anunciado y fue cuando me dijo que iba a ser telonera de Jason Derulo. En ese momento mi novio y yo estábamos flipando. Nos hizo una ilusión gigante", afirma. Una noticia que no se esperaba y califica de "locura", ya que "es una oportunidad del copón".

Ahora tan solo queda esperar unos pocos meses para poder disfrutar de un show con "un montón de sorpresas" y que Ani Queen pide a la gente que esté "preparada" porque va a ser "muy muy gordo". "Estamos más que preparados y sobre todo ilusionados por poder hacerlo en mi ciudad y con mi gente", finaliza.

