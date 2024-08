Ani Queen, de telonera de Jason Derulo a Omar Montes: "Que la gente venga con la mente abierta y ganas de pasarlo bien"

"Que la gente venga con la mente abierta y ganas de pasarlo bien". Así se presenta Ana Domínguez Fernández (03-07-2001, Valladolid), más conocida como 'Ani Queen', justo antes del que será su segundo concierto en el escenario de la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga, su ciudad, en el marco de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024. Y es que la vallisoletana, que ya fue telonera en 2022 de Jason Derulo, volverá a serlo este año, pero esta vez de Omar Montes.

Una segunda oportunidad de cantar ante su gente y en un marco incomparable que le supone estar "muy ilusionada". "Estoy preparada", subraya con rotundidad en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Ani Queen hará vibrar este sábado 31 de agosto a toda una Plaza Mayor de Valladolid que espera a miles de visitantes y vecinos que han comenzado las fiestas justo este pasado viernes.

Queda ya muy poco para tu concierto ¿Qué sensaciones tienes?

Estoy muy ilusionada. Creo que estoy preparada, no tengo nódulos, lastres que me arrastren ni gente que me tire para abajo. Tengo un equipo maravilloso que ha crecido, que todos saben lo que tienen que hacer. Estoy bastante pletórica. Nervios, pero sobre todo quiero disfrutarlo. Si sale bien, perfecto, si no sale perfecto, me da igual. Llega un punto en el que llevo tanto tiempo trabajando y haciendo esto, cuatro meses desde que me lo dijeron, que todo merece la pena. La actuación de una hora no define si es buena o no. Todo lo que he hecho estos cuatro meses es importante y lo tengo que valorar porque la gente no suele valorarlo. La gente lo que suele valorar es el resultado y yo no puedo ser así porque al final la que hace las horas soy yo.

Siempre has sido una artista que tiene a Valladolid muy presente allá donde va...

Me he dado cuenta de que actuando en otros sitios incluso más. El año pasado actué en Palencia, tengo amigos y familia, y me lo hicieron pasar un poco bastante mal. Antes de actuar empezaron a gritar 'pucelano el que no bote'. No hay nadie de Valladolid en mi equipo. Solo soy yo. Llegó un punto en el que me dieron ganas de llorar. Por qué tienen que sufrir esto ellos. Luego lo volví a pensar… 'por qué tengo que aguantar yo que me traten así'. Cada vez que salgo a otras ciudades y otros sitios me abandero más de Valladolid.

Tu arraigo a Valladolid hará que este concierto sea muy especial, ¿qué significa para ti?

Para mí significa llegar otra vez al sitio donde intenté hacer recuerdos bonitos. Me quedaron recuerdos, pero no con ese cariño que me gustaría. Sobre todo teniendo en cuenta que tenía nódulos, que estaba en un momento personal malo, tenía mucha ansiedad, en una relación tóxica bastante horrible. Teniendo todo eso en cuenta, poder contar ahora con que no tengo nódulos, estoy felizmente soltera, no tengo gente que me esté molestando, tengo gente trabajadora… Nos hemos currado un montón esto y a diferencia de otros años siento que estoy más preparada. Ha sido un regalo que me han dado mis seguidores, porque han sido ellos los que lo han conseguido y estoy superagradecida.

¿Va a servir el concierto de este sábado para cerrar esas heridas?

En ese concierto (2022) además empezamos 10 minutos tarde porque se sobrecalentó un ordenador, nos cortaron el show, no me pude despedir… fue un poco todo fatal. Entonces sí, me quedó una pequeña herida de que lo intenté pero no sirvió. No fue lo suficiente como yo me lo imaginaba. Ahora estoy bien, llevo meses ensayando. Nos hemos organizado todo y lo que quiero es pasármelo bien. Quiero vivir la experiencia con felicidad.

Han pasado dos años de aquel concierto ¿Cómo ha evolucionado tu show?

Solo habrá una canción de las que canté en 2022. Y es justo una que saqué el 31 de agosto de 2022. 'No me querías tanto'. Es la única que sí que se conserva de hace dos años. Dentro del setlist nuevo hay montón de canciones y hay varios temas nuevos que no te puedo decir cuáles y que no hemos cantado nunca delante de la gente. Yo creo que van a gustar. Hay uno dedicado sobre todo a mi gente de Valladolid, sobre todo a los que este año nos han abandonado por circunstancias que por ellos no depende. Véase Sergio Delgado.

Esta es una pregunta obligatoria ¿Jason Derulo u Omar Montes?

Jason Derulo me ha encantado desde que era pequeña. En un campamento cuando era niña canté 'Trumpets'. Yo creo que todos los artistas tienen una obra y un estilo único y Omar Montes también, pero me quedó con Jason porque siempre me ha encantado su música desde pequeña.

¿Cómo ha sido esta última semana para ti?

Ha sido un poco caos. He tenido un rodaje para el show, una sesión de fotos para una revista y lo peor de todo era llevar el arte de un lado a otro. Movilizar el arte desde una punta de Madrid a la otra, cogiendo 45 metros, es agotador. Y las maquetas pesan un huevo. Menos mal que esta semana iba acompañada. Pero hace dos semanas iba yo sola con la maletita y es que te mueres. Nervios sí hay, pero de ilusión. Voy a intentar de cara a este año afrontarlo de una manera en la que me lo quiero pasar bien. El trabajo se va a ver.

¿Te ves algún día siendo artista principal en las fiestas de Valladolid?

Sí, claro. Si sigo así y no pasa nada de repente, toco madera, continuamos para arriba y tengo el apoyo de mi gente que son maravillosos, claro que sí. Además, siempre los shows que haga en Valladolid van a ser diferentes y los más gordos porque es mi ciudad.

Después de la Plaza Mayor del Vino, toca el Cosquin Rock ¿Cómo lo afrontas?

El Cosquin Rock va a tener también cositas nuevas, pero va a ser similar al show que hacemos. Y estoy muy ilusionada porque además hemos firmado contrato y todo, como super pro todo y estoy muy ilusionado. Es mi primer concierto que no vengo de ganar un concurso o de ser artista local. Me da un poco de miedo porque sé que mucha gente va porque es de rock, pero en peores he estado. Al que no le guste pues que no mire.

Para quien no te conozca ¿Qué música hace Ani Queen?

Mi música es un género urbano. Desde un Funk brasileño hasta un reguetón sucio. Mi letra es sobre todo muy empoderadora. Va dedicada mucha para el público femenino y para los gays, que los amo, y a la gente del colectivo. Y para chicos también obviamente. No hago ascos a nadie. Este es mi último álbum, que es larga vida a la reina, haciendo un poco referencia a ese 2022 y a ese concierto que fue justo cuando me coronaron como artista de forma más completa.

¿Algún mensaje para la gente de Valladolid?

Que se vengan a ver el concierto. Es a las 21:15. Que se pongan adelante porque va a haber sorpresitas y que vengan sin ánimo de juzgar y sin tapujos. Que no vengan con lastres, que vengan con una mente abierta y ganas de pasárselo bien. Van a disfrutar de un show teatralizado.