El PSOE critica la "falta de respuesta" de Zarandona sobre las obras de la Vera Cruz y este le acusa de "buscar un error que no hay"

Hace varias semanas el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid solicitó al equipo de Gobierno una Comisión de Urbanismo Extraordinaria para conocer todos los detalles sobre el derrumbe de la Vera Cruz, así como sobre la gestión del Ayuntamiento ante el suceso.

Dicha reunión ha sido celebrada en la mañana de este miércoles en el Consistorio. Sin embargo, tal y como ha denunciado el PSOE, a través de Luis Vélez, han salido del encuentro "con más incógnitas de las que teníamos al entrar". "No podemos salir más defraudados", ha admitido.

Vélez ha denunciado que el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha dedicado gran parte de su intervención "a repasar la legislación vigente acerca de las DROUS y en sacar DROUS de obras de 2019 en otras iglesias, en lugar de haber dado explicaciones, aclarar las dudas, ser transparente y ofrecer información".

"No se nos ha despejado ninguna duda y nos surgen dudas nuevas ante la falta de información y explicación por parte del concejal. La falta de respuesta y el que no haya ofrecido datos concluyentes acerca de algunas cuestiones es asombroso", ha añadido Luis Vélez.

En este sentido, ha denunciado el hecho de que Zarandona justifique la tardanza de 20 días en firmar el decreto de paralización de las obras por falta de documentación, "que ya tenía la firma del resto de funcionarios y técnicos", "con que tiene mucho trabajo y mucha agenda", así como que, además de esto, fuesen 48 los días que tardaron en realizar la notificación de paralización de las obras y de requerir la documentación desde que la cofradía registró la DROU.

"Faltaba un montón de documentación y el concejal lo sabía desde hacía un mes y no se hizo nada, ni por paralizar las obras, ni por comunicar a la cofradía que estas no estaban amparadas en una DROU que tuviese seguridad jurídica y que estuviese vigente", ha criticado el concejal socialista.

Vélez también ha tildado de "llamativo y asombroso" que el alcalde, Jesús Julio Carnero, no tuviese conocimiento de actuación de las obras en la iglesia de la Vera Cruz antes de producirse el derrumbe de la cúpula, tal y como, según el PSOE, ha reconocido Zarandona en la reunión. Y es que, a su juicio, unas obras que tienen lugar en un edificio histórico y en un entorno BIC "deberían tener más diligencia por parte del Ayuntamiento".

Del mismo modo, el concejal socialista ha revelado que su formación también ha aprovechado la reunión para pasarle al concejal una relación de 25 bloques de preguntas en relación a este asunto, pero que, dado que no había mucho tiempo, estas no han podido ser resueltas. Sin embargo, según el PSOE, Zarandona se ha comprometido a contestarlas en los próximos días por escrito.

Por ello, antes de tomar cualquier decisión, "vamos a esperar a que nos contesten las preguntas, que tienen que ver fundamentalmente con dos expedientes, con la DROU de 2023 con la que se inicia la solicitud, "donde los plazos también se alargan y donde hay incluso una caducidad incluso de la comunicación por parte del Ayuntamiento a la Cofradía; y con el expediente de abril de 2024, que acaba como acaba con el derrumbe de la cúpula y la estimación del recurso por parte del Ayuntamiento", ha concluido Luis Vélez.

"No hay ninguna cuestión que nos pueda poner en tela de juicio"

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona ha defendido que "la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta, que no se puede poner en entredicho que ha cometido una irregularidad" y que en la reunión se ha visto en la obligación de explicar al PSOE cómo funciona el mecanismo de una DROU, dado que, según el concejal, parecen desconocer que en las DROUS "no existen plazos concretos para la comunicación de los autos". "Por lo tanto, no hay ninguna cuestión que nos pueda poner en tela de juicio", ha añadido.

Asimismo, más allá de recordar que desde que se presenta una DROU el solicitante ya puede iniciar las obras, siendo después cuando dicha DROU se estudia y se comprueba si está o no toda la documentación necesaria, Zarandona se ha defendido de las acusaciones relativas su tardanza a la hora de firmar el decreto de paralización de las obras y en realizar la notificación a la cofradía, explicando que la cofradía presentó la documentación a los dos días de serle requerida para volver a habilitar la DROU y acusando al PSOE de presentar más de 42.000 DROUS "con plazos más dilatados que los de esta ocasión".

Del mismo modo, el concejal ha lamentado que el Grupo Municipal Socialista se esté centrando "en buscar en la tramitación un error que no hay", cuando para él lo más importante es la desgracia que este hecho ha supuesto para la sociedad.

Zarandona también ha destacado el hecho de que nadie haya puesto encima de la mesa "que gracias a estas actuaciones se pudo descubrir un mal oculto que fue el que causó el derrumbe de la cúpula", al tiempo que ha instado a todos los grupos políticos a unirse en torno al principal propósito, "que es que la cúpula vuelva a formar parte del paisaje".

Finalmente, el concejal ha aclarado que la cofradía está trabajando en que "más pronto que tarde volvamos a tener la cúpula", que se ha presentado ya el proyecto de rehabilitación de cúpula y que dicho proyecto va a quedar en manos del Ayuntamiento. "Haremos todo lo que se pueda por agilizar trámites y tiempos", ha prometido el concejal, antes de anunciar que su Concejalía también está tratando de modificar algunas ordenanzas, normativas y criterios entre los propios técnicos municipales para que todos los términos tengan directrices únicas.