Presentan una DROU de urgencia para evitar nuevos derrumbes en la Vera Cruz: sus joyas irán a la Catedral y a la Iglesia de San Miguel

Eran las 13.40 horas de este martes, 25 de junio de 2024, cuando la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, erigida canónicamente en su templo de la Santa Vera Cruz de Valladolid, tenía que lamentar el colapso de parte de la estructura de la iglesia, concretamente el derrumbe de la cúpula de la sede, mientras se trabajaba en la restauración de la cubierta del crucero de dicho templo.

La cúpula caía, prácticamente en su totalidad, sobre el suelo del crucero de la iglesia, pero, por suerte, quién sabe si divina, no ha habido que lamentarse daños personales y los trabajadores que se encontraban en el lugar salían ilesos. Según informaba la empresa constructora, Fernando Rivero Hijos SL a la Cofradía, cuando se produjo el colapso, había seis operarios trabajando sobre los andamiajes.

Según la Cofradía Santa Vera Cruz, en una primera evaluación, no se detectaban daños en ninguna de las sagradas imágenes que se encuentran en el templo y tampoco se detectaban daños en los retablos del Altar Mayor, ni de los altares de las naves laterales.

La cofradía también informaba de que la iglesia permanecerá cerrada y todos los cultos suspendidos hasta nuevo aviso y que, a la mayor brevedad posible, se acometerá el desescombro del interior de la iglesia para proceder después al traslado de las imágenes a otras iglesias de la Archidiócesis de Valladolid.

A eso de las 13.00 horas de la tarde de este miércoles, y 24 horas después, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha comparecido ante los medios para hablar de “la desgracia que supone para Valladolid el colapso de la cúpula de la Vera Cruz”.

“Es una pésima noticia para la ciudad, pero se ha actuado como se debe y se ha evitado que haya otro tipo de daños irreparables como personales o al patrimonio de las esculturas que alberga la iglesia”, ha apuntado Zarandona.

Una declaración responsable de obra y uso

El concejal de Urbanismo y Vivienda ha apuntado que este tipo de obras “se amparan a través de una declaración responsable de obra y uso (DROU)” que “trata de agilizar tiempo y facilitar el no tener que esperar el lento proceso de tramitación administrativa” como “sí que se produce en el caso de las licencias de obra”.

“Cuando la DROU es revisada por el Ayuntamiento pueden pasar varias cosas, que sea correcta, lo que no se comunica al interesado. Otra en la que requiere completar una información que no se ha aportado, como es en este caso. Era una DROU con proyecto y el proyecto no estaba visado por el Colegio Profesional. Estaba vinculada a un informe de Patrimonio. Presentaron un proyecto el año pasado donde incluían el cortavientos para el tránsito entre el interior y el exterior y requería de un análisis arqueológico”, ha explicado el concejal.

Al presentar el nuevo proyecto, tras un año, tras solicitar la DROU el 30 de abril, “no incluyen los trabajos de los cortavientos” por lo que “no necesitaban informe de Patrimonio” que “había dicho que las actuaciones eran correctas”.

“No aportaron el informe que existe y se lo reclamamos para añadir al expediente. Son documentos sencillos que se reúnen en un breve espacio de tiempo que llevan a rehabilitar la DROU para amparar las obras desde el inicio y hasta el final”, ha añadido Zarandona.

Esta mañana, ha añadido, hablando con el arquitecto director de la obra y con la Cofradía que encarga el proyecto, “se les comunica que faltaba documentación para la DROU que ellos habían recibido pero que no eran conscientes de los extremos que acabo de resaltar”.

Zarandona ha añadido que hace “4-5 días que se les informó” y que “por las cuestiones de las últimas horas, no han sido conscientes de presentar la documentación”. “Por la mañana se hará el registro de todo lo que hemos apuntado”, ha informado.

La situación ha cambiado

“Se ha producido el terrible derrumbe de la cúpula y la situación ha cambiado. No quedaba amparado por el proyecto con la DROU inicial. Han presentado, por vía de urgencia, una nueva DROU que les habilita a trabajar para evitar nuevos desprendimientos del borde del agujero producido para trabajar en el interior para desescombrar”, ha añadido Zarandona.

Un trabajo de desescombre “esencial”. Después, con Patrimonio, se acordará donde se albergan las esculturas valiosas “en su destino que parece que va a ser la Iglesia de San Miguel”.

Ignacio Zarandona ha destacado que la empresa encargada de las obras, Rivero Hermanos, cuenta con amplia experiencia en restauraciones patrimoniales y que no ha habido negligencia en su actuación. "La empresa es tremendamente experimentada en labores de restauración", ha asegurado. Ahora, se paralizarán las obras hasta que se elabore un proyecto de rehabilitación que cumpla con todos los requisitos de patrimonio y se otorgue la licencia correspondiente.

El concejal ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento para restaurar la cúpula y devolver a la Iglesia de la Vera Cruz su esplendor, aunque advierte que el proceso llevará tiempo. "Esperamos que el trámite sea lo más breve posible y que pronto podamos ver nuevamente la cúpula de la iglesia, quizás con un aspecto renovado", ha finalizado Zarandona.

El delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid visita la Iglesia de la Vera Cruz

El delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid, Jesús García Gallo, ha visitado la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz en la mañana del miércoles 26 de junio, tan solo un día después del colapso de la cúpula de la Iglesia.

Durante su visita, y de común acuerdo con la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, se ha determinado que “parece conveniente” el traslado temporal de determinados bienes patrimoniales “por motivos de seguridad y conservación” dada su “especial relevancia a nivel artístico, cultural y devocional”.

Cuando se den las condiciones necesarias de seguridad, se procederá al traslado de ‘Nuestra Madre la Virgen de los Dolores de la Vera Cruz’, ‘Lignum Crucis’, ‘El Señor Atado a la Columna’, ‘Ecce Homo’, ‘El Descendimiento’ y ‘La Oración del Huerto’.

Tras el primer ofrecimiento efectuado por la Archidiócesis de Valladolid, que había puesto a disposición de la Cofradía tres templos para resguardar sus sagradas imágenes, se ha consensuado que estos bienes sean trasladados a la Santa Iglesia Metropolitana Catedral y a la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián.

La distribución de las sagradas imágenes en estos dos templos está aún por determinar, aunque todo parece indicar que ‘El Descendimiento’, por su voluminosidad, será trasladado a la Catedral. Puede que también ‘El Señor Atado a la Columna’ y ‘La Oración del Huerto’, al tratarse de dos piezas que han sido solicitadas para ser expuestas en una muestra que se desarrollará en la Seo vallisoletana entre los meses de noviembre de 2024 y febrero de 2025.

Para el delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid es “importante” que ‘Nuestra Madre la Virgen de los Dolores de la Vera Cruz’ pueda mantenerse al culto después de lo ocurrido en su sede penitencial. De ahí que Jesús García Gallo abogue por su traslado a la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián.

Solicitud de apoyo a la Consejería de Cultura

En un escrito dirigido a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, la Delegación de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid y la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz han solicitado “apoyo técnico de profesionales cualificados para poder realizar debidamente los traslados temporales, así como los peritajes oportunos previos y posteriores”.

Tras una primera inspección ocular el delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid ha explicado que “no se aprecian daños que afecten a la integridad” de las citadas imágenes, más allá del polvo y la suciedad propia de un hundimiento como el acontecido el martes 25 de junio. Y en el supuesto hipotético de que pueda haberlos “todo apunta a que esos daños puedan ser fácilmente reversibles”.