Carnero niega haber firmado "a escondidas" un protocolo con InoBat: "No puede haber novedad donde había un compromiso anterior"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha negado haber firmado "a escondidas" un protocolo con InoBat, tal y como afirmó el grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Pedro Herrero, en el Pleno ordinario del pasado lunes 29 de julio.

El primer edil ha reconocido haber firmado un procolo para que la empresa pudiese presentarse al Perte III, pero ha defendido que esto no es ninguna novedad, ya que, a su juicio, el protocolo, que recoge la cesión de una parcela, parte, según Carnero, de un compromiso del anterior equipo de Gobierno con InoBat: "Yo no he ocultado nada que no se supiera. No puede haber una novedad donde había un compromiso anterior de la cesión de la parcela", ha expresado el regidor.

En este sentido, ha recordado que cuando InoBat inicia las conversaciones con la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento de Valladolid, uno de los compromisos que adquiere la anterior corporación municipal es ceder a la empresa la parcela donde se tiene que establecer. Si bien, ha recalcado que "cuando nosotros llegamos, nada se había hecho, por lo que hemos tenido que empezar a hacer toda la tramitación de ese compromiso asumido por el anterior equipo de Gobierno con la cesión de la parcela".

"Es una cuestión ordinaria y no hay ninguna cuestión rara o extraña, nadie ha escondido nada. Al contrario, hemos hecho precisamente aquello que debería haber ejecutado el anterior equipo de Gobierno, porque es a lo que se comprometieron, y como se habían comprometido y a todos nos parece que el proyecto es bueno para la ciudad de Valladolid, vamos a continuar con la cesión de esa parcela", ha añadido el primer edil.

Tras ello, Carnero ha apuntado que cuando InoBat decide acudir al Perte III, comprueba que necesita completar el expediente para poder acceder a las ayudas. Es entonces cuando la empresa se pone en contacto con el Ayuntamiento para firmar el documento necesario para poder optar a las citadas subvenciones, un protocolo en el que quede constancia de que se está trabajando en el proyecto y de que se está tramitando la correspondiente modificación del plan general de ordenación urbana, para que permita la cesión de la parcela en cuestión.

Con todo ello, Carnero ha garantizado que desde el actual equipo de Gobierno "seguiremos trabajando en la modificación del plan para poder ceder la parcela", ya que esta aún no está materializada.