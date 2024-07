El PSOE acusa a Carnero de firmar "a escondidas" un protocolo con Inobat para que la empresa pueda solicitar las ayudas al Perte

El grupo municipal socialista ha acusado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, de haber firmado, hace un mes y "a escondidas", un protocolo con Inobat para facilitar que la empresa pudiese solicitar las ayudas al Perte, "al no tener lista la modificación del plan general" a la que, según ha explicado la formación, Carnero "se comprometió".

El portavoz del grupo socialista, Pedro Herrero, ha lamentado que dicha modifición del plan general, la cual "se la dejamos iniciada", lleve "17 meses pendiente". Del mismo modo, ha denunciado que a través de dicho acuerdo el alcalde se ha comprometido a ceder una parcela municipal de 20 hectáreas, cuando "la fase 1 de implantación de la factoría requería 50 hectáreas".

En cualquier caso, el Gobierno municipal ha logrado sacar adelante una moción presentada por PP-Vox para apoyar el proyecto de implantación de la fábrica de baterías de InoBat en la ciudad de Valladolid.

Dicha moción está formada por tres puntos diferenciados. Con el primero de ellos, aprobado por unanimidad, el Pleno se ha comprometido a apoyar el proyecto de implantación y a solicitar al Gobierno de España una apuesta clara por la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico en Valladolid.

Por su parte, el segundo, aprobado únicamente con el apoyo de PP y Vox, ha recogido las intenciones del Ayuntamiento de Valladolid de solicitar al Gobierno de España la ampliación de las partidas presupuestarias destinadas a la implantación de nuevos proyectos de inversión industrial destinados a la transición energética hacia vehículos híbridos y eléctricos.

Finalmente, el tercero, aprobado con el respaldo de PP, VOX y PSOE, y con los votos en contra de VTLP, recoge que el Ayuntamiento de Valladolid solicitará al Gobierno de España la modificación del Plan Moves para mejorar los incentivos fiscales y el tiempo de respuesta en la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, así como la ampliación de la infraestructura y red de carga para estos coches.

Cabe destacar que el PP y Vox han presentado esta moción en busca de apoyo, tras conocerse que InoBat ha concurrido al Perte Vec II, solicitando 120 millones de euros en forma de subvención para la construcción de la factoría de fabricación de baterías eléctricas en la ciudad, concretamente, en la zona de Vereda de Palomares, con capacidad para alrededor de 32 gigavatios y con una inversión total prevista de 3.000.000.000 euros.

Desde la corporación municipal defienden que la implantación de esta fábrica supondría "un refuerzo positivo" en la posición de la ciudad en el sector de la automoción a nivel nacional e internacional, así como que esta sería "tremendamente beneficiosa para la creación de empleo, dinamizaría la economía de la ciudad, de la provincia y, en consecuencia, de la Comunidad", y fortificaría el tejido empresarial y a la industria auxiliar, a las universidades y a los centros de investigación e innovación.

Y es que, pese a que VTLP ha apoyado la primera de las tres medidas y el PSOE dos de ellas, lo cierto es que Rocío Anguita y Pedro Herrero se han mostrado muy críticos con el Gobierno municipal y ambas formaciones han acusado al alcalde, Jesús Julio Carnero, de "no haber movido ni un dedo" para impulsar este proyecto.

Rocío Anguita, portavoz de VTLP, ha criticado el hecho de que, después de "no hacer nada", la corporación municipal venga ahora a pedir al Gobierno "que nos solucione la papeleta". "No podemos pretender que los proyectos caigan del cielo, aquí no hay más que postureo por parte del equipo de Gobierno", ha apuntado.

Asimismo, ha reclamado apoyo a la Junta, ya que, a su juicio, esta también tiene "capacidad y posibilidad de apoyar la implantación de esta empresa".

Por su parte, Pedro Herrero, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha recordado al Gobierno municipal que "el apoyo a InoBat está dado desde el principio", al tiempo que le ha reprochado que presente esta moción "para que el Gobierno de España gestione y financie la implantación, mientras el Ayuntamiento de Valladolid espera sentadito y se dedica a pedir a los demás que trabajen".