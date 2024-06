Apenados y sin boda: el derrumbe de la Vera Cruz obliga a suspender varios enlaces para este verano

El derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz, no solo ha dejado un desastre a nivel de patrimonio, también ha provocado daños colaterales entre los vallisoletanos. Son muchas las parejas que tenían pensando casarse en una de las iglesias más emblemáticas de la ciudad y que ahora tendrán que suspenderla y buscar otra a contrarreloj. No son muchas, son entre 6 y 7, según aseguran fuentes de la cofradía a este medio. Pero parejas que ven trastocado de la noche a la mañana el día más especial de su vida.

La iglesia ya se ha puesto en contacto con las parejas que iban a casarse en este templo de la calle Platerías para decirles que no habrá boda. “Han sido muy majas y serviciales, pero nos han confirmado que no habrá bodas en los próximos meses”, comenta Ana a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Su enlace estaba programado para el 19 de octubre, por lo que se prevé que no se puedan realizar actos en los próximos cuatro meses.

Y claro, ahora toca buscar otra opción. Desde la Vera Cruz se están buscando soluciones y se ha propuesto la Iglesia de San Miguel y otras alternativas. En su caso, Ana está también preguntando en la iglesia de Santiago o en la Antigua, aunque el sueño de ambos era hacerlo en la Vera Cruz, porque Hugo, su pareja, es devoto del Descendimiento, de uno de los pasos que allí se exponían hasta el pasado martes. Ana lamenta la situación que se está viviendo, “es una pena”, pero tiene claro que lo importante es que no haya habido que lamentar daños personales. “No había nada que nos hiciera más ilusión que casarnos aquí, pero agradezco a Dios que no haya habido víctimas”, afirma.

En la misma situación se encuentran Susana y Luis, pero en su caso la boda estaba a la vuelta de la esquina, concretamente el 10 de agosto. De momento están a la búsqueda de otro lugar.

Según los datos ofrecidos por la Cofradía, para el mes de julio no había fijado ningún enlace, uno para agosto y seis para septiembre y octubre. De momento desconocen cuándo se podrán volver a oficiar en uno de los templos con más solera y tradición de la ciudad.