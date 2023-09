Rechazado el recurso de un bar de Valladolid para poner música de madrugada en una zona acústicamente saturada

El pasado 1 de febrero del año 2023, la entonces concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, confirmaba que la Junta de Gobierno Local aprobaba la declaración de Zona Acústicamente Saturada en la Plaza de Martí y Monsó, que se conoce como Zona de Coca. Una medida que estaba contemplada en la Ley de Ruido, cuando, como era el caso, los niveles llegaban a superar los umbrales establecidos por la Ley Autonómica llegando a perjudicar a la salud humana.

La zona declarada ZAS Nº1 Coca era la delimitada por las calles que forman el perímetro que va desde el Paseo Isabel La Católica, pasando por la Plaza de Poniente, e incluyendo a las calles de Los Molinos, Reina, Correos, Pasión, Plaza de Santa Ana y calles Pedro Niño y San Lorenzo.

Tras aprobarse esta primera Zona Acústicamente Saturada en Coca, se puso el foco en San Miguel. El 8 de marzo se aprobaba en Junta de Gobierno la declaración también de este lugar como ‘Zona Acústicamente Saturada Número 2’ y se procedía a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid (BOVP).

Se delimitaba a las zonas de la Plaza Santa Brígida, pero no todos los números, también en la calle San Diego (sólo límite, sin fachadas incluidas), a la calle Conde Ribadeo (sólo límite, sin fachadas incluidas), la calle Felipe II (sólo límite, sin fachadas incluidas), también a la Plaza de los Arces (fachadas incluidas, todos los números), también la calle General Almirante (fachadas incluidas, todos los números) y calle San Benito y San Ignacio con sólo límite, sin fachadas incluidas.

En esta Zona Acústicamente Saturada se establecían una serie de medidas con el fin de reducir esta contaminación acústica entre las que se incluía, por ejemplo, en el apartado C.3 que para cualquier establecimiento, en la zona, no se autorizaría ninguna emisión musical que procedentes de sistemas de ambientación sonora tales como instrumentos musicales o equipos, reproductores de voz, amplificadores de sonido, aparatos de radio, teléfonos móviles, TV, tablets, o actuaciones vocales, todas ellas aún pasando por limitador. Una limitación que se aplicará desde las 6.00 y hasta las 8.00 horas los viernes, sábados y domingos, hasta que se mantuviera la declaración ZAS.

En la mañana de este lunes, 18 de septiembre, el Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado una Junta de Gobierno Local en la que, como han apuntado fuentes municipales, se ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por O.S.P, como titular del establecimiento hostelero La Latina que se ubica en la calle Doctor Cazalla Número 4, contra el acuerdo de Junta de Gobierrno de fecha 24 de mayo de 2023 de aprobación definitiva de declaración de Zona Acústicamente Saturada Número 2 San Miguel.

“Dentro de las limitaciones que existen está la prohibición de que haya música o sonido en los bares entre las 6 y las 8 de la mañana. Esto es lo que afecta a este establecimiento. Ellos ven vulnerado su derecho o trabajo", ha asegurado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid.

El edil ha añadido que la Junta de Castilla y León se encuentra en una modificación de la Ley del Ruido y “lo va a limitar aún más”. “Va a ser la regulación autonómica la que establezca estas decisiones a la hora de legislar sobre el ruido. En este caso ha sido desfavorable, pero en caso de haber sido favorable la resolución en la Junta de Gobierno y mirando a este caso, a lo mejor en un periodo de tiempo corto la Junta habría rechazado también el recurso”, añade nuestro entrevistado.

“Tienen una licencia de Café Bar que luego pudieron ampliar, con el tema de las dobles licencias durante el COVID-19. Pero si tienen esa licencia es para poner cafés y desayunos no música. Los técnicos dicen que, si es un Café Bar para tomar ese café y esos churros, no hace falta poner música. Que hay contradicción. Por eso no se les ha atendido el recurso y ha habido alegaciones de las asociaciones de vecinos”, ha añadido el edil, que finaliza asegurando que “el tipo de licencia con el que cuentan no conlleva que necesiten música de 6 a 8 para ejercer su actividad principal que es la de Bar-Cafetería”.

Pellitero ha apuntado que “quizás porque el bar sabía que iban a ir por ahí los tiros” han introducido la novedad de “poner unos cascos inalámbricos para que la gente tenga música de 6 a 8” y cumplir con el reglamento.

“No es lo mismo pero la gente tiene música en ese tramo horario. Ellos se defienden afirmando que llevan ejerciendo esa actividad sin problemas, pero es que antes no había Zonas Acústicamente Saturadas”, finaliza Alejandro García Pellitero, que asegura que el establecimiento hostelero “insonorizó el bar en su momento” y “cumplen otras medidas que tienen que cumplir”.

Tras la desestimación del recurso, por tanto, los jóvenes que estén en La Latina de 6 a 8 tendrán que escuchar la música con esos cascos debido a la aplicación de esta medida.

